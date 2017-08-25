«Ива Нова» « К себе нежно» (Геометрия, 2010)

25.08.2017 16:25, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

«Сегодня всех затмит одна, а завтра в тень уйдет она…» Врал ли Имре Кальман? Журналист из зеленого анклава столицы логически докажет – да! Самая удивительная женская рок-банда страны продолжает удивлять.

Третий релиз конгломерата «Ива Нова» носит сугубо «говорящее» название. Сам себя не полюбишь – никто не полюбит. Слабого пола это касается особенно. Есть и другое толкование: в родном для рок-барышень Питере на неких старых кованых воротах присутствует надпись-уведомление «К себе нежно». В любом случае нежности, хотя и с кулаками, у группы хватает. Записанный в студии «Добролет» альбом претерпел массу видоизменений саунда и контента, пока не обрел статус финального продукта. С правильным звуком, бонус-треками и деликатесным буклетом.

Секстет из города на Неве (шестая – звукорежиссер Маша Удникова) – агрегация исключительно женская. Даже дизайнер обложки и концертный менеджер - прекрасные дамы. И, тем не менее, назвать их творчество женским роком в его традиционном понимании невозможно. Они не поднимают гендерных проблем, не копаются в девичьем подсознании, не плачут прилюдно, несмотря на сильнейшую фолковую составляющую, о злой бабьей доле и, главное, никоим образом не намекают, что « все мужики сволочи». Что характерно, от помощи мужчин, в том числе и именитых, девушки ни в коем разе отказываются; достаточно упомянуть вклад Николая Рубанова, маститого духовика гипермаститого «Аукцыона».

Более того, команда предлагает, кроме иронично-психоделических текстов, весьма «мужскую» полистилистику. Общее направление – практически авангардный панк-хоровод-кабак активно разбавляется… да чем только не разбавляется. Арт-роком в духе Gentle Giant («Crazy Conductor»), прогрессив-блюз-фанком («Колыбельная Блюз»), трип-хопом («Яга»), калифорнийским софт-роком («Сердце без слов») и т.д. Кстати, «Финское танго» несмотря на сочный аккордеон Наташи Потапенко, скорее, босса-нова. Мой личный выбор – торч-баллада «Море». Конечно, все упомянутые авторские жанровые определения слишком громоздки и угловаты для хрупкой, несмотря на задор и энергетийность, великолепной гёрл-пятерки. Там всего больше и всё многослойнее.

Не могу умолчать и про бонусы. Новая версия парящей как птица вещи «Самокрутки» - в ней Вячеслав Гайворонский, ветеран и гений, играет, естественно, на трубе. И конечно, сексуально хрипящий в микрофон Билли Новик, всегда узнаваемый. Тот самый. «Вальс (пивная международная)» - действительно настоящий кабацкий вальс с вальяжными мужскими подпевками.

Ну, хватит дифирамбов, а то розовый кисель получается. На лицо прущая товсюду эклектика, не всегда, увы, творящая добро. Странная последовательность композиций, несколько сероватых, точнее бледно выглядящих на фоне реальных хитов, песен. Инструментал «Холмогоры» одна из них, «Зана» - без нее тоже можно было бы обойтись. Аранжировки порой страдают излишней мелкотой-бисерностью. В этом плане шествие возглавляют «Интро» и тот же «Crazy Conductor». Но долго критиковать что-то не получется. И не слишком хочется. Ведь эти рок-девушки всё равно становятся только лучше. И нежнее. И любимее.





