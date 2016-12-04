В Вермеле звёзды андеграунда играют в память о бас-гитаристе группы «Лолита», ГЕОМЕТРИЯ отмечает 15-лет Правильной музыки, музыканты «ЗаИНДИвели» в ДОМе

04.12.2016 20:03, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 5 декабря



6 Декабря, 20:00

Плюха & Жаба / Сергей Гурьев / Вова Терех & Стеклотара

Клуб «Вермель»

Концерт закручен вокруг дуэта Плюха & Жаба : - Алексей Плюснин и Константин Гурьянов, при поддержке друзей, сыграют единственный концерт в память об ушедшем бас-гитаристе культовой группы «Лолита» Алексее Потапове - «Пуще». В программе песни Лолиты, Игги Попа, Нила Янга, Лу Рида.

Плюху и Жабу поддержат: Сергей Гурьев - музыкальный критик, продюсер и музыкант и проект «Вова Терех & Стеклотара» – в новую группу Тереха, вокально-инструментальный ансамбль «Стеклотара», вошли звёзды: вокалист и бас-гитарист Вова Терех, гитарист Игорь Жевтун, клавишник Павел Хотин и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет исполняет сатирические куплеты с элементами джаза, рока и городского фольклора советских аморалов.





Вис Виталис9 декабря, 20:00Актерский баре Бар Д`Ак (Дом Актера на Арбате)Известный режиссер, писатель и музыкант Вис Виталис представляет новый альбом своего музыкального проекта «Сердце». Пластинка называется «Голубая Чашка», в нее вошли песни, написанные Висом на стихи известных советских поэтов: Слуцкого, Исаковского, Долматовского Суркова, Светлова и других. Лаконичность формы (пианино и голос), по замыслу автора, должна подчеркнуть красоту слова и музыки. В концерте принимают участие Вис Виталис (голос), Иван Муравский (фортепиано).От Воскресения до Аракса9 декабря, 20:00Центральный дом художника - ЦДХТолько на один концерт собираются друзья и соратники, игравшие и повшие в легендарных группах «Воскресение», «Аракс», «СВ». На сцену выйдут суперзвёзды - Алексей Романов, Анатолий Алёшин, Вадим Голутвин, а также: Сергей Тимофеев, Сергей Терехов, Максим Ширин.Геометрии – 15 лет!9 декабря, 18:00Клуб «ШАГИ»Afterpaty «Геометрии – 15 лет!»11 декабря, 17:00ММ ДК11 декабря станет в ДОМ КУЛЬТУРЫ апофеозом праздника, который начнётся на два дня раньше - концертным отмечанием Дня рождения издательства «Геометрия» - оно пройдёт 9 декабря - в клубе ШАГИ. В главном концерте выступят «Вежливый Отказ»/ «Ива Нова»/ «Контора Кука»/ «Выход»/ «Хроноп». В воскресенье же - в ДК, главными звёздами станет группа «Сёстры Новых». Концет 11-го запланирован специально для друзей ДК и Геометрии – вход будет открыт для обладателей клубных карт ДОМа КУЛЬТУРЫ и тех, кто сохранит билеты на концерт 9 декабря в Клубе ШАГИ. Надо не перепутать!«ЗаИНДИвели»11 декабря, 20:00Культурный центр ДОМГруппа основана Геннадием Лаврентьевым и Кириллом Паренчуком, музыкантами, которые исследуют музыкальные традиции востока, в особенности Индии. В настоящее время проект развивается при постоянном участии Олега Маряхина и Дмитрия Лосева. Так же в студийных проектах ЗаИНДИвели принимает участие Сергей «Гребстель» Калачёв (бас), Андрей Демиденко (дхрупад вокал, бансури), Владислава Якупова (плоские колокола била).В проекте выражены оригинальные идеи музыкантов на основе музыкальной традиции Хиндустани. В основном, это темы, построенные на классических ладах и ритмах Северной Индии, исполняемые на различных, иногда совсем не традиционных для этой музыки инструментах и электронных синтезаторах.