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  1975. Родился Крис Чейни - музыкант, участник "The Living End" (Австралия).

  1977. Родился Надя Делаланд - поэтесса, филолог, критик (Московская обл., г. Домодедово).

  1961. Родился Игорь Новиков - художник (Москва).

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  1945. Родился Стивен Стилз - музыкант, участник групп "Buffalo Springfield" и "Crosby, Stills, Nash and Young" (США).

  1954. Родился Росс Босс - музыкант, участник групп "Dictators" и "Manowar" (США).

  2008. Скончался Анри Шопен - поэт (Франция).

  1965. Скончался Милтон Эвери - художник (США).

  1938. Родился Игорь Вулох - художник (Москва).

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  1942. Родился Джон Маклафлин - музыкант-мультинструменталист (Великобритания).

  1947. Родился Крис Катлер - музыкант группы "Henry Cow", деятель движения "Rock in Opposition" (Великобритания).

  1956. Родился Бернард Самнер - музыкант, участник "Joy division" и "New order" (Великобритания).

  2004. Родился Джефф Наттолл - поэт, художник (Великобритания).

  1896. Родился Андре Массон - художник (Франция).

  1890. Родился Рафаэл Баррадас - художник (Уругвай).

  1882. Родился Аристарх Лентулов - художник (Москва).













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Концерты к Рождеству

01.01.2017 23:16, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты со 2 января


Валерий Сюткин & Light Jazz
04 января 19:30
Центральный Дом Художника
Сюткин пробует себя в новом формате, в котором проявляются все его лучшие черты. Получается ностальгично и умно. Особо отметим участие в проекте легенды отечественного джаза - гитариста Алексея Кузнецова. Также в группе музыканты: Александр Мартиросов (аккордеон), Евгений Онищенко (контрабас), Андрей Никонов (барабаны). Cтиляга из Москвы и Light Jazz презентуют пластинку «Москвич – 2015», продолжая всем понятную и нужную эстетику.



«ХЗ» «Продолжаем отмечать. Акустика: Гитара и Баян»
6 января, 20:00
Рюмочная в ЗюЗиНо
Организаторы обещают радости жизни: уютную атмосферу, редкие песни в акустическом варианте, непринуждённое общение, любимую музыки и стихи. Добавим ещё и ощущение нереальной, казалось бы, уже забытой нами душевности. Зная эту группу много лет с самой лучшей стороны, не сомневаемся в ней и даже необходимая отметка (18+) нас не смущает.



«Девять» - «Новогодний концерт»
6 января, 20:00
Fassbinder / Artplay
Трудно понять, кому ближе уникальный московский ансамбль «Девять» – тем, кто весёлые или тем, кто умные. Есть предположение, что она – редкий пример соединения этих полюсов. Ей удаётся совместить и джаз, и пост-панк, и харизму, и стёб. Предполагается провести Новогодний концерт для взрослых людей, обременённых чувством юмора и жаждой прекрасного. Ждём.



«Разные люди» – «Рождественский концерт Разных Людей!»
7 января, 20-00
Меццо Форте
«Разные Люди» — советская, украинская и российская рок-группа. Лидер-вокалистом группы и автором большинства песен является Александр Чернецкий. Группа образовалась в Харькове в 1980-е годы как «ГПД» (аббревиатура расшифровывалась либо как «Группа продлённого дня», либо как «Городской психдиспансер», со слов Чернецкого известно, что существовали такие объяснения, как «Гнилое положение дел», «Господи, помоги дебилам», а также таллинская газета перед фестивалем 1988 г. придумала совершенно абсурдное — «Гласность. Перестройка. Демократия»). В 1989 переименована в «Разные Люди». В 1999 году Александр Чернецкий переехал в Санкт-Петербург, где группа была воссоздана в новом составе.



Жанна Бичевская «Рождественский концерт»
7 января, 16-00 и 19-00
Центральный Дом Журналиста
Народная артистка России Жанна Бичевская – уникальное явление в музыкальном искусстве – даёт два праздничных концерта в один день. Выдающаяся исполнительница русских песен, романсов, бардовских, духовных и белогвардейских и патриотических – выступит с рождественской программой, в которой исполнит вещи своего учителя и друга Булата Окуджавы, бардовскую лирику Александра Дольского и Евгения Бачурина. Прозвучат также русские народные песни, романсы, городские баллады, казачьи песни, духовные песни, песни Геннадия Пономарёва.



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