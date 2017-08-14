«Подольск-87» (Геометрия, 5xDVD, 2012) Часть I

14.08.2017 21:43, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Готовимся к большому рок-юбилею. Скоро - 30 лет фестивалю 1987 года в Подольске! Пересматриваем видео-комплект с записями тех легендарных концертов (limited edition, 999 экз.)

KBanda.ru уже писала про аудио-вариант этого издания - «Подольск-87» (8xCD) - (http://kbanda.ru/index.php/muzyka/255-muzyka-rec/5683-podolsk-87-geometriya-8cd2012).

Наш обзор разбит на три части – по количеству дней. Итак.



«Разрешите, дорошие товарищи, пожелать вам…» - так начинается главное событие в истории российской рок-музыки. Фестиваль оказался неожиданным, ни на что непохожим и единственным в своём роде. Его особенности отражены и понятны. Расстояние между зрителями и звёздами было – просто вытянутая рука. Пересечение советских реалий и рокенролльных иллюзий не раз заставляло фест скользить по лезвию ножа разрешающих, вернее запрещающих органов той системы. Отметим - система сориентировалась быстро, поняла слабые стороны движения и более ничего подобого не допустила - вплоть до наших дней.

Всё было непросто на том фестивале, эту черту унаследовал удивительный комплект из пяти DVD. Мы имеем дело уже с итоговым видео и аудио свиднетельством – документом времени, объективным (что особая редкость) отражением его духа и смысла. Кондиции издания высоки, порой даже забывается то, как много было борьбы издателей за качество. Были исплользованы оригиналы и копии съёмок с нескольких камер. Снимали трёхдневный сейшн Владимир и Валерий Дородько, Михаил Мельниченко, Николай Ржаников. Эстонский рок-журналист Николай Мейнерт приехал с кинооператором Олегом Капшаем. По частям собирались записи с одной из кассет, на этой легендарной, пропавшей записи были «Бастион», «Зоопарк», «Калинов Мост», «Бригада С», «Холи». Применялась покадровая реставрация, убирались царапины и выпадения цвета.

Радует звук, но не забудем, что перед нами непрофессиональная живая запись конца 80-х. Отечественные концертные альбомы того времени, выходившие официально, можно слушать только с трудом. «Подольск» записывали любители, но реставрацией-то как раз занимались профессионалы и результат не требует оправданий. Основная запись делалась на магнитофон AKAI 4000 и дорогую хромовую плёнку, звук сохранил президент Подольского рок-клуба Пит Колупаев, В саунде комплекта есть реальный концертный воздух, обращают на себя внимание плотные барабаны, гитары прописаны так, что хочется отслеживать и разбирать мелкие детали их музыки.

Отметим большой «виниловый» размер бокса – в нём огромные фотографии лучших мастеров того времени. В буклете соответствующих, альбомных размеров статьи членов оргкомитета - рок-литератора Сергея Гурьева, Колупаева и издателя и журналиста Олега Ковриги. «Кирпичная» стена - дизайн издания - вызывает смешанные чувства. Хочется взять карандаши и раскрасить, по привычке 70-х, неяркий кавер, но потом приходит понимание, что он передаёт настроение времени – тревогу, усилие и ощущение стены впереди.

Разглядывая содержимое коробки, также отметим, что номерами дисков служат даты концертов и время их начала. Концетов было пять, столько же в коробке и DVD. Итак.



11 сенября. 19:00

Группа «42» (Подольск) – хозяева открывают фест вполне нормальным, любимым тогда хард-роком. Это особо ценный фрагмент, этой записи нет на аудио-комплекте, а тут две (sic!!) вещи команды, которая, забежим вперёд вошла в число лауреатов. «Подпольск, здравствуйте!» – сразу слегка «хулиганит» Андрей Яхимович - лидер играющих вторыми рижан «Цемент». Прибалты звучали мощно и стильно. Украшение их программы – кавера советских хитов: «Надежда», «Комарово», «Лесорубы» и хард-боевик «Тундра»: «Но это тундра – и её надо любить!» - звучит мощно. Яхимович на каверах старательно объявляет фамилии поэтов-песенников, благоразумно обходя членов Союза композиторов. То, что вскоре был выпущен и сольный бокс-сет латвийской группы, понятно – действительно, хочется расслушать, как это всё звучит "в идеале". Рок-ритмы и полит-шалости в текстах, типа «Сталин – советский простой человек» звучали напористо и точно. «Цемент» выступал в числе первых, но запомнился, как одно из главных событий феста. И жива легенда, что «пролетарское» название этой группы помогало организаторам обойти совковые бюрократические рогатки. И именно Яхимович приезжал недавно в Москву - с концертом в честь 30-летия фестиваля.





«Миша (Борзыкин) всё сделает и всё споёт!» – обещает один из членов оргкомитета, Наталья «Комета» Комарова. Играет ещё одна вершина сет-листа - «Телевизор». Группа даёт не просто ожидаемо злой, но политически мощный концерт и сейчас звучащий актуально - и музыкально, и эстетически. «Я свободен иметь свои сны!» - уникальное сочетание пластики Михаила Борзыкина и транслируемой им энергии на этой записи оптимально. Певец, между вещами, мечется по сцене, словно тигр в клетке, предчувствуя, кажется, попытку прервать его выступление. Это происходит на вещи «Три-четыре гада» - свет вырубается, но по-прежнему работает одна камера - от батареек! Благодаря этому, мы можем видеть легендарную мизансцену и думать, кому же это было выгодно – ведь музыканты были для аудитории героями. Так сохранились «Телевизор», «Объёкт насмешек», «БОМЖ», но, в первый день, тоталитарные ужасы продолжались недолго, шоу шло своим чередом - без верхнего света.Группы первого концерта выстроены по нарастанию напряжения и энергетики, это чрезвычайно заметно. Но, вышедший в финале, «Кроссворд» (Ярославль) понижает «градус» и, заодно, демонстрирует тенденцию. Тяжёлые группы парадоксально облегчали ощущение от фестиваля. Комета, закрывая концерт, даже забыла, как называются выступавшие хард-коллективы. Хард и арт-рок оказались в положении демпфирующей прослойки, никого никуда не звали и не пугали. Вообще, это противоречие внутри движения, между традиционными музыкальными стилями и прогрессорскими устремлениями, комплект DVD показывает во всей полноте. Кипевший в мозгах и душах бульон стилей и традиций, знаний и противоречий казался нормой жизни, а оказался уникальным и творческим.

(продолжение следует)