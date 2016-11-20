Неделя крутого андеграунда, прекрасного психодела и Дней рождения талантливых исполнителей. Поздравляем Марину Барешенкову, Лизу Новых, Светлану Чапурину, Герберта Моралеса!

20.11.2016 20:08, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 21 ноября



«Мегаполис». Презентация проекта Zerolines

22 ноября,19:30

Москва, Планетарий

3 декабря, 20:00

Санкт-Петербург, Музей современного искусства Эрарта

Концертные презентации нового проекта, описываемого словами «сюрреализм» и «психоделия», которые не сразу связывающиеся с образом группы «Мегаполис». Однако, обнародованный пример новой музыки группы – клип «Есть», в котором лидер группы Олег Нестеров, голос которого искажен вокодером, читает стихотворение Гийома Аполлинера - говорит о том, что слушателей ждёт «нечто большее, чем обычный рок-альбом. Это интуитивная музыка, отсылающая к экспериментам Карлхайнца Штокхаузена». Проект был придуман еще до альбома «Супертанго», но окончательный вид приобрел только сейчас.





«Дочь Монро и Кеннеди»China Town Cafe23 ноября, 20:00Культовая андеграундная команда «Дочь Монро и Кеннеди» приглашает отметить ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ своего лидера, уникальной рок-исполнительницы на домре Светланы Чапуриной. Вокалистка, автор почти всего репертуара и идейный вдохновитель ДМиК отметит праздник большим концертом, исполнит хиты и просто любимые народом композиции. В концерте выступят гости - группа ВИНИЛЫ и известный литератор, рок-чтец («spoken word») и на козу игрец Сергей Гурьев.Сёстры Новых - Большой концерт в Рюмочной!25 ноября, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоГруппа «СЁСТРЫ НОВЫХ» - уральская жемчужина русского гаражного рока. Необыкновенные девушки Лиза и Тамара Новых, а также ударник Станислав Корнеев (ДМиК) представят расширенную программу, приуроченную ко дню рождения Лизы. Ожидаются специальные гости, сюрпризы и море уральского девичьего драйва и кайфа!Peter Brötzmann - 75! Фестиваль «Джаз осенью - Impro» концерт 325 ноября, 20:00Культурный центр ДОМПетеру Брёцману – 75, а он едет с концертами в Колумбию, Китай, выпускает новые записи, организовывает выставки собственной живописи и многодневные фестивали, собирая на одной сцене коллег-импровизаторов со всех концов Земли.На «Джазовой осени» в Кракове год назад прозвучал дуэт Петера с уроженкой Техаса американкой Хизер Ли, играющей на педальной стил-гитаре (pedal steel guitar).Трио с Джоном Эдвардсом и Стивом Ноублом – Peter Brötzmann UK Trio – формация куда более устоявшаяся, это один из основных составов Брёцмана в последние годы.1 отделение: Peter Brötzmann / Heather Leigh Duo (Петер Брёцманн (Peter Brötzmann) – саксофон, тарогато, кларнет, Хизер Ли (Heather Leigh) – педальная стил-гитара).2 отделение: Peter Brötzmann UK Trio (Петер Брёцманн (Peter Brötzmann) – саксофон, тарогато, кларнет, Джон Эдвардс (John Edwards) – контрабас, Стив Ноубл (Steve Noble) – ударные).Фестиваль «Юбилей Герберта Моралеса»с 26 ноября, 20:00 до 27 ноября, 8:00Клуб AGLOMERATПраздничный фестиваль в честь юбилея бессменного лидера культовой регги группы JAH DIVIZION - Герберта Моралеса. Участники: Gerbert Morales Jah Divizion, Dima Ivanov Addis Abeba, Prophet P, Daniel Man, Dada Dub, Nicky Badvibes, Rapapam, Каникулы Бонифация, Gonsofus, BaodubФестиваль «Форма жизни»26 ноября, 18:00Клуб Алиби«Форма Жизни» - фестиваль индивидуальной музыки без рамок и границ, основанный Ником Рок-н-роллом. Это вызов «массовой культуре», выступления ярких независимых артистов, у которых есть высказывание и харизма, свое лицо и собственный почерк. Это первый шаг к созданию нового арт-сообщества, лаборатория экспериментов и пространство для опытов.Участники: Ник Рок-н-ролл и группа «Трите Души», группа «НонАдаптантЫ», группа «К.И.Т.», Torch Project, Павел Майков/ButterBrodsky.BOSAYA в Рок Музее VOLTA27 ноября, 18:00VOLTA club пространстве Loft220В рамках фотовыставки культового рок-фотографа Сергея Бабенко состоится концерт группы BOSAYA. Будут исполнены композиции из нового альбома, который был записан в Германии, советские песни в стиле «московский сэдкор» и новые вещи. В концерте примут участие гости – «Хартыга» и Альберт Кувезин - музыканты познакомились на Tallin music week. Также будут представлены редкие эксклюзивные виниловые пластинки и книги.АКУСТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (АкАссо). Сакральный день «АкАссо»: день рождения Марины Барешенковой27 ноября, 17:00ММ ДКАкАссо – элитная московская музыкальная тусовка, в которой звучат песни высокого профессионального уровня и стилистического разнообразия. Мероприятие связано с музыкантом, исплнительницей современных мотетов Мариной Барешенковой. Марина – девушка, влюбленная в музыку, входит в эту тусовку со дня образования, она одна из ее создателей.Все в этот день будет звучать для Марины и в ее честь. В концерте принимают участие – Алексей Воронин с бит_бэндом «Воскресный Клуб», Сергей Гурьев с перфомансами в стилистике музыкального авангарда, Дмитрий Легут с традиционной блюзовой программой, Александр Репьёв с песенно-музыкальными экзерсисами в стилистике постмодерна. Сет Марины Барешенковой, традиционно исполняемый на Kurzweil, станет украшением праздничного концерта.