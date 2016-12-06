Эксклюзив! Ко Дню рождения лейбла «ГЕОМЕТРИЯ» участники готовят уникальные составы и новые песни

06.12.2016 23:55, Музыка: анонсы



Александр

Томанов

9 декабря в московском клубе «ШАГИ» Музыкальное издательство «ГЕОМЕТРИЯ» отмечает День рождения – «15 лет ПРАВИЛЬНОЙ Музыки». В празднике участвуют замечательные группы, альбомы которых выходят в «ГЕОМЕТРИИ»: «Вежливый Отказ», «Ива Нова», «Контора Кука», «Выход», «Хроноп». Специально для этого материала мы распроили музыкантов о некоторых подробностях предстоящего праздника.



Лидер «Хронопа» Вадим Демидов говорит: «Мы специально собираемся для этого выступления! Состав включает ветеранов из золотого состава и ребят, с которыми были записаны два последних альбома. Песни прозвучат из всех периодов нашей истории - и из двух первых альбомов, и из альбома «Любитель жидкости», который был первым после воссоединения группы, ну и песни десятых годов. После этого фестиваля «Хроноп» вообще не планирует больше выступать».









«Вежливый Отказ» продолжает серию выступлений в уникаьльном составе – трио (Роман Суслов – Дмитрий Шумилов – Михаил Митин), в котором был записан легендарный «белый» альбом («Мелодия», 1989). Его новое издание недавно выпустила «ГЕОМЕТРИЯ». Сейчас завершается подготовка последних двух релизов бэк-каталога группы – «Пыль на ботинках» (1987) и «Опера-86» (1986). На следующий день после праздника Роман Суслов и Ко отправятся в студию, где начинается запись нового альбома – долгожданнго и давнообещанного цикла «Военные Куплеты».Самарский феноменальный нео-прогрессив бэнд «Контора Кука» приготовил и презентует на юбилейном концерте новый альбом «Карачун». В ближайшее время он будет выложен в сеть для всеобщего ознакомления. Лидер группы Владимир Елизатов обещает – «У нас всё всегда необычно!».Как всегда, ярче и эмоциональнее всех выступает питерский девичий фолк-панк-квартет Iva Nova. «Для нашего любимого издательства, с которым нас связывает не много ни мало три студийных альбома, мы сыграем особенный сет! В нем прозвучат как самая старая композиция группы, так и самая свежая!» - рассказывает Наталия Потапенко (аккордеон).«ГЕОМЕТРИЯ» занимает особое место на российском рынке аудио. Лейбл осуществил издания почти ста редких релизов и новых изданий классики русского рока, а также выпустил актуальные работы героев советской и российской рок-музыки - таких, как Леонид Фёдоров, «АукцЫон», «Вежливый Отказ», «Телевизор», «Джунгли», «Ночной Проспект», «Восточный Синдром», собрание фильмов легенды авангардного интеллектуального джаза – Лео Фёйгина, групп С.К.А., БРОМ и многих других артистов.9 декабря в клубе «ШАГИ» ММ ДОМ КУЛЬТУРЫ - на правах официального партнёра «ГЕОМЕТРИИ» - откроет праздничный прилавок, на котором вся продукция лейбла будет представлена в максимально широком ассортименте.в клубе «ШАГИ»: Москва, ЦТИ Фабрика,Переведеновский переулок, дом 18 строение 6), м.Бауманская9 декабря Начало в 18 часов.

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