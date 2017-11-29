Ещё не всё потеряно. Клип «Огни города» группы «Ещё Никак».

29.11.2017 14:24, Музыка: рецензии



Тимофей

Ляховский

Ребята поднимают тему, которая родилась с их поколением, а изобразить её они смогли только с появлением клипа. Ученики хороших школ центра Москвы. Они одновременно молодые и старые, и впечатление от клипа – как будто действие происходит около века назад.

Очень наивные слова и мысли, но только так рождается доверие к исполнителю. Кажется, Цой, писавший так же просто, в нужных местах чурался всяких хитрых стихотворных приемов – получалась мысль прямее некуда, неизмененная, неприкрытая правда. «Я иду по улице в зеленом пиджаке». «Мне не нравилось то, что здесь было – и не нравится то, что здесь есть». Они не пишут про эпоху – но она отражается в этих словах.

Каким-то странным образом клип выражает то, о чем мне давно хотелось сказать, во что я верил, но верить перестал – так эта реальность уязвима со всех сторон. Сама возможность соединения молодёжи из самых разных кругов сейчас кажется невозможной, если принять во внимание повестку дня.

Дети из хороших московских школ каким-то чудом забыли про снобизм и просто непринужденно общаются на отнюдь не скучные темы, вкушают простые, неиспорченные, не-гнилые радости жизни.

Это как бесконечно ускользающая правда.

Коллектив выдает песни настолько старомосковские, насколько немцы могут выдать немецкое, а чехи – чешское (дальше, наверное, должна последовать реклама пива).

Как будто не было XX века, в корне изменившего людей и вкусы.

Это Москва разночинцев, новых людей, выбирающих, кем быть. Хорошо образованных, с хорошим вкусом, пока еще идеалистично настроенных.

Дети из хороших московских школ выросли и стали просто настоящими и добрыми, без снобизма и комплекса неполноценности.

Мелодической основой этой песни стала, кажется, кабацкая песня, и век назад звучавшая в этих переулках. Бас на первую долю, мощный оттяг на вторую – как у заправского гармониста. Есть и ритмические сбивки в мелодии – они тоже свои, местные, не заимствованные, что сейчас ценится на вес золота, как и любая российская музыкальная идентичность.

Всего понемногу – ритм, мелодия, аранжировка, старая Москва – но сливается в удивительный законченный образ. Не исключено, что мы действительно приблизились к тому самому заветному моменту – да, теперь даже в музыке мы сможем быть такими, как есть – и уметь черпать из этого радость.

Кажется, друзья-студенты, подпевающие коллективу на выступлениях – вообще самая благодарная публика. Работа еще не разлучила лучших друзей друг с другом, а взрослая жизнь еще не отняла мыслей, отличных от борьбы за выживание.

Когда я слушал клип, то подумал: эти ребята – первое поколение, которое может позволить себе в кадре просто жить – и это будет выглядеть красиво и эстетично.