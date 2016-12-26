В Новый год – с отличной музыкой!

26.12.2016 17:45, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 26 декабря

Двойной концерт

1 отделение - авторский проект Антона Чекурова

2 отделение - Игорь Бутман и Николай Левиновский: Легенда «Аллегро»

28 декабря, 20:30

Клуб Игоря Бутмана на Таганке

Николай Левиновский стал звездой в 1978 году – в качестве лидера группы «Аллегро», в состав которой вошёл Игорь Бутман. Это был, по мнению многих современников, лучший джаз-роковый состав Восточной Европы. С 2009 года Николай Левиновский является главным аранжировщиком Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Свои самые яркие композиции из репертуара «Аллегро» композитор исполнит с Игорем Бутманом, Евгением Побожим (гитара), Сергеем Корчагиным (контрабас) и Эдуардом Зизаком (барабаны).

В первом отделении - авторский проект Антона Чекурова - блистательного молодого саксофониста, выпускника РАМ им. Гнесиных, солиста Оркестра Игоря Бутмана.





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