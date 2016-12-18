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Да, конечно, Америку можно простить за Голый пистолет. За первый, за второй и за третий. Но четвертого они не стали снимать! Так что нет прощения. Андрей Налин

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  1940. Родился Йорма Кауконен - музыкант, участник "Jefferson Airplane" (США).

  1964. Родился Эдди Веддер - музыкант, участник "Pearl Jam" (США).

  2008. Скончалась Валентина Кропивницкая - художник (Москва).

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  1945. Родился Лемми Килминстер - музыкант, участник "Motörhead" (Великобритания).

  1924. Родился Майкл Голдберг - художник (США).

  1913. Родился Эд Рейнхардт - художник (США).

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  2006. Скончался Джеймс Браун - музыкант (США).

  1957. Родился Шэйн МакГоуэн - музыкант, участник "Pogues" (Великобритания).

  1963. Скончался Тристан Тцара - поэт (Франция).

  1975. Скончался Илья Зданевич - поэт (Грузия).

  1911. Родилась Луиза Буржуа - художник (Франция).

  1945. Родился Иштван Хоркай - художник (Венгрия).

  1942. Родился Леон Богданов - художник, прозаик, поэт (Санкт-Петербург).

  1951. Родилась Елена Голуб - художник (Киев).













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Готовимся к Новому году - кто как умеет

18.12.2016 22:06, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 19 декабря


Программа HAPPY MONDAY - Errare Humanum Est / Вера Сажина / Павел Хотин
19 Декабря, 20:00
Клуб «Вермель»
Новопридуманный дуэт: гитарист группы «Среднерусская Возвышенность» Николай Овчинников и бас-гитарист группы «Ривущие Струны» Вова Терех создают звуки при помощи приборов с кнопками, смешивают их и обрабатывают. Музыку исполняют в режиме реального времени, не используют ноутбуки, фонограммы и семплы чужих произведений.
Музыкоделов поддержат музыканты группы «Небесные Землемеры», легенды жанра - Вера Сажина, Павел Хотин и Юрий Балашов – их сет называется «Парижские Зарисовки». Также выступят Hell's Jokers - молодая группа, исполняющая гитарный рок с элементами музыки 60-х годов. Сами музыканты называют свой стиль «экспериментальный андерграунд».



Кира Вайнштейн озвучивает фильм «Дети Века»
21 декабря в 20:00
Центр МАРС / MARS Center
Немое кино «Дети века» — фильм, снятый в 1915 году режиссером Евгением Бауэром. Главную роль в мелодраме сыграла Вера Холодная. Саундтрек к фильму «Дети века» — сольный проект Киры Вайнштейн, в котором она переосмысливает исчезнувшее ремесло тапера, препарируя рояль и семплируя звуки. Впервые эта работа была представлена на международном кинофестивале Voices в Вологде в 2015 году, после чего Кира отправилась с ней в тур, охвативший десять российских городов.



Леонид Фёдоров - Презентация нового сольного альбома «ПСАЛМЫ»
23 декабря, 20:00
ЦДХ
Леонид  Фёдоров не раз работал с текстами поэта Анри Волохонского. Одним из наиболее масштабных по значимости поэтических проектов А. Волохонского явились переводы богослужебных христианских текстов и псалмов с древнееврейского языка на современный русский. Новый альбом лидера «Аукцыона» написан на эти стихи.
В концерте презентации примет участие Игорь Крутоголов. Помимо композиций, вошедших в новую программу, в этот вечер будут также исполнены уже знакомые слушателям произведения Л. Фёдорова.



КУРУЛТАЙ-БЕДЛАМ, или ВЕЛИКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Закрытие Культурного сезона-2016. Часть II
ММ ДК
25 декабря, 17.00
Отмечания дат проходят в ДК обычно шумно и от души. Закрытие же сезона традиционно имеет формат свободного джем-сейшна, в ходе которого музыканты и зрители свободно перемещаются по всей площадке, в свободном формате чередуя занятия музыкой и прочие радости. На этот раз обещали поприветствовать уважаемую публику и поздравить всех с наступающим - группа «Кенгуру», проект «Трест» и Рост-н-Ролл и шоу-дуэт «Я и Ду и Чемоданчик Денег». Но окончательный состав участников мероприятия всё равно определится только в ходе Культурника.



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