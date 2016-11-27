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  1940. Родился Йорма Кауконен - музыкант, участник "Jefferson Airplane" (США).

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  1975. Скончался Илья Зданевич - поэт (Грузия).

  1911. Родилась Луиза Буржуа - художник (Франция).

  1945. Родился Иштван Хоркай - художник (Венгрия).

  1942. Родился Леон Богданов - художник, прозаик, поэт (Санкт-Петербург).

  1951. Родилась Елена Голуб - художник (Киев).













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"Адаптация" и "Электрические Партизаны" меняют место концерта, Марина Барешенкова выступит на привычном месте

27.11.2016 23:33, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 28 ноября


Владимир Мартынов. «Книга перемен»
29 ноября, 19:00
Электротеатр Станиславский
Интеллектульный Клуб «418» презентует «Книгу Перемен» великого русского композитора Владимира Мартынова. Она вошла в шорт-лист литературной премии «НОС», за который голосовали на X Красноярской ярмарке книжной культуры. Мартынов – редчайшее явление в нашем культурном пространстве. Он пытается понять и формулирует то, что происходит вокруг, и уже на основе этого создаёт концепции, музыку и книги. Он музыкант и философ.



Намгар
1 декабря, 20:00
ЦДХ
Удивительная бурятско-московская этно-фьюжн группа Namgar с лидером певицей Намгар Лхасарановой в расширенном составе сыграет программу альбома «Nomad» плюс акустику. Намгар - это синтез старинных бурятских народных песен и современных музыкальных стилей.



Kazuhisa Uchihashi / DDK Trio - Фестиваль «Джаз осенью Impro»
1 декабря 2016 г. в 20:00
Культурный центр ДОМ
Осенний джазовый фестиваль свободной музыки символически завершается в первый день зимы. 1 отделение: Казухиса Учихаши (Kazuhisa Uchihashi, музыкант, игравший с Отомо Йошихиде) – гитара, даксофон, 2  отделение: DDK Trio - Аксель Дёрнер (Axel Dörner) – труба, Жак Демьерр (Jacques Demierre) – фортепиано, Йонас Кохер (Jonas Kocher) – аккордеон.



Марина Барешенкова
2 декабря, 19:00
МИКЦ «Особняк купца В.Д. Носова»
Автор и исполнительница современных мотетов, точно описавшая свою эстетическую вселенную, признавшись в любви к Кьеркегору и Jethro Tull, даёт эксклюзивный концерт в волшебном особняке, чудесном месте недалеко от центра Москвы. Эти вечера имеют совершенно особый вкус, аромат и запоминаются надолго.



Адаптация и Электрические Партизаны
3 декабря, 20:00
Клуб Live Stars
Из-за закрытия клуба «Шоколадная фабрика» концерт двух самых рокенрольных и непримиримых групп нашей рок-сцены перенесли в новое место. Думается, что это никому не помегает – ни рокерам, ни публике.



Земляничная Поляна
4 ноября, 17:00
ММ ДК
Московская группа «Земляничная Поляна» во главе с вокалисткой Ольгой Щегловой (Земляникой) представляет сет, объединяющий трип-хоп, экспериментальную электронику, этно-чиллаут нойз и IDM, который сами музыканты определяют как «дзен-рок».



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