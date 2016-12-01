7/12 - МимоНот и Длина Дыхания в Mezzo Forte

01.12.2016 16:05, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

Капитан команды "МимоНот" Игорь Лазарев ходил под флагом "Длины Дыхания" в 2011-2012 годах. На концертах, наряду с песнями предводителя Августина Гришина, звучали и песни Игоря. В память об этом музыканты планируют исполнить несколько совместных номеров.

"МимоНот" - это умный поп-джаз на русском языке, а "Длина Дыхания" - классический фолк-рок. В творчестве обеих групп важную роль играет дорога, поэтому темой концерта стало воображаемое путешествие из заснеженной Москвы в дальние страны и города, в которых музыканты успели побывать сами.

Адрес клуба: метро ВДНХ, Ул. 1-я Останкинская стр. 53 (Торговый центр)

Телефон для брони: (495) 602-24-46

Начало в 19.30

Цена билета: плати, сколько считаешь нужным