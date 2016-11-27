"Адаптация" и "Электрические Партизаны" меняют место концерта, Марина Барешенкова выступит на привычном месте

27.11.2016 23:33, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 28 ноября



Владимир Мартынов. «Книга перемен»

29 ноября, 19:00

Электротеатр Станиславский

Интеллектульный Клуб «418» презентует «Книгу Перемен» великого русского композитора Владимира Мартынова. Она вошла в шорт-лист литературной премии «НОС», за который голосовали на X Красноярской ярмарке книжной культуры. Мартынов – редчайшее явление в нашем культурном пространстве. Он пытается понять и формулирует то, что происходит вокруг, и уже на основе этого создаёт концепции, музыку и книги. Он музыкант и философ.





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