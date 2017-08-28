«Телевизор» вспомнит «Отечество иллюзий»

28.08.2017 23:25, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

30 августа легендарная группа «Телевизор» в питерском зале Aurora Concert Hall даст единственный концерт в 2017 году. Почти год ТВ не выступал, теперь возвращается к публике, с украинским виниловым переизданием легендарного альбома «Отечество иллюзий», который вышел в 1987-м и стал хитом магнитофонного рынка. Одной из лучших записей жанра исполняется 30 лет!

Вторая студийная фонограмма группы соединила электронику и рок с обострённой политизированностью и харизмой лидера группы Михаила Борзыкина. Полит-боевики «Три - четыре гада», звуком напомнивший АВИА, «Твой папа — фашист», «Сыт по горло», «Выйти из под контроля» эстетизировали протест, тревогу и душевную боль, делали их всеобщими и общепонятными. Альбом получил всесоюзную известность, на фестивале «Подольск-87» публика знала тексты песен наизусть.





Вспомним некоторые издания одного из самых сильных релизов отчественного рока. Альбом попал между эпохами. Когда он появился на самопальных кассетах (1987), это было очень круто, когда же стало «в самый раз», пришла эра компакт-дисков. На CD «Отечество иллюзий» выпускала фирма RDM (1994). Тогда ещё чувствовался привкус уходящего времени штурма и натиска, проблемы дизайна были второстепенными, сейчас это издание уже редкость. Затем появились варианты от Caravan Records (2000/01), Moroz Records (2004).Релиз «Геометрии» (2011) звучит плотно и уверенно, радуя низкими частотами. На бонусном DVD - креативные архивы - клип «Дети уходят», микс альбома со звуком PCM, англоязычные интервью, видео с Борзыкиным в маске Горбачева, «Летопись». При этом, «геометрическое» издание может оказаться в разы дешевле раритетов.



Очевидно, что альбом должен жить и на виниле, одна из целей предстоящего 30 августа концерта – презентация украинского издания от Aby Sho Music (2017, тираж 250 экз.). Музыка «Телевизора» минималистичная, электронная, драйв создаёт взволноанный вокал. Как запись прозвучит на виниле – вопрос, который решён положительно - специально для новых изданий – и винила, и CD - звукоинженер Евгений Гапеев провёл реставрацию и мастеринг фонограмм с оригинальных магнитофонных лент.

Фронтальный коллаж с годами менялся, но всегда оставались «опорные сигналы» - водка и винил, Кремль и $, Рейган, Монро и Горби. И Отечество, и иллюзии воспринимались во время выхода диска очень широко, сомнению на картинке подвергнуто сразу всё. Это давало свободу дизайнерам переизданий, можно было вволю играть в цвета «серпастого-молоткастого» флажка, фон, шрифты. Для винила коллаж был «собран» заново. Но на буклете «геометрического» издания приведена первоначальная обложка - 1987 года. Искать тут отличия - особая игра, собирать варианты - любимое занятие коллекционеров.

«Отечество Иллюзий» - символ перестройки, иронию пометки «Посвящается 70-летию Октября» на некоторых изданиях нужно понять. Фразы из песен расхватывались на газетные заголовки, но если слушать альбом сейчас, все слова попадут точно на свои места. Оппозиционность Борзыкина не секрет, но песни шире реалий – и нынешних, и тридцатилетней давности. Альбом остался манифестом и примером настоящей альтернативы, независимо от политической ситуации и ориентации.

«Отечество Иллюзий» понятен всем, это чуть ли не единственный альбом полит-рока, который имеет шанс остаться дразнящим и актуальным на долгие годы - и дальше. И все его выпуски пригодятся – и раритетные, и делюксовые, и виниловые.



===================================================

Телевизор

30 августа, 20:00

Aurora Concert Hall, г.Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2

Ссылка на встречу в ВК: https://vk.com/event149808777





