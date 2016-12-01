7/12 - МимоНот и Длина Дыхания в Mezzo Forte
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Капитан команды "МимоНот" Игорь Лазарев ходил под флагом "Длины Дыхания" в 2011-2012 годах. На концертах, наряду с песнями предводителя Августина Гришина, звучали и песни Игоря. В память об этом музыканты планируют исполнить несколько совместных номеров.
"МимоНот" - это умный поп-джаз на русском языке, а "Длина Дыхания" - классический фолк-рок. В творчестве обеих групп важную роль играет дорога, поэтому темой концерта стало воображаемое путешествие из заснеженной Москвы в дальние страны и города, в которых музыканты успели побывать сами.
Адрес клуба: метро ВДНХ, Ул. 1-я Останкинская стр. 53 (Торговый центр)
Телефон для брони: (495) 602-24-46
Начало в 19.30
Цена билета: плати, сколько считаешь нужным