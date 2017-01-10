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Павел Быков в "Бардаке"

10.01.2017 10:28, Музыка: анонсы


Эдуард
Абрамов

12 января в столичном баре "Бардак" состоится презентация книги стихов московского поэта Павла Быкова "Каменный век". Концепция книги заключается в идее вечной неизменности цивилизационного пространства и человеческой сущности в независимости от технического прогресса.

 

Специальные гости вечера: актер и музыкант Собака Рыжий, поэт Вениамин Борисов, композитор Ашот Даниелян (Ashot Danielyan), рок-музыкант Дмитрий Коледин, группа "Фронт Наружу".
На вечере можно будет приобрести книгу "Каменный век" и уникальные рисунки-иллюстрации к книге Артура Саряна.

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/bikov_bardak

 

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