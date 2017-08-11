Хвост и Аукцыон «Чайник Вина» (Геометрия, 2CD+DVD, 1992/2013)

11.08.2017 23:57, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Обследование крупного изумруда нашего искусства, изданию которого в этом году – 25 лет. Такой бокс нам всем ой как нужен. Почему? Это пытается объяснить влюбленный в музыку, поэзию и вино, в Питер и Париж, рок-критик из лесного анклава столицы нашей Родины.



Культовый альбом в результате невероятного по творческому накалу сотрудничества, в новом издании, получился куда более обширным, загадочным и пленительным. С невероятным количеством волшебных демо-версий, сокровенных видео и искренних любительских фото. Экстра-треки тут душевнейшие, ох, кажется это я уже говорил. Пластинка, извините за бурлеск, достойна изучения. Теперь можно смеяться или плакать, но Хвост изначально категорически отрицал любую возможность «аукцыонизации» своих песен. На предложение о сотрудничестве, в свое время, было сказано категорическое «нет», а жена поэта Римма и вовсе заявила, что-то типа, «они нас выгнали из страны, а мы теперь туда поедем всякие сомнительные песни писать? В Париже здоровее будет!» А когда уже решение о возвращении было принято, высшее руководство «Аукцыона», немного опьяненное успехом блистательного предыдущего альбома группы - «Бодуна» (именно в те дальние годы заваривалась эта история) подрастеряли оптимизм по поводу сотрудничества с опальным стихотворцем.

Но в результате все сложилось. Буквально за две недели в лихие годы был записан не только канонический материал, но и масса славных ауттейков. Первый CD – искристая россыпь оперативно ставших классикой номеров. Трепетная «Орландина», которую перепела целая рота талантов и бездарностей, загадочная, что естественно, «Тайна», проникновенный «Слепой». Запредельно колдовской, неоспоримо короткий реггей «Не вижу птиц я». Древняя (в эстетическом смысле) и одновременно футуристическая «Конь унёс любимого». Не с него ли началась феноменальная сольная программа Лёни Федорова?

Разбирая красивый, как кимоно гейши, геометрический бокс, находим новые сокровища. Нам дарят своеобразный бутлег - второй CD. Треки, скромно обозначенные, как демоверсии, поражают. Хрустальный вальс «Благовещенье» со знаковой гитарой Фёдорова, джетроталловской флейтой и ни с чем несравнимым речитативом бородатого маэстро Хвоста. Сердечные номера «Полчаса тишины (Апокалиптическое танго)» «Льёт дождём июнь», «Жалоба повешенного», «Криво-криво»; всего не перечислить – всё-таки получился 21(!) перл.

Но это лишь начало увлекательного путешествия по закоулкам подсознания гениев. Ибо издавать, так издавать. DVD очень важен для восприятия этого арт-продукта, ибо нужно видеть глаза этих людей, пальцы перебирающие струны и нажимающие на клавиши. Кстати, мистический момент, - глыба Озерский на записи присутствовал, но не издал ни звука. Концерт в Балтийском доме (СПб), февраль 1992 г. Возможно, лучший из видео-бутлегов этой формации. Как же задевает за душу интро «В ожидании Хвоста»! А тут еще «Интеллигент и русский», «Говнюк в ивняке», «Вальс-жалоба» Солженицыну». Тогда же, в промозглом невском феврале состоялась и была зафиксирована сессия «В гостях у Евгения Прицкера» - культовый питерский кинодраматург устроил в своей квартире, правильно, квартирник. С заковыристым интервью Гуницкого, объясняющего, что, собственно, здесь в этих стенах, происходит. Истинные перлы – убийственный «Самолет» и костями невинных жертв щелкающую «Жалобу повешенного». С буклетом, объясняющим «второе пришествие Хвоста», с фотками, от которых, как говорил Попандопуло, душа сначала разворачивается, а потом снова сворачивается. От изумрудов глаза слезятся.

А теперь без превосходных степеней. Хорошая, наполненная драг.камешками коробка. Реально хорошая.





