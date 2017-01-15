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Каков статус собаки, принадлежащей бездомному? Может ли она считаться полноценной бродячей собакой, раз у нее есть хозяин? Или все-таки по статусу она ближе к Пушкину, когда тот узнал, что Наталья Николаевна изменяет ему с этим белобрысым мудаком? Андрей Налин

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  2001. Родился Грегори Корсо - поэт (США).

  1885. Родилась Эмми Хеннингс - поэт, перфомансист (Германия).

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БРОМ подсластит реальность, андеграунд ищет третьего, Крамер играет в джаз

15.01.2017 22:33, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 16 января


Программа HAPPY MONDAY
16 Января, 20:00
Клуб «Вермель»
Не совсем обычный концерт – хорошо известные