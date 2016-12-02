﻿ КОНТРАБАНДА || журнал • новости • интернет-радио. - 15/12 - Владимер Хачидзе в клубе "SСHWEIN"

Искать

• ЦИТАТА »

Я люблю Нью-Йорк. Не любить Нью-Йорк невозможно. Не любить Нью-Йорк могут только русские эмигранты. Для евреев с Украины, приехавших в Нью-Йорк, нет ничего невозможного. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1940. Родился Йорма Кауконен - музыкант, участник "Jefferson Airplane" (США).

  1964. Родился Эдди Веддер - музыкант, участник "Pearl Jam" (США).

  2008. Скончалась Валентина Кропивницкая - художник (Москва).

• ЗАВТРА »

  1945. Родился Лемми Килминстер - музыкант, участник "Motörhead" (Великобритания).

  1924. Родился Майкл Голдберг - художник (США).

  1913. Родился Эд Рейнхардт - художник (США).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  2006. Скончался Джеймс Браун - музыкант (США).

  1957. Родился Шэйн МакГоуэн - музыкант, участник "Pogues" (Великобритания).

  1963. Скончался Тристан Тцара - поэт (Франция).

  1975. Скончался Илья Зданевич - поэт (Грузия).

  1911. Родилась Луиза Буржуа - художник (Франция).

  1945. Родился Иштван Хоркай - художник (Венгрия).

  1942. Родился Леон Богданов - художник, прозаик, поэт (Санкт-Петербург).

  1951. Родилась Елена Голуб - художник (Киев).













﻿

* info

15/12 - Владимер Хачидзе в клубе "SСHWEIN"

02.12.2016 16:25, Музыка: анонсы


Эдуард
Абрамов

ВладимЕр (Валера) Хачидзе - один из ярких представителей грузинской рок-сцены последних десятилетий, основатель и бессменный лидер группы "Monoplane", играющей в стилях рsychodelic, alternative, punk.

 

Хачидзе пишет тексты для своих композиций на своем родном языке, что нехарактерно для грузинских рок-музыкантов. Яркие визуальные образы, глубокая смысловая нагрузка песен превращают каждое его выступление в отдельный высокоэстетичный перформанс, сопровождающийся нежно-золотистым свечением над головой фронт-мена, а также элементами бытовой симпатической магии.

"Музыка для меня это то, что не имеет определенных условностей, и то, что в конечном итоге вершит любовь и доброту в этом мире", - так он определяет свою позицию.

В выступлении, которое состоится 15 декабря в московском клубе "SСHWEIN", отжигающий маэстро также не изменит своим художественным принципам. Концерт будет многогранным и разносторонним. В нем примут участие фольклорный коллектив "Теремчане" (Ирина Деревянкина, Ольга Дергачева, Ольга Капустина), "Команда мимолётного состояния" (Гурам Мачавариани (гитара-соло), J Ianglory (Polumiscov) (саксофон), Алексей Рощин (гитара-бас), Павел Кузин (ударные инструменты)). Кроме того запланирована попытка установить контакт с внеземными цивилизациями, непредсказуемые последствия фантасмагорической эклектики и другие чрезвычайные обстоятельства.

Начало в 19:00.
Вход свободный.

Дополнительная информация