«Подольск-87» (Геометрия, 5xDVD, 2012), Часть III

17.08.2017 21:45, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Завершаем публикацию обзора видео-записей (5xDVD, limited edition, 999 экз.) легендарного рок-фестиваля 1987 года в Подольске - к 30-летию события.



13 сентября, 13:00

Игравший первый, ранний концерт дня «Калинов Мост» многим экспертам до сих пор представляется главным чудом «Подольска». Как и «Нау», «Мост» сразу стал хедлайнером и событием. Много раз обсуждённые строки - «…отпор на культурный террор…», «…с мясом вырывать языки храбрецам…», «…язвы прикрывать Москвой и Ленинградом…», вызывали трепетный восторг и чувство открывающейся двери в новый мир. Мало кто умел так выражать настроение людей. Это было блестящим, влюблявшим в себя полит-блюз-роком, сыгранным с силой и молодечеством, концерт стал одним из главных в отечественной истории вообще.





В этот день играли также постбитловская, с участием психо-шоу, команда «Холи» (Казань) и арт-роковая «Долина» (Москва), которая делала арт-рок в добрых традициях 70-х. Их записей сохранилось немного, этим группам было, на фоне звёзд, непросто, но их участие в празднике смотрится естественно. Это был мейнстрим, нынешнее место «умного» рока - в андеграунде - тогда представить было трудно.Между ними выступила «Бригада С» - с чтением стихов, необычайным драйвом и совершенно непонятным соотношением резкой иронии и тонкой улыбки, театральности и актуальности. Издевательская романичность и дэнс-сюрреализм Сукачёва и Ко удивляли стильностью и качеством. Шоу было очень динамичным, монтаж мечется между ракурсами, хочет взглянуть на происходящее со всех сторон.Арт-рок «Долины» не уступал популярным у меломанов прибалтийским группам этого направления, но Прибалтика на этот раз приготовила сюрприз. В финал концерта поставили гостей из Таллинна - J.M.K.E. («Йот–Эм-Ка-Е»). Перед ними вышел Николай Мейнерт и долго объяснял, что сейчас увидит Подольск.«До свидания! Доброй ночи!» - начали концерт вежливые эстонцы. Номер прошёл – на фоне доминирующих команд новой волны и арт-рока и горячие таллиннские панки вызвали много-много радости. Далёкая от идеалов лоу-фай публика врубилась в происходящее быстро, но сейчас концерт, пожалуй, смотрится менее эффектно – ирокезом и грязным звуком уже не удивить, хотя харизма и естественность J.M.K.E. – выше сомнений.13 сентября, 19:00Лидеров трёх групп из четырёх, выступавших на звключительном концерте, уже с нами нет. Что за тенденция? Отметим другое - тут собрались ребята один круче другого. Начинали «Весёлые картинки» - концертный осколок легендарных подпольных ДК. Их стиль ведущий Сергей Гурьев предусмотрительно объявил как «полистилик», сейчас это был бы фьюжн/прогрессив. Музыканты «Картинок» легко и даже игриво вставляли темы из классической музыки и советских песен в рок-композиции. У группы нельзя было отследить границу ни между стилем и эпатажем, ни между мастерством и пофигизмом. И совсем уж издевательская «Шизгара» приходилась им идеально в пору. «Ёр май филин, ёр май фаер – ё-моё!!» – пели люди по всей стране, понятия не имея об источнике темы. Эпоха корчится в этих вещах от смеха над собой. Под куплеты «Дебилом я родился, дебилом я помру, ведь моего папашу споило ЦРУ!» время желает самоиронии другим эпохам, на такое самобичевание и самолюбование не способным. Если добавить очевидное мастерство группы, то получается, что она тоже - «самая-самая».Далее следует опять легенда - БОМЖ (Новосибирск). Можно засчитать сибиряков за наш ответ эстонцам J.M.K.E. Программа от «Барбаросса-рок-н-ролл» до «Дом, который построил Фрейд» сделала звездой хулиганистого, но какого-то очень ранимого лидера БОМЖа – Джоника. Он недавно умер - группы больше нет. Разницу же между советскими Сибирью и Эстонией можно понять именно по этим концертам. Причём, тут не было ничего общего с экзистенциальным сибирским панк-андеграундром, его представители тусовались среди зрителей, но их время пришло позже.