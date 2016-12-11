"Прощай молодость" вспоминает молодость, Бутман строит Джазовый Олимп, мастера фолка представляют духовные стихи

11.12.2016 21:11, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 12 декабря



«Игорь БУТМАН приглашает…» Специальный гость – Сэчал ВАСАНДАНИ, вокал (США)

12 Декабрь, 19:00

Московский Международный Дом Музыки (ММДМ), Светлановский зал

Игорь Бутман продолжает осуществлять взрослый, иеждународный подход к творчеству – и в репертуаре, и в логичности движений на рынке. Главный гость ожидаемого концерта – Сэчал Васандани, американский джазовый певец с голосом уникального тембра. Сэчал стал в 1999 году победителем в соревновании молодых вокалистов по версии журнал Down Beat.

Концерт пройдёт в рамках абонемента «Джазовый Олимп».





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