Музыкальный глобус

27.08.2017 23:28, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Название обзора получилось совковое, «ностальгическое». Музыка, звучащая тут, заставляет мысленно отправиться в путешествие - в другие времена и края, сидя, ясное дело, на диване (тоже приём из бывших времён). Крутим глобус, слушаем проекты издательства ArtBeat Music с непростой географией, радуемся широте взглядов, эрудиции, способности смешивать тенденции, вспоминаем отпуск – кто где побывал.



Трио Алтая – Altay Trio «Легенды и мифы Горного Алтая» (ArtBeat Music, 2017)

Также, как и 20 лет назад, российские исполнители world music более успешны и поняты за рубежом. У нас вновь и вновь звучит нечто иное, к народной музыке и национальным интересам отношения не имеющее. Так же, как когда-то «Хуун Хур Ту», до сих пор, кстати, прекрасно гастролирующие в Европе, или Инна Желанная, собирающая проекты удивительного мастерства и красоты, прекрасно сейчас выглядят, например Намгар, Альберт Кувезин или FolkBeat. К этим музыкантам, которые могут собирать залы по всему миру, добавим теперь и удивительное «Трио Алтая».

В составе – люди, хорошо известные. Это мастер голового пения Болот Байрышев (топшуур, комус, шоор), работавший с Джо Завинулом и Джоном Зорном; Алексей Чичаков, основатель группы BELUKHA JAM, (топшур, варган, флейта, гитара, горловое пение); Тандалай Модорова - одна из первых женщин, которые стали исполнять кай - горловое пение. Звук её голоса это что-то совершенно особенное, то тёмное и шаманское, то высокое и летящее. И взволнованные крики птиц звучат в нём совершенно естественно. Тут не вписывают искусственно природу в произведение, тут природа – инструмент создания искусства.

Все музыканты внесли вклад в репертуар – он, по большей части, авторский, но с глубокими народными корнями. О том, какие настроения, образы и умения сопутствуют музыке трио догадаться нетрудно. Элементы современных аранжировок сплетены с бескомпромиссно исполненными этническими напевами так, как будто они тут были всегда. Не народная музыка тянется за современностью, как зачастую принято, а наоборот – современные инструменты используются так, как будто им тысячи лет. И тут же звучит песня «Полярная звезда» на русском языке. Удивительное ощущение.



RRBB (ArtBeat Music, 2017)

Название команды расшифровывается как Real Russiаn Bluegrass Band, стиль музыки таким образом объявляется сразу, явно и даже с вызовом. Альбом вышел на культовом фьюжн-лейбле, что выглядит, как загадка, которая быстро получает разгадку. RRBB родом не из Айовщины, а из города Иваново и то, что бэнд предпочитает стиль блюграсс, кажется поначалу приманкой и лубком. Но это не упрощённый вариант американского фолка. RRBB исполняет традиционную музыку другого полушария, внезапно усложняя её, играя ритмами так, словно им очень узко и скучно в рамках американы.

Альбом звучит со слаженностью, темпом и оптимизмом, ни одной задумичвой или медитативной вещи тут быть, кажется, просто не может. Скрипка и банджо задают настроение и гитарные соло звучат в том же духе. Трек «Shamania» представился центральным – в нём элементы записи сошлись и слились особенно успешно.

Русский, играющий кантри, смотрится, как негр в шапке-ушанке или китаец, танцующий «Барыню». Это может быть и прикольно, но всегда декоративно. Конечно, изобретён и обходной путь - альтернативный кантри, пост-рок и прочая. Но подмосковные музыканты инстинктивно нашли другой выход – они заиграли не просто «по-умному», но с ясно различимыми элементами арт-рока и прогрессива - получилось бодро и мастерски.

Группу интересной делает, кроме отличного звука, количество переходов, связок. RRBB напомнили альбом проекта «Кукуруза» «A Russian Country Bluegrass Band» (1992), но парни из Иванова, пожалуй, будут даже покруче, их стиль - нечто в границах альт-кантри, прогрессив-кантри и фьюжн-кантри. Ситуация в результате складывается противоречивая. Когда наши музыканты не соответствуют западным трендам, это им чуть ли не ставится в вину. RRBB делают на шаг дальше обычного и встают даже впереди, номинированных в 2003-м на «Гремми», других российских адептов стиля - Bering Strait («Берингов пролив») из Обнинска. Есть видимо что-то в среднерусских реалиях такое, блюграссовое (смайл). Остаётся дождаться, ну или спровоцировать реакцию носителей кантри-культуры на альбом ивановцев.



Art Ceilidh «Bachelor’s Pride» (Art Ceilidh/ArtBeat Music, 2016)

Название группы переводится как «праздник» - и правда, это музыка для шотландского - гэльского или ирландского веселья. Людей «больных» на все кельтское было достаточно всегда, но московские парни из Art Ceilidh, кажется, знают тайную ноту и звучат очень уместно. Отдельно заметим фолк-духовые известного музыканта, одного из сооснователей группы, Сергея Клевенского. Кроме него, среди основателей Михаил Смирнов, известный по выступлениям в группе своего отца – гитариста Ивана Смирнова.

Позитивная «кельтскость», театральная воинственность, резкий и резвый гитарный рифф, переходящий в ликование волынок и бодрый мужской марш - редко кому удаётся так точно попадать в определения и настроения фолк-рока и инди-фолка, при том, что под музыку Art Ceilidh хочется просто танцевать, ну или что-то выпивать. Тут в тему и звякающая древняя блюзовая гитара, и радостный рок с южным привкусом, и аккордеон, рекция на который - «ходи рука, ходи нога» появляется почти автоматически. Эта музыка для лихих коллективных танцев, ведущая свои пути от мейнстрима и жиги к традиции «world music». Она оставляет полноценное и позитивное послевкусие для любителей и рока, и фолка, и просто всего англофильского и кельтоманского сообщества.

В тексте, предпосланном альбому в сети, написано: «вам захочется переслушать всё целиком, вместо того чтобы добавлять в свой плейлист отдельные композиции». Поддержка этой мысли с наших сторон не знает границ. Но носители гаджетов, увы, могут вообще не понять, о чём это идёт разговор.



«Этносфера» и ансамбль «Веретёнце» (ArtBeat Music, 2016)

Прекрасное этническое пение соединяется с медитативной электроникой и рок-гитарой, но не переходит в пляс. Из-за переднего плана музыки словно «выплывает» жалейка, потом вступают джазовые ритмы, а сверху опять появляется вокал – за него отвечают более десятка певиц, они поют не хором, они – коллектив, но коллектив лидер-вокалистов. Пение поддерживается мощными духовыми и густым басом – звуком, сделанным звёздами инструментальной музыки, среди которых: Сергей Филатов (клавишные), Сергей Клевенский (народные духовые), Марио Калдарару (перкуссия), Сергей Калачёв (бас) и другие. Все эти ингредиенты смешиваются и получается один из самых разнообразных и радостных альбомов жанра в стране.





