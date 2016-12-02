15/12 - Владимер Хачидзе в клубе "SСHWEIN"

02.12.2016 16:25, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

ВладимЕр (Валера) Хачидзе - один из ярких представителей грузинской рок-сцены последних десятилетий, основатель и бессменный лидер группы "Monoplane", играющей в стилях рsychodelic, alternative, punk.

Хачидзе пишет тексты для своих композиций на своем родном языке, что нехарактерно для грузинских рок-музыкантов. Яркие визуальные образы, глубокая смысловая нагрузка песен превращают каждое его выступление в отдельный высокоэстетичный перформанс, сопровождающийся нежно-золотистым свечением над головой фронт-мена, а также элементами бытовой симпатической магии.

"Музыка для меня это то, что не имеет определенных условностей, и то, что в конечном итоге вершит любовь и доброту в этом мире", - так он определяет свою позицию.

В выступлении, которое состоится 15 декабря в московском клубе "SСHWEIN", отжигающий маэстро также не изменит своим художественным принципам. Концерт будет многогранным и разносторонним. В нем примут участие фольклорный коллектив "Теремчане" (Ирина Деревянкина, Ольга Дергачева, Ольга Капустина), "Команда мимолётного состояния" (Гурам Мачавариани (гитара-соло), J Ianglory (Polumiscov) (саксофон), Алексей Рощин (гитара-бас), Павел Кузин (ударные инструменты)). Кроме того запланирована попытка установить контакт с внеземными цивилизациями, непредсказуемые последствия фантасмагорической эклектики и другие чрезвычайные обстоятельства.

Начало в 19:00.

Вход свободный.