«Чёрный Лукич» на «Выргороде»

24.11.2017 23:00, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Приквелом записей новосибирского рок-барда Вадима (Димы) Кузьмина / «Чёрного Лукича», которые мы слушаем сегодня, стал бокс «Антология на ГрОб Рекордс». Про него наш сайт уже рассказывал - ( http://kbanda.ru/index.php/muzyka-rec/5808-chjornyj-lukich-antologiya-na-grob-rekords ). Теперь идём дальше - по дискографии легенды.



Чёрный Лукич - «Отцы яблок» (1993) / «Слепой дождик» (1996) (Bull Terrier Records/Выргород)

Альбом открывает второй этап творческого пути Лукича. Запись - озорная, чуть неуклюжая, энергичная, звучащая естественно и тепло. Обрамляющие альбом «Intro» и «Outro», нарочито просты и говорят о ясном осознании происходящего. Звук родствен 60-м годам, об какой-то альтернативе в саунде речь не идёт.

Диск дополнен альбомом «Слепой Дождик» - минирелизом нехитрых, но далеко не бесхиторостных демо-записей. На нём Лукич-играет соло - у себя дома. В песнях «Можно и не жить» и «Доплыви» голос записан тише относительно более поздних вариантов. Завершает диск инструментальная, нетипичная для артиста, тема «Радуга», сделанная с Олегом Судаковым на клавишных. Между альбомами этого диска – три года, но изменение манеры и ощущения от песен очень заметно.



Чёрный Лукич - «Ледяные Каблуки» (Выргород 1995/2017)

Легендарна история этого альбома. Он записан при участии «тюменской фракции сибирского панка» и это прощание Лукича с ранней эстетикой. В составе группы: Евгений «Джексон» Кокорин – гитара, подпевки, бубен, бас, маракасы; Александр «Саня» Андрюшкин – барабаны, орган, подпевки, гитара; Игорь «Джефф» Жевтун – гитара, бас, бубен, слайд-гитара; Аркадий Кузнецов – бас, аккордеон, гитара, подпевки; Олег «Манагер» Судаков – подпевки; Александр Ковязин – бас. Альбом создавался вместе с несколькими другими записями, это пример плодотворной панк-коммуны. События объединяли музыкантов в эмоциональный и эстетический кулак - в поколение, которое запомнили все.

Альбом времён «Русского прорыва» объединяет вектора, настроениея, эстетики. Гитарные игры получились на нём весьма серьёзными, но рулит процессом мягкая муза Лукича. Получался в итоге, конечно, не лоу-фай, но и не какой-то «злой» панк. Настроение определяют песни-боевики «Будет весело и страшно», «Кончились Патроны», «Мы из Кронштадта» – отличные вещи с названиями, ставшими мемами. Трагичность тут будто мерцает и хватает за душу - внезапно, вдруг.



Чёрный Лукич - «Будет весело и страшно» (Выргород, 1996/2009)

Нет более удачного названия у диска - из рождённых Димой Кузьминым. Акустические фиксации эмоций Лукича, записанные при участии Евгения Каргополова и Сергея Нижникова звучат удивительно не только для экзистенциального андеграунда, но и для отечественнго рока. Такое делалось чаще, как интерлюдии, вставные номера, тут это - стиль и смысл, эстетика десятилетия.

Альбом был выбран для издания на виниле, как и несколько более поздний «Девочка и рысь». Отличие от гитарных вариантов этих же вещей заметно, часть песен звучали на предыдущих альбомах – «Кончились патроны», «В Ленинских горах», «Мы из Кронштадта», «Вечная страна», «Мы идём в тишине», «Будет весело и страшно». Можно расслышать внезапные интонационные переклички с Найком Борзовым, Веней Дркиным или даже с Нау.

Особую ценность релизу придаёт то, что в качестве видеобонуса присутствует московский квартирник дуэта Дима Кузьмин (голос, гитара) - Евгений Каргополов (гитара) -1996 года. Динамичный и активный концерт воспроизводится, к сожалению, только на компьютере. Альбом, как и «Девочка и рысь» украшен картинами Александра Кувшинова, изначально же альбом имел обложку, скорее, даже страшную. Инфернальность же записи не заходит дальше романтичной замогильности, Лукич ровно, понятно и образно спел тут про то, про что другие кричали, при этом напряжение в его песнях, ощущение экзистенции постоянно и серьёзно.



