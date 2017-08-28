«Соломенные еноты» «Дневник Лили Мурлыкиной» (Выргород 1998/2017)

28.08.2017 23:02, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Итак, это произошло. Начато издание дискографии таинственной группы из Коньково, осуществившей мечту об андеграунде без страха и упрёка, оторвавшейся в 90-е от гнилой реальности на расстояние целого космоса. Этот альбом из завершающих в дискографии, но из первых, которые вспоминаются. Это песни потерянного поколения, последнего, которое ещё помнило, что такое «хорошо».

Не знать, кто такие «Соломенные Еноты» – нормально. Так живёт большинство людей на земле. Поэтому, если вы не знакомы с творчеством этой формации, посмотрите на себя внимательно – а оно вам надо? Сами «Еноты» агрессивно не хотели, чтобы их услышала пресловутая «массовая» публика, но жизнь распорядилась по своему. Про мятежную тусовку «Формейшен» уже написаны книги, теперь логично выходят альбомы. Лидер бэнда Борис Усов может зазвучать там, где сам он, скорее всего, просто сразу полез бы в драку. Но тема закрыта, альбом издан достойно, диджипак толстенький, в буклете – тексты, есть limited edition с альтернативной обложкой. Даже одобрение Усова получено.

Музыка «Енотов» катастрофически, душераздирающе «проста». Это ни разу не лоу-фай, ничего от притворяющихся неумехами профи тут нет. Она сознательно сыграна людьми, не пытающимися быть мастерами, эта «концепция», казавшаяся милой у рок-перформансистов предыдущего десятилетия типа «Мухоморов» и «Среднерусской возвышенности», в 90-х, в варианте хулиганов-интеллигентов, потеряв формальные признаки рок-искусства, парадоксально оказалась искусством, противостоящим Сцилле и Харибде рынка.

Альбом расползается по всем мыслимым музыкальным швам и со звоном сходится в параметрах эстетических. Усов жонглирует смыслами и мемами, делает это с болезненной искреностью и интеллектуальной трагичностью. Эзопов язык текстов задевает об углы и узлы жизни, от них расходяся лучами боль и надежда. И пробивают стены в мире, где стен не осталось. Подпевки Арины создают чувство, что эта музыка – тут, рядом, а она - в космосе. Песни становятся рок-баснями или рок-былинами, в них неровно дышит фирменный зверинец - Кошка LA, Рицицци и Мицици, кот учёный, правят Императрица вселенной и царь Мартемьян, потерявший дочь и сгинувший за ней следом. Все это - крики ясных душ, новомучеников протогибридной цивилизации. В песнях за бронёй из мата и нестроящих инструментов угадываются тени идей, сданных на переработку в мясорубку постмодерна.

В поздних Енотах есть какое-то странное совершенство. Оно за пределами стилистики и эстетики, оно где-то в области метафизики. Определитель «свой/чужой» работает у Усова в жизни идеально и почти так же он работает и у его песен. Такую музыку никогда не переварит ни нормальный буржуин, ни нормальный гопник. Она оказывается по другую сторону далеко не воображаемой линии духовного фронта. «Соломенные Еноты» сказали всё вовремя, связали времена и нравы в один узел и безаппеляционно разрубили его.



