Пять случайных видеоклипов (выпуск 1)

07.12.2017 07:38, Музыка: рецензии



Дмитрий

Бебенин

Как вам известно, мы имеем несчастье обитать в мире, где последние годы скорее "производится музыкальный материал", нежели сочиняется музыка. А рекомендации YouTube порой преподносят нам произведения, в создание и раскрутку которых явно вбухано нек-рое кол-во сил и средств - но какого, собственно, хрена?

Лично мне совершенно неважно, насколько героические истории у представленных здесь музыкальных коллективов, и насколько их участники хороши в рыбной ловле или переводе старушек через улицу. Поговорим непосредственно о музыке и клипах...

1) Sunflower Bean "I Was a Fool". Много клишированных, гламурных и бестолковых действий под клишированную, гламурную и бестолковую музыку. Вроде бы должна быть полная гармония, но вот закавыка - действие в клипе довольно бурное, а музыка - настолько анемичная, что непонятно, какого чёрта под неё вообще что-то должно происходить. За кавайную растрёпанную блондиночку спасибо, но такая уже была 30 лет назад у группы Transvision Vamp, которая хотя бы звучала энергичнее. Тем не менее 400 000 просмотров и 11 000 лайков (https://youtu.be/Rm6ZtALw5KM).

2) Starcrawler "I Love LA". Жара, общепитовские пончики и много болтовни. Вступление занимает почти две минуты. За это время ненавидимые интеллектуалами The Beatles успели бы сыграть цельную песню, а иные поп-панки - даже две. Для таких гениальных режиссёрских ходов и придумана кнопка перемотки вперёд. Но вот начинается песня. Гитары ревут, вокалистка-вамп встряхивает блестящими шмотками - в общем, можно было бы сказать "ура, мы как раз соскучились по забойному глэм-року из Калифорнии", если бы ни одна малость - песню всё-таки следовало сочинить, а не как эти вот. 300 000 просмотров и 8 000 лайков (https://youtu.be/JR6n23_fL3o).

3) Battles "The Yabba". О, вот эти - умные. Я как услышал, так сразу понял, что они охренеть, какие умные. Они придумали, как извлекать из гитары "хри-хри", из клавиш "урли-урли", и гонять это по кругу под интеллигентно приглушённые барабаны. Камера тоже объезжает каждого из музыкантов по кругу, что как бы рифмуется с мячиком, который крутится на пальце девочки-баскетболистки. Потом "хри-хри", "урли-урли" и барабанный ритм претерпят несколько изменений, а в клипе будут интеллигентный эко-дом, изгибы горных дорог и силуэты музыкантов на фоне световых панелей с кислотными разводами. Вау, глубоко копают. Между прочим, почти 2 500 000 просмотров и 30 000 лайков. А говорят, интеллектуальная музыка не в почёте (https://youtu.be/bkhLzHuUYmo).

4) Pale Waves "Television Romance". В первых же кадрах - "районы-кварталы". Нам говорят, что в развитых странах нет жилых многоэтажек, а тем более хрущовок, потому что у всех успешных свои дома, а неуспешные обитают на помойках и вымирают. Врут - есть жилые многоэтажки. С бельём и велосипедами на балконах и группами, играющими в квартирах. У вокалистки забавный готический имидж, который совершенно не соответствует музыке, и который я уже видел у Siouxsie Sioux, а также винтажный 12-струнный "Vox". Басиста мы, кажется, уже видели в клипе Starcrawler, или он просто похож до неотличимости. В песне очень много клавиш, хотя в кадре мы видим гитарную группу без какого бы то ни было клавишника. Больше о музыке сказать нечего. Но за правду жизни в виде милых сердцу панелек спасибо. Более 2 000 000 просмотров и почти 70 000 лайков (https://youtu.be/ot1j5M5PTC4).

5) The Regrettes "Hey Now". И снова почти две минуты вступления. Стилизация под ранние 60-е, трёп с предвкушающим большие барыши бэбиком-магнатом. Сама песня, правда, сравнительно с предыдущими случаями, на удивление вменяемая. Возможно, просто потому, что типичные клише 60-х, если их грамотно сопритюкивать, дают в итоге что-то психологически тёплое и ламповое, а потому и отношение к результату будет более благосклонное. Да, темы слома межрасовых барьеров, равно как и спекуляций "сурьёзного бизнеса" на молодёжных субкультурах в клипе раскрыты, и это хорошо. Увы, здесь лишь чуть больше 400 000 просмотров и 10 000 лайков. Похоже, делать что-то минимально похожее на музыку сейчас можно только под прикрытием винтажного стиля, а это здорово ограничивает круг потенциальной публики (https://youtu.be/r0CD4dVYAEY).

Песни и клипы для обзора были подобраны случайным образом: каждый следующий ролик я изучал по рекомендации YouTube после просмотра предыдущего.

Продолжение следует