Чёрный Лукич - «Девочка и рысь» (Выргород, 1996/2009)

Для кого-то любимый, самый красиво сыгранный альбом, ему бы надо было появляться лет на десять раньше. В 90-х же массам, находившимся под прессом одичавших медиа, уже казалось, что они хотят только извращенной попсы. А может, и не казалось… Мужественный голос и уверенная и светлая гитара, колокольчики звоны. Дима «Чёрный Лукич» Кузьмин (вокал, гитара) и Женя Каргополов (гитара, бас, ударные) добиваются разнообразия и звучания, и смысла. Где-то рядом стоит, кажется, сказочный Принц, звучит внезапное почти нео-барокко и греет душу «Алиса», написанная на стихи Льюиса Кэрролла. Видеобонус - вторая часть квартирника в Москве 29.02.1996.

В истории русского андеграунда нет более ясной и одновременно невыразимой фигуры, чем Кузьмин. Он обладал счастливым талантом, важнейшим для сочинителя – у него получалось строить и так подавать простые с виду фразы, что они звучали, как правда момента и соль жизни. Название этого альбома из таких.



«Чёрный Лукич» - «Навсегда» (Выргород, 1999/2013)

Много новых песен, новых настроений. Продолжение и музыкальное совершенствование нового языка Лукича. Ответ на вопрос – можно ли у нас петь непошлые и незлые песни, при этом не напрягаться и не бушевать? Альбом посвящается Аиде Ведищевой – вот уж совсем не альтетнативный персонаж, но со свободой ассоциированый накрепко. Несколько вещей, например, «Можно и не жить» отдают дань традиции вспоминать старый материал, заметны национальные песенные мотивы и тени альтернативных настроений. Отдельно отметим обложку от художника-романтика XVIII-XIX вв. Каспара Давида Фридриха, эдакий культурный выдох, показывающий курс на новую жизнь и дающий надежду на туманное, но светлое будущее.



«Чёрный Лукич» - «Вересковый мёд» (Выргород 2000/2011)

Яблоко фирмы «Мелодия» на накатке CD-диска показывает ориентиры. Песни «Почти новая жизнь», «Про дождинки» и «Вересковый мёд» звучат, как отзвук тайного народного знания. Заглавная композиция под аккомпанемент одинокого баса и перезвона акустической гитары – удивительный пример сдержанности и точности аранжировки. Но гитарный зуд в песне «Смешное сердце» звучит, напоминая откуда пришёл этот артист. «Тайна Белого Пятна» – тоже хит. «Колобок», «Завял цветок», повторяются дважды.

Музыка альбома – именно то, что вытравливалось из отечественного музыкального восприятия и обихода все 90-е – разумный мейнстрим-рок, в этом смысле, альбом более альтернативен, чем иной панк, который никому в то время уже не мешал. Некоторые вещи даже трудно узнать, Лукич стремился быть всё спокойнее и спокойнее,но при росте качества. Есть ощущение, что он успокаивал, усмирял ядовитые ментальные волны вокруг.



«Чёрный Лукич» - «Мария» (Выргород 2003/2004)

Лукич завершает на этом альбоме свой путь от альтернативы к музыке с большой буквы. Новое понимание мира подано однозначно – «Рок-герои сменили штаны, запылились запретные книжки». Фолк-рок задаёт настроение. Продолжая традицию перезаписи своих песен, Дима поёт «Солнечные часы», «Ветер», «Смешное сердце». Запись шла в 2003 году в Тюмени, участвовали - Дима Кузьмин (гитара, голос); Группа ЛЕТУЧИЕ РЫБЫ: Сан Саныч Андрюшкин (ударные, перкуссия, гитары, бас, орган, маримба, вибрафон, клавишные); Таня Тросиненко (мандолина, домбра, альт-домбра). Звук народных инструментов особенно заметен и важен. Бонусное видео – выступление в клубе «Проект О.Г.И.» 16 января 2004 года, воспроизводимое только с компьютера.

«Мария» - спокойная, задумчивая, лиричная и умная работа. Музыка альбома человечна и красива. И, при всей мягкости, – она мужская, без примесей душевной слабости. Это уже не просто романтика, не бытовой протест, это песня в общечеловеческом смысле. «Я хочу быть ветром» – поёт Лукич. Кажется, это у него получилось.





