БРОМ подсластит реальность, андеграунд ищет третьего, Крамер играет в джаз

15.01.2017 22:33, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 16 января



Программа HAPPY MONDAY

16 Января, 20:00

Клуб «Вермель»

Не совсем обычный концерт – хорошо известные любителям андеграунда музыканты выступят в не совсем обычных качествах. Инструментальный дуэт-трансформер «Третьим Будешь?», в этот раз в составе клавишника Павла Хотина (Звуки Му) и гитариста Игоря Жевтуна (Гражданская Оборона), исполнит несколько авторских произведений в стиле буги-вуги. Егор Никонов - автор многих хитов и участник золотого состава панк группы «Ва Банк» выступит в роли сонграйтера с акустической гитарой. Лидер культовых панков «Лисичкин Хлеб» Борис Покидько держит планы в тайне, но организаторы подозревают, что он и сам пока не знает, что будет делать... В финале - легендарные и бескомпромиссные «КооперативништяК», не отсупая от канонов оккультного метала и хард-кора, исполнят свои песни в новых аранжировках.





БРОМ19 января, 20:00КЦ ДОММосковское ноу-джаз трио БРОМ презентует свой новый альбом «Рафинад» и даёт большой концерт в двух отделениях. В первом отделении «Рафинад» прозвучит от начала до конца живьём в акустическом составе, во втором – трио представит своё новое электрическое звучание. Релиз издан при поддержке лейбла ТОПОТ на виниле и CD.За последнее время трио примеряло на себе множество различных образов: оно играло и громкий джаз-кор, и становилось «блюзовым» дуэтом. Год назад к БРОМу присоединился барабанщик Ярослав Курило.S.P.O.R.T.19 января, 20:00China Town CaféГруппа S.P.O.R.T. презентует новый сингл «Великолепна». Группу помнят по рефрену «Зима, весна, веселые каникулы», хиту «Рыбалка» и уверенному концертному драйву.Даниил Крамер «Игры В Джаз»19 января, 20.00Клуб «ДуровЪ»Народный артист России, Лауреат Европейской премии им. Густава Малера, Почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба пианист Даниил Крамер и специальные гости в рамках проекте «Jazz in Motion» сыграют специальнкю программу. Крамер уже несколько лет приглашает коллег по джазовому цеху к совместному музицированию – на «Игры в джаз». Музыкант говорит: «Я ведь не джазмен, а человек из разных миров — играю классику, джаз, рок, фанк, немножко блюз, чистым джазом все это назвать нельзя!»