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Чтение газет и журналов в метро, конечно, следует запретить. С книгами другое. Книга компактна, неброска, уводит человека от реальности. (Метро - единственная реальность).К чтению книг следует относиться нейтрально или даже его поощрять.Полагаю, будет неплохо, если за чтение русской классики (и даже мировой) начнут предоставлять скидку на проезд. Список литературы, дающей такое право, должен быть вывешен в вестибюлях всех станций и на пересадочных узлах. Скажем, Чехов - скидка сто процентов (для свободного проезда достаточно предъявить томик контролеру), Достоевский - семьдесят процентов, Шолохов и Толстой - по пятьдесят, Булгаков как писатель коммерческий идет без скидки, Хемингуэй - скидка максимум пять процентов, за Гоголя и всех современных писателей (включая Павича), а также латиносов (включая Куэлью) может быть только наценка. Андрей Налин

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  1944. Родился Джимми Пейдж - музыкант, участник групп "Yardbirds" и "Led Zeppelin" (Великобритания).

  1950. Родился Дэвид Йохансен - музыкант, участник "New York Dolls" (США).

  1982. Родился Тимофей Саутин - музыкант, участник "Уровень моря" (Московская обл., г. Электроугли).

  2014. Скончался Амири Барака - поэт (США).

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  1976. Скончался Хаулин Вольф - музыкант (США).

  1955. Родился Михаэль Шенкер - музыкант (Германия).

  1966. Родился Александр Чернецкий - музыкант группы "Разные люди" (Харьков).

  2001. Скончался Эстебан Висенте - художник (США).

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  1989. Родился Алексей Лисовицкий - поэт (Самара).

  1934. Родился Антонио Сеги - художник (Аргентина).













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2017-й начинается - «Вермель» и «Март», «Дуровъ» и «Форте»

08.01.2017 20:50, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 9 января


Вова Терех & Стеклотара
9 января, 20:00
Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель
Новая супергруппа Вовы Тереха - вокально-инструментальный ансамбль "Стеклотара" - это сам - вокалист и бас-гитарист Вова, гитарист Игорь "Джефф" Жевтун, клавишник Павел Хотин и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет состоит из участников групп «Ривущие Струны», «Гражданская Оборона», «Звуки Му» и исполняет сатирические куплеты с элементами джаза, психоделического рока, буги-вуги и городского фольклора советских аморалов.
Выступление бэнда мы уже видели и ответственно заявляем – это очень круто.



Гитарный Саммит с Алексеем Давлетшиным
9 января, 19:30
Музыкальном Клубе «Форте»
Все гитаристы – в «Форте»! Продолжаем с интересом следить за гитарными праздниками в «Форте». «Внеочередной» гитарный Саммит пройдёт не как обычно, в среду, а в понедельник и будет весьма необычным по формату. В этот вечер состоится встреча гитаристов разных жанров и поколений под названием «Большой Рождественский Джем». Ожидается участие: Народного Артиста России Владимира Кузьмина (группа «Динамик»); Зиёда Ишанходжаева («Уч-Кудук»); Ивана Смирнова и сыновей; Николая Девлет-Кильдева («Моральный Кодекс»); Левана Ломидзе; Александра Александрова (участник группы Юрия Антонова); Олега Кусто; Алексея Заволокина; Олега Завьялова; Вячеслава Труфанова; Юрия Мягкова; Константина Серова; Константина и Полину Седовых; Дмитрия Малолетова; Андрея Звонкова и Дмитрия Севастьянова; Сергея Зуева; Николая Куликова; Александра Радовского и других...
Играть виртозы будут в сопровождении Alex Davletshin Project при участии Асии Шакировой (клавишные),Андрея Панкратова (барабаны), Пааты Чакаберии (бас).



Софи Окран - День рождения певицы
12 января, 20.00
Клуб «ДуровЪ»
В канун Старого Нового Года в рамках проекта Jazz in Motion состоится Праздничный концерт Софи Окран. Певица начинала в легендарной группе «Квартал» Артура Пилявина, исполняла главную  роль в легендарном мюзикле «Волосы» в постановке «Театра Стаса Намина». Теперь делает успешную сольную карьеру джазовой вокалистки. Будет представлена программа «Natural Woman», составленная из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки - от Рэя Чарлза до Jamiroquai, от Ареты Франклин до Freak Power.



Varevo feat Горожане. Вертеп
13 января 2017 г. в 20:00
Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель
Под Старый Новый год Varevo trio и «Горожане» дают совместный концерт. В концерте земные песни о любви, горе, простой человеческой радости, в исполнении Varevo trio, перемешаются с традиционным кукольным Вертепным действом и космическим многоголосием в исполнении ансамбля «Горожане». Это - Святки,  удивительное время, когда все перемешивается - Небо и Земля, народы, люди, в бесконечном желании, вместе отпраздновать Рождество. Такие концерт бывают лишь раз в году!





Фёдоров - Озерский
13 января, 20:30
Арт-кафе «Март»
Леонид Фёдоров и Дмитрий Озерский – креативно-авторский тандем, фактически виновники большей части репертуара – как группы «АукцЫон», там и Фёдорова –соло, в тандеме представляют проект непредсказуемый и яркий. Прозвучат вокал, акустическая гитара и электрические клавиши, плюс немного шумов и трубы. Всё звучит иногда совсем неожиданно, а иногда по-новому откровенно. Этот проект предлагает взглянуть на привычные вещи под новым углом, освежить восприятие давно знакомого и полюбить его вновь.



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