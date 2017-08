Телевизор «Отечество Иллюзий» (Геометрия, CD + DVD, 1987/2011)

Вспоминаем про жемчужный юбилей легендарного альбома русского нью-вейва. Генеральный план текста: выяснить причины легендарности и нерушимости памяти. И получить мастер-класс практической магии.

У «Телевизора» каждая пластинка - знаковая. Но некоторые, как говорится, более знаковые. Ярчайший пример – «Отечество Иллюзий» - второй номерной альбом группы. И дело не только в том, что этот перл нашей новой волны совпал по времени выхода с перлами «не нашими» вроде «Through the Barricades» от Spandau Ballet или «Infected», выпущенным The The. Это заметные события в смысле актуальности и чувства эпохи. Данные аспекты чувствуются и на «геометрическом» издании альбома питерских звёзд, благодаря мастерингу саунд-гуру Евгения Гапеева в котором выделяются расширенные басы, прозрачная перкуссия, сочная гитара. А главное, можно без проблем разобрать абразивные борзыкинские тексты. Доводились до кондиций, между прочим, оригинальные, тридцатилетней давности, варианты треков, записаные в питерской студии ЛДМ.

Особенности творчества Михаила Борзыкина и компании того времени: выверенный стиль, профессиональные аранжировки, строгое, но вибрирующее сценическое шоу и узнаваемая тематика текстов. Кто-то скажет - борьба с режимом, но приходит на ум – борьба с мещанством и пошлостью. «Полуфабрикат», «Рыба гниет с головы», «Выйти из-под контроля», «Дети уходят», «Сыт по горло» - эти вещи не стали «вещами в себе», но и не ушли в народ, как это бывает с хитами русского рока. Скорее, остались признаками времени, но и сегодня они звучат без серого флёра ностальгии. Что уж говорить про убойную «Твой папа – фашист», получившую гимновый статус. Магия, однако.

Релиз – абсолютный чемпион по числу ставших культовыми песен. А еще он - «право на правду» (цитата из песни «Кто ты»): музыканты словно предчувствовали присутствие в релизе 2011-го бонусного DVD, который радует глаза и сердце редчайшими видео и, одновременно, наглядно доказывает, что в записи нет ни капли фальши.

На DVD – 17 позиций, драгоценные аудио-треки, вроде фэн-подарка «Летопись об альбоме «Отечество иллюзий», эксклюзивные интервью, в том числе для Джоанны Стингрей, духоподъёмные бонусы, лучший – «Сыт по горло», монументальная «Рыба гниет с головы», исполненная Михаилом Борзыкиным в маске его тезки Горбачева. Но лучшие номера издания все же – классические видео «С вами говорит телевизор» (ленинградское ТВ), «Кто ты?», «Отечество иллюзий» (программа «Взгляд»). Вороной кок на голове, темные тона, полосатый пиджак, кеды - нью-вейв рулит! Острый клинок со стеклянными саунд-осколками хоть и называется «Музыка для мертвых», предназначен для живых. Также тут «Выйти из-под контроля» - для фильма «Rock Around The Kremlin», и недоброе хождение вокалиста по сцене в увертюре трека «Дети уходят» (телемост Ленинград-Лондон).

Несмотря на недовольство официальных кругов, в 80-х «Телевизор» не испытывал недостатка внимания со стороны публики и меломанов. Множество концертов по всему Союзу, в дальнейшем, несколько изданий альбома - на кассетах, потом на CD. «Отечество» считают лучшей пластинкой ленинградских мэтров. Даже вехой. А нам она просто нравится – звук, мелодии, лицо фронтмена. У нас была великая эпоха.





