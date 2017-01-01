Концерты к Рождеству

01.01.2017 23:16, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты со 2 января



Валерий Сюткин & Light Jazz

04 января 19:30

Центральный Дом Художника

Сюткин пробует себя в новом формате, в котором проявляются все его лучшие черты. Получается ностальгично и умно. Особо отметим участие в проекте легенды отечественного джаза - гитариста Алексея Кузнецова. Также в группе музыканты: Александр Мартиросов (аккордеон), Евгений Онищенко (контрабас), Андрей Никонов (барабаны). Cтиляга из Москвы и Light Jazz презентуют пластинку «Москвич – 2015», продолжая всем понятную и нужную эстетику.





«ХЗ» «Продолжаем отмечать. Акустика: Гитара и Баян»6 января, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоОрганизаторы обещают радости жизни: уютную атмосферу, редкие песни в акустическом варианте, непринуждённое общение, любимую музыки и стихи. Добавим ещё и ощущение нереальной, казалось бы, уже забытой нами душевности. Зная эту группу много лет с самой лучшей стороны, не сомневаемся в ней и даже необходимая отметка (18+) нас не смущает.«Девять» - «Новогодний концерт»6 января, 20:00Fassbinder / ArtplayТрудно понять, кому ближе уникальный московский ансамбль «Девять» – тем, кто весёлые или тем, кто умные. Есть предположение, что она – редкий пример соединения этих полюсов. Ей удаётся совместить и джаз, и пост-панк, и харизму, и стёб. Предполагается провести Новогодний концерт для взрослых людей, обременённых чувством юмора и жаждой прекрасного. Ждём.«Разные люди» – «Рождественский концерт Разных Людей!»7 января, 20-00Меццо Форте«Разные Люди» — советская, украинская и российская рок-группа. Лидер-вокалистом группы и автором большинства песен является Александр Чернецкий. Группа образовалась в Харькове в 1980-е годы как «ГПД» (аббревиатура расшифровывалась либо как «Группа продлённого дня», либо как «Городской психдиспансер», со слов Чернецкого известно, что существовали такие объяснения, как «Гнилое положение дел», «Господи, помоги дебилам», а также таллинская газета перед фестивалем 1988 г. придумала совершенно абсурдное — «Гласность. Перестройка. Демократия»). В 1989 переименована в «Разные Люди». В 1999 году Александр Чернецкий переехал в Санкт-Петербург, где группа была воссоздана в новом составе.Жанна Бичевская «Рождественский концерт»7 января, 16-00 и 19-00Центральный Дом ЖурналистаНародная артистка России Жанна Бичевская – уникальное явление в музыкальном искусстве – даёт два праздничных концерта в один день. Выдающаяся исполнительница русских песен, романсов, бардовских, духовных и белогвардейских и патриотических – выступит с рождественской программой, в которой исполнит вещи своего учителя и друга Булата Окуджавы, бардовскую лирику Александра Дольского и Евгения Бачурина. Прозвучат также русские народные песни, романсы, городские баллады, казачьи песни, духовные песни, песни Геннадия Пономарёва.