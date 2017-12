Марина Барешенкова "Vox Et Amicus Eius" (Геометрия 2CD 2017)

24.11.2017 09:09, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Путешествие по закоулкам души и пробежка по лезвию таланта от критика, боготворящего женщин, которые поют. И играют одновременно.

Театровед-профессионал и виртуоз клавишных инструментов , вокалистка (певица – слово ругательное), композитор и поэт, и просто обворожительная дама довольно юных еще лет Марина Барешенкова выпустила второй студийный альбом. Одна из счастливых его особенностей, он – двойной. Первый диск из пары называется – «Piano», второй – «Kurzweil». Имеющий понимание поймет, что «друзьями голоса», а это отсылка к латинскому названию релиза, являются то фортепиано, то цифровой синтезатор. Оба CD одинаково ценны, оба схожи по длительности, оба снабжены замечательными бонус-треками и иллюстрированы наивно-мудрыми картинами западно-европейских передвижников XV-XVI веков. Но есть и разница.

Марина работает в крайне сложной музыкальной плоскости: клавиши и вокал, и ничего больше. С волосатыми или, напротив, лысыми парнями с гитарами и барабанами на бэкграунде было бы куда проще. Но проще не значит лучше. «Акустический» диск открывается программной «Я люблю Кьеркегора и Jethro Tull». Она правда их безумно любит. «Еще театр, который ты не знал/Люблю мистерию и ритуал – Там подлинность никто не подменял. Я знаю, что умею ждать». Ожидаемое барокко со светлым, хотя и ощутимо минорным настроением. «Джетроталльская тема» золотой нитью проходит и в другой программной песне - «Слишком серьезна для рок-н-ролла» – воздушный поцелуй для «Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!» своих кумиров.

А вот условно электрический диск первым предлагает сарабанду Ave Verum, «Времени нет/ «Лети/Плачь/ В землю - прах/ В небо – ах-отпусти/И за все, что не так- люби…». Дальше - на языке Овидия. И опять своеобразная цикличность, ибо тему общения с небом продолжает молитва-гальярда «Мне бы». Чего стоит текст – «Голос в поднебесье/Дай раскроюсь в песне». Голос звучит еще нежнее и душевнее. Хотя уж куда больше…

Там, где звучит рояль, больше камерной классики начала прошлого столетия, тогда, правда, считавшейся модерном. Ярчайший пример - фри-вальс «По лунной дорожке». Впрочем, нельзя не упомянуть нервно натянутую, точно правка для опасной бритвы «Возможно ль дышать в унисон», абразивную «Не оглядывайся», в общем, тусклых вещей нет вовсе. Там, где «другом» выступает инструмент электронный, преобладают более ранние созвучия. Хотя и арт-року отводится достойное место. Взять хотя бы финальную «Повторяя эти ноты».

Характерной особенностью мелодизма, исполнения и звучания композиций Марины можно назвать интимность и доверительность. Она словно делится своими потаенными секретами, но не на каком-то девичнике, а на исповеди. Ей невозможно не верить. А с другой стороны, такой музыке просто незачем лгать. Да она и не умеет. «Уносит потоком – так скорей улетай/ Во сне ненароком возвращаешься в рай». Эта канцона под названием «Колыбельная» - одна из самых моих любимых.

На задней обложке буклета с текстами песен и репродукциями картин – необычной круглой формы портрет молодой женщины в бархатном платье и затейливом головном уборе. С еле уловимой улыбкой. Долго не мог понять, кого же она мне напоминает? Неожиданно показалось, что напоминает саму Марину, которую хочется назвать «Человеком Эпохи Возрождения». Что ж, путешествий во времени еще никто не отменял. Как и некоторого отсутствия внимания, которым я страдаю. При повторном знакомстве с изданием, оказалось, что на второй страничке буклета есть фотография самой Марины, современная естественно, в такой же круглой рамке. О сходстве судите сами.