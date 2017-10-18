В Россию – за рок-музыкой

18.10.2017 18:59, Музыка: рецензии



Александр

Томанов

Группы обзора объединяет то, что они живут и работают в разных, но русских городах. Они играют разную музыку, занимают разные позиции в противостоянии чёрного и белого, создают образы противоположные и яркие. Это тот самый русский рок, старательно ругаемый патологическими недоброжелателями – который жив. Или нет?

«На Другой Стороне Леса» «Кантри, блюз и рок-н-ролл» (Selfreleased)

Ярославская группа играет плотный и звучный мейнстрим с ненавязчивыми, но яркими элементами кантри и блюза. В интернетах про НДСЛ пишут – «молодая команда», но это от незнания. «На Другой Стороне Леса» в некотором роде наследует хард-рок группе «Кроссворд», осенённой участием в легендарном фестивале «Подольск-87» - в составе ярославцев два музыканта, игравшие в Подольске. Это создаёт бэкраунд восприятия, впрочем, прямой музыкальной связи между группами нет.

Стиль «На Другой Стороне Леса» - отзвук музыки, которую играли группы высшей лиги, нечто в диапазоне от Eagles до Dire Straits. Из вещей запомнились «Малышка На Миллион» – с неожиданно грубоватым, даже агрессивным вокалом и бытовой «олдовой» тематикой. Эту тему продолжает финальная шутка «Хипари». Есть и ещё кинореминисценции - «Небо Над Парижем» и «Монро». Довершают стилевую радугу дёрганиый ироничный кантри «Самурай», баллады «Перекрестись» и «Парами» с трагическими нотками и стремлением поймать ощущение блюза.

Вспомнились команды СВ, московский «Наутилус» и другие группы поколения, игравшего мастерски и естетвенно, затем смытого, казалось, «новой волной», но на самом деле – живучего и выжившего.

«Чёрная Ленточка» «Восход» (Pink Jamping Elephants Records, 2017)

EP-шка проекта Владимира Селиванова – лидера группы «Красные звёзды». Кроме Селиванова (голоса, гитара, укулеле, бас, синтезатор, ритм-машина) на альбоме играют Анна Рябова (ритм-машина, сэмплы, режиссура и драматургия) и Микола Кравиц (изозвукоскоп, настроение и состояние). Перечисление инструментов подсказывает, что группа практически - сольный проект Селиванова. Музыкант играл и сольные концерты, в частности, в Чайна Тауне. Селиванов дружил словом и делом с «Гражданской Обороной». Ещё одна ассоциация - альбом «Чёрная ленточка» легендарных рок-подпольщиков ДК, но название оказывается знаком скорби и трагедии, вселенского неуюта.

Работа группы - теперь питерской - так просто в руки не даётся. Чтобы достать диск из конверта, надо развязать ленточку. Чёрную. Ленточка же «повязывает» букет из электронных ритмов, чуть ли не биг-бита с трип-хопом. Группа торжественно величает себя создателями стиля PaintNoise («шум красок»). Мрачный электронный готик-рок порой напоминает Nine Inch Nails, порой притворяется краут-роком, порой напоминает про сибирский экзинциальный панк. «Внимательно слушали Infected Mushroom и Chemikal Brothers, только наши грибочки злее и неторопливее» - фраза удачно описывает происходящее. Музыка не ударилась в лютую политику, не ушла в психонавтику, она суммирует перегоревшую романтичность, подсознательную неуютность, провокационные тексты, настроение душевного хоррора, плюс знание музыкальных технологий. Песни стоят на грани реальности, дестроя и бытовой готики, не ищущей выход в бантиках декаданса.

Названия вещей лаконичны. Страдальческий «Восход», мрачная «Карма» - с текстом «вариантов нет!», «Родина», которая зачем-то «посвящается «городу на Неве и трагедии жизни в блокаде». Песня - «про смерть», понятие же блокада - многопланово, в этом образе есть и стремление всё пережить, и победить. Но позитивные финалы - хэппи-энды группу не интересуют. Количество раз, которое произносится в песне слово «смерть» рекордное, вещь даже повторяется дважды, второй раз, как «секретный» бонус. Уберите детей от альбома во время звучания этого трека.

Polska Radio One «Cosmos Inside» (Trail Records, 2014)

Альбом не новый, но удивляет, радует и теме соответствует. Да и знают у нас эту группу, как почти всегда, когда дело касается лучших – не очень хорошо. Екатеринбургский квартет Polska Radio One был создан на основе группы, игравшей гаражный рок, эстетика 60-х тут появляется периодически, но она привычным путём мутирует в психодел. Вещи радуют балансом покоя и энергичности, которая хорошо организована.

Всвязи с группой звучит фраза-лозунг «Рок на русском будет снова в моде». Высокое звание «единственная психоделическая рок-группа Екатеринбурга» команда несёт убедительно, используя гулкие барабаны, наигрыши и шаманские булькающие песнопения – от невнятицы до психодела. Музыканты смешивают стили и эпохи, вспоминаются Сид Баррет и Джордж Харрисон, Joy Division и Фил Коллинз. Музыка накатиста и навариста, но, в тоже время, звонка и позитивна. Альбом - единое полотно, ровное и упругое, занимающее слух эхо-эффектами.

Основное лицо проекта - гитарист и певец Дмитрий Кутняков. Вокал несколько отвлечён и далёк от слушателя, голос тут - инструмент. Реакция заграницы занятна – этот альбом выпущен в Штатах и его срочно купили в Германии – специально, чтобы сделать виниловый (sic!!) тираж. Испускаем лучи светлой и позитивной зависти, признаём – то, что делает группа, соотвествует пониманию хорошего.

«Сказки Чёрного Города» «Том III. Меж раем и адом» (Союз Мьюзик, 2017)

Название команды оправдывается её музыкой. Воронежские панки, продолжают линию русских рокеров, которые заиграли чуть тяжелей и «страшней», чем мейнстрим. «Сказки Чёрного Города» поют про Снежную Королеву, служителей тьмы и жизнь «в плену тайны», рассказывают про страшные сны и приглашают в овраг. Жуть какая-то, в общем. Подобные группы должна спасать самоирония, но «Сказки Чёрного Города» очень серьёзны. Определяющей назовём ностальгию по концертам «Короля и шута», совместными выступлениями с которым музыканты гордятся.

Молодёжь ритмично прыгает под то, что танцуют на экранах, вопрос только в выборе экрана. Каждому поколению необходимы свои готические/эмо/декадентские (выбрать по вкусу/возрасту/образованию) образы - то, что рассказывают дети в летних лагерях ночами из-под одеяла – про чёрную-чёрную руку в чёрной-чёрной комнате и т.п. В рамках этой эстетики очень здорово вместе бояться и говорить про рай и ад.

Почему такие группы относят к панку, пусть разбираются фанаты, но воронежцы играют и поют ровно и внятно, слова и мысли доносят чётко, матом не ругаются, а ведь это так модно, разве нет? Вокал заметно выведен вперед, тут он не просто главный – всё делается ради него. Инструментальных изысков нет, звучит гитарная музыка, она кажется роком мозгам, воспитанным электроникой и телепопсом. Задача «поколбаситься» решена, старшеклассницы «задумаются» о том, как же всё вокруг готишно и романтишно. Популярность подобных команд заставляет сделать вывод: рок-н-ролл - мёртв, как, впрочем, и всегда.





