Готовимся к Новому году - кто как умеет

18.12.2016 22:06, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 19 декабря



Программа HAPPY MONDAY - Errare Humanum Est / Вера Сажина / Павел Хотин

19 Декабря, 20:00

Клуб «Вермель»

Новопридуманный дуэт: гитарист группы «Среднерусская Возвышенность» Николай Овчинников и бас-гитарист группы «Ривущие Струны» Вова Терех создают звуки при помощи приборов с кнопками, смешивают их и обрабатывают. Музыку исполняют в режиме реального времени, не используют ноутбуки, фонограммы и семплы чужих произведений.

Музыкоделов поддержат музыканты группы «Небесные Землемеры», легенды жанра - Вера Сажина, Павел Хотин и Юрий Балашов – их сет называется «Парижские Зарисовки». Также выступят Hell's Jokers - молодая группа, исполняющая гитарный рок с элементами музыки 60-х годов. Сами музыканты называют свой стиль «экспериментальный андерграунд».





Кира Вайнштейн озвучивает фильм «Дети Века»21 декабря в 20:00Центр МАРС / MARS CenterНемое кино «Дети века» — фильм, снятый в 1915 году режиссером Евгением Бауэром. Главную роль в мелодраме сыграла Вера Холодная. Саундтрек к фильму «Дети века» — сольный проект Киры Вайнштейн, в котором она переосмысливает исчезнувшее ремесло тапера, препарируя рояль и семплируя звуки. Впервые эта работа была представлена на международном кинофестивале Voices в Вологде в 2015 году, после чего Кира отправилась с ней в тур, охвативший десять российских городов.Леонид Фёдоров - Презентация нового сольного альбома «ПСАЛМЫ»23 декабря, 20:00ЦДХЛеонид Фёдоров не раз работал с текстами поэта Анри Волохонского. Одним из наиболее масштабных по значимости поэтических проектов А. Волохонского явились переводы богослужебных христианских текстов и псалмов с древнееврейского языка на современный русский. Новый альбом лидера «Аукцыона» написан на эти стихи.В концерте презентации примет участие Игорь Крутоголов. Помимо композиций, вошедших в новую программу, в этот вечер будут также исполнены уже знакомые слушателям произведения Л. Фёдорова.КУРУЛТАЙ-БЕДЛАМ, или ВЕЛИКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Закрытие Культурного сезона-2016. Часть IIММ ДК25 декабря, 17.00Отмечания дат проходят в ДК обычно шумно и от души. Закрытие же сезона традиционно имеет формат свободного джем-сейшна, в ходе которого музыканты и зрители свободно перемещаются по всей площадке, в свободном формате чередуя занятия музыкой и прочие радости. На этот раз обещали поприветствовать уважаемую публику и поздравить всех с наступающим - группа «Кенгуру», проект «Трест» и Рост-н-Ролл и шоу-дуэт «Я и Ду и Чемоданчик Денег». Но окончательный состав участников мероприятия всё равно определится только в ходе Культурника.