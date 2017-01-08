2017-й начинается - «Вермель» и «Март», «Дуровъ» и «Форте»

08.01.2017 20:50, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 9 января



Вова Терех & Стеклотара

9 января, 20:00

Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель

Новая супергруппа Вовы Тереха - вокально-инструментальный ансамбль "Стеклотара" - это сам - вокалист и бас-гитарист Вова, гитарист Игорь "Джефф" Жевтун, клавишник Павел Хотин и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет состоит из участников групп «Ривущие Струны», «Гражданская Оборона», «Звуки Му» и исполняет сатирические куплеты с элементами джаза, психоделического рока, буги-вуги и городского фольклора советских аморалов.

Выступление бэнда мы уже видели и ответственно заявляем – это очень круто.





Гитарный Саммит с Алексеем Давлетшиным9 января, 19:30Музыкальном Клубе «Форте»Все гитаристы – в «Форте»! Продолжаем с интересом следить за гитарными праздниками в «Форте». «Внеочередной» гитарный Саммит пройдёт не как обычно, в среду, а в понедельник и будет весьма необычным по формату. В этот вечер состоится встреча гитаристов разных жанров и поколений под названием «Большой Рождественский Джем». Ожидается участие: Народного Артиста России Владимира Кузьмина (группа «Динамик»); Зиёда Ишанходжаева («Уч-Кудук»); Ивана Смирнова и сыновей; Николая Девлет-Кильдева («Моральный Кодекс»); Левана Ломидзе; Александра Александрова (участник группы Юрия Антонова); Олега Кусто; Алексея Заволокина; Олега Завьялова; Вячеслава Труфанова; Юрия Мягкова; Константина Серова; Константина и Полину Седовых; Дмитрия Малолетова; Андрея Звонкова и Дмитрия Севастьянова; Сергея Зуева; Николая Куликова; Александра Радовского и других...Играть виртозы будут в сопровождении Alex Davletshin Project при участии Асии Шакировой (клавишные),Андрея Панкратова (барабаны), Пааты Чакаберии (бас).Софи Окран - День рождения певицы12 января, 20.00Клуб «ДуровЪ»В канун Старого Нового Года в рамках проекта Jazz in Motion состоится Праздничный концерт Софи Окран. Певица начинала в легендарной группе «Квартал» Артура Пилявина, исполняла главную роль в легендарном мюзикле «Волосы» в постановке «Театра Стаса Намина». Теперь делает успешную сольную карьеру джазовой вокалистки. Будет представлена программа «Natural Woman», составленная из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки - от Рэя Чарлза до Jamiroquai, от Ареты Франклин до Freak Power.Varevo feat Горожане. Вертеп13 января 2017 г. в 20:00Легендарный Московский Музыкальный Клуб ВермельПод Старый Новый год Varevo trio и «Горожане» дают совместный концерт. В концерте земные песни о любви, горе, простой человеческой радости, в исполнении Varevo trio, перемешаются с традиционным кукольным Вертепным действом и космическим многоголосием в исполнении ансамбля «Горожане». Это - Святки, удивительное время, когда все перемешивается - Небо и Земля, народы, люди, в бесконечном желании, вместе отпраздновать Рождество. Такие концерт бывают лишь раз в году!Фёдоров - Озерский13 января, 20:30Арт-кафе «Март»Леонид Фёдоров и Дмитрий Озерский – креативно-авторский тандем, фактически виновники большей части репертуара – как группы «АукцЫон», там и Фёдорова –соло, в тандеме представляют проект непредсказуемый и яркий. Прозвучат вокал, акустическая гитара и электрические клавиши, плюс немного шумов и трубы. Всё звучит иногда совсем неожиданно, а иногда по-новому откровенно. Этот проект предлагает взглянуть на привычные вещи под новым углом, освежить восприятие давно знакомого и полюбить его вновь.