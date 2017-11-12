Liederabend (Мелодия)

12.11.2017 22:40, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Авторы основных произведений альбома – особенные. Австрийский композитор Хуго Вольф (1860-1903) – неуравновешенный и хмурый романтик. Основа релиза - песни Вольфа на замечательные стихи Эдуарда Мёрике (1804-1875), болезненного провинциального пастора. Эти люди явно не в тренде позитивистских цивилизаций, хоть XIX, хоть XXI веков, уверяющих всех в силе и самодостаточности человека.



Альбом завершает серию «Мелодия априори», представлявшую молодых музыкантов. Большая часть трек-листа - камерно-вокальная музыка Вольфа/Мёрике в исполнении солиста Большого театра Андрея Жилиховского (баритон) и пианиста, лауреата молодежной премии «Триумф» Вадима Холоденко, записанная на четырех концертах, прошедших в Малом зале Московской консерватории в 2016 году.

Вокальные номера «обрамлены» фортепианной сонатой австрийца Альбана Берга, интровертной, растерянной перед миром «снаружи», но сдержанный внутри, и музыкой немецких композиторов. В середине трек-листа звучит словно дрожащая внутри фортепианная «Интродукция и песня» («Einleitung und Lied») Пауля Хиндемита, а завершается альбом песней Рихарда Штрауса «Утром» («Morgen»).

Песни передают дух своего времени так, как мы его уже не сможем почувствовать – только если в талантливых произведениях искусства, их романтизм мучителен, будто нереализован, не выплеснут. Музыка – напряженная и нервная, она не имеет цели, она просто «волнуется». Тревога, потеря, затуманивание идеалов определяют настроение первой вокальной части трек-листа. Вторая часть несколько более позитивна, чуть ли не чинно-танцевальна, но, временами, и тут музыка начиает тревожиться не на шутку. Поэт придумал райские земли и возвышенные образы, которые немало дали для формирования германского духа. Буклет альбома украсили бы тексты, может быть, даже и на двух языках, но их нет. Зато имеется много дышащих, образных фото исполнителей.

Альбом называется «Вечер песни», но это не расслабленные посиделки при свечах – это насыщенное знакомство, обсуждение и размышление. Запись построена, как полноценное художественное высказывание. Анализом романтизма диск не занимается, критикой тоже, - это попытка почувствовать настоящее через прошлое. Причём это именно взгляд из XXI века в XIX. Взгляд не завистливый и не высокомерный, не изучающий, но и не учащийся. Это разговор эпох на равных, беседа людей с чувством меры в эмоциях и точностью в словах. Никакой исступленности и модной потери ориентиров тут нет.

Тот, кто осваивает эти сокровища заново, неизбежно сравнивает сделанное с лучшими примерами из прошлого. Коллекционеры релизов фирмы «Мелодия» знают музыку Вольфа по альбому Дитриха Фишера-Дискау и Святослава Рихтера – высокому ориентиру качества и одухотворённости. Теперь есть новый взгляд на эти произведения. Творчество Вольфа/Мёрике, отражая немецкий дух полуторавековой давности во взгляде современных российских музыкантов, звучит адекватно и красиво. Жилиховский/Холоденко почувствовали сами и дали другим возможность понять в этой музыке что-то важное – о времени и о себе.