Ролик с концертом группы «Объект Насмешек» начинается с надписи на фоне видеопомех, гласящей, что «был отправлен сцецсотрудник (sic!!) с заданием испортить звук». При этом – явно не идеальна картинка. По воспоминаниям, сотрудник, вооруженный красной книжечкой, стоял рядом с пультом и что-то подкручивал... Образ этого, так облажавшегося, «спецагента» – и смешон, и совсем не смешон, о глубине провокации молжно только гадать. «Объект насмешек» же рубил панк-мейнстрим, ощущение генетической ненависти от лидера - Рикошета шло мощным потоком. Говорят про их антисоветские тексты…, но «Калинов мост» и «Телевизор», с разных полюсов восприятия, смотрелись гораздо более серьёзными. Скорее антисоветским у «Объекта» был сам дух сопротивления, злости, отрицания.Далее - капля официоза. Мейнерт и представитель комсомола вручают призы и награды. Лауреатами становятся «Телевизор» и «Наутилус Помпилиус», дипломы получают «Весёлые картики», «Облачный край», «Алиби». И народ в этом един с организаторами. Также отмечают «Объект насмешек», «Хроноп», «42». Революционность результатов налицо, все рады и… вдруг разлаётся выстрел!! Но времена ещё былинные, зря ничего хлопать не будет, это пошёл дождь и коротнула проводка. Всё нормально.Юрий Шевчук, закрывавший фестиваль, действительно национальный лидер движения, иногда бестолковый, как и само движение, иногда он вожак – в меру буйный, но очень понятный. Трагическая песня «Мальчик слепой», открывавшая концерт, звучит намёком на будущие индустриальные поиски группы. Она казалась тогда важнейшей, пророческой, сейчас её подзабыли… Шевчук очень серьёзен, даже когда шутит. Концерт идёт под дождём, картинка делается нехороша. Звучат сдвоенные клавиши и три гитары, но звук всё же пропадает и зал кричит текст – фест получает очень символическое завершение.=====================================================================Дух русского рока витает над изданием и это - главный объект нашего внимания. Что это за аромат? – мнения экспертов расходятся диаметрально. Среднестатистичекая ориентация того времени была на арт-рок. Но «мода» на умение играть и думать ушла вместе с той генерацией музыкантов.Нереально было даже представить, что продолжения не последует, что любовь к этой музыке, это море позитивной энергии уйдёт в пар и в свисток, что следующие поколения удастся быстро выдрессировать под попс. Значит этот попс был внутри нас.Про организацию мероприятия, трудности и опасности написано немало. Органы, похоже, просто не знали, что бы такое учудить. Ведь, при желании, можно было подогнать нужное количество фургонов, вагонов и прекратить мероприятие. Или была команда гадить «по маленькой» - портить праздник - зачем? Тогда всё это вопросов не вызывало – противостояние представлялось простым и очевидным.Хочется долго и внимательно рассматривать публику. Это очень благодарное дело. У многих тут, в фильмах, в буклете и многочисленных параллельных материалах есть возможность увидеть и себя, и друзей, и звёзд андеграунда - в зале, а не только на сцене. Среди публики были Егор Летов, Жан Сагадеев, Олеся Троянская, Ник Рок-н-Ролл, Умка, Сергей Рыженко, Александр Чернецкий – полна земля русская рок-талантами. На афише, приведенной на развороте панели, на которой закреплены DVD, указаны, в числе прочих, «Урфин-Джюс», «Алиса», «Ноль», «ЧайФ» – по разным причинам не доехавшие до Подмосковья. Но и так получилось более чем круто – героев и звёзд хватило, теперь есть что показать внукам.Запись фестиваля воспринимается не только как эстетически-музыкальный праздник, «Подольск-87» был политическим, социальным манифестом, открытием географии стиля. Комплект DVD даёт необычайно широкий спектр образов и ощущений, удивляя качеством, уровнем музыки и её воздействием на аудиторию. Мы не знаем, что придёт и что будет работать в следующей эпохе. Для понимания же нашей, сегодняшней, эти комплекты – искренне рекомендуются.