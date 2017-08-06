«Оркестр Вермишель» - навсегда

06.08.2017 23:10, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Инструментальная группа питерского композитора, аккордеониста и концертмейстера Сергея Щуракова, увы, умершего 7 августа 2007 года, несмотря на ироничное название, оставила о себе светлое, яркое воспоминание. Критик Александр Кутинов недавно опубликовал тексты, посвящённые Vermicelli Orchestra. В годовщину ухода замечательного музыканта из жизни мы ещё раз вспоминаем альбомы проекта.



Щураков был участником нескольких составов «Аквариума», работал с «Поп-механикой» Сергея Курёхина и «Трилистником» Андрея «Дюши» Романова, записывался с Леонидом Фёдоровым, Колибри, Максимом Леонидовым, а также в проекте «Митьковские песни». Его пьесы для собственного проекта включали влияния от кельтских до академических, смешивали барокко с арт-роком, причём части его произведений пребывали в гармонии и равновесии. Проект стал демонстрацией того, музыку какого уровня могут играть наши рок-музыканты.



«Оркестр Вермишель» «Anabasis» (Whitehorse Music/Manchester Files, 1996/2001)

Дебютный альбом «Вермишели», вышедший изначально в Англии, содержит красивую музыку, в которой слышны мотивы от пост-рока до евро-романтики Яна Тирсена. Альбом вызывает ощущения, близкие к музыке Griffon. Лидируют аккордеон Щуракова, мандолина Ирины Литвиновой, флейта Тимура Богатырева, виолончель Юлии Рычаговой. По сути музыка группы - это этно-арт, словно выраставташий из аквариумовской пьесы «Гиневер» - поэтичный, просветленный и таинственный.

Анабасис (др.греч.) – военный поход по недружественной территории. Вокруг в то время была нелучшая обстановка для изысканного музицирования и хорошие музыканты чувствовали себя осаждённой крепосью, а их музыка была походом - в защиту культуры в агрессивном, активно попсующем окружении. Это – факт, альбомом иллюстрируемый и подтверждаемый.



«Оркестр Вермишель» «Византия» (Boheme Music, 1999)

Альбом продолжил линию и судьбу инструментальной музыки в новой России. Продукт оказался настолько чистым и ясным, что пришло и международное признание. Группа выступала со звёздами мировой величины, в том числе с Питером Хэммилом (Van Der Graaf Generator), Майклом Найманом и его оркестром, музыканты ансамбля участвовали в записи альбома Марка Алмонда «Heart On Snow» (2003). Заглавная композиция альбома «Византия» заняла первое место в хит-параде радио «Северная Столица». Это был весьма успешный этап карьеры коллектива и его лидера.



«Оркестр Вермишель» «Марк Аврелий» (Геометрия, 2005)

Из тех альбомов, которые звучат не очень ласково, но выключить их при этом очень трудно. Оркестровая сюита, изначально – саундтрек к документальному фильму «Марк Аврелий. Последний триумф императора» Максима Ладыгина (2004), она несёт дух пост-рока. Щураков, написавший всю музыку, отложил на время аккордеон, альбом построен на звучании струнных, причём студийное наложение превратило камерную группу в мощный оркестр, звучащий торжественно и серьезно. Чинная и чистоплотная, удивительно хорошо организованная музыка, очень харАктерная, нервная, звучит, как отзвук уходящей цивилизации. Отметим неожиданный и стильный дизайн упаковки релиза.



«Оркестр Вермишель» «Город без солнца» (Геометрия, 2006/2010)

Саундтрек к одноименному фильму Сергея Потемкина, в котором герой Сергея Безрукова живёт и умирает под музыку «Оркестра». Это полистиличная смесь инструментального арт-рока, барокко, ориентальной, кельтской и славянской этники. Музыка звучит изысканно и порой ориентально, при этом, саундтрек оказывается почти символом Петербурга – передавая настроение северой столицы.

При записи вновь была применена техника наложения инструментов, поэтому звучание получилось насыщенным и разнообразным. Альбом отстранённо красив, звучит, по сравнению с предшественниками, менее эмоционально, без рефлексии.



«Оркестр Вермишель» «Странник» (Геометрия, 2006/2010)

На своём последнем альбоме Щураков смог улучшить великолепное. Альбом удивительно разнопланов, не пёстр, но разнообразен в рамках своей, уже известной эстетики. Музыка возвращается к началам своего саунда на новом этапе, звучит камерно, но более развёрнуто, чем в 90-х. Альбом соединяет фламенко с рок-н-роллом. Его можно смело рекомендовать для любых ушей – вне зависимости от интеллекта их обладателя. Есть и нео-барокко, радует та самая «Гиневер», мелодия Андрея «Дюши» Романова. Тут звучит уже она сама и она тут - центр притяжения. И внезапные гитарные рок-риффы смешиваются с солирующими флейтой и аккордеоном.

Диск группы записывался три года и был закончен незадолго до смерти Сергея, и это итог десятилетнего пути коллектива. В нём сошлись мастерство и отстранённость, прогрессивный подход к ритмам и ориентальные срунные. Странствие получилось захватывающим и непростым.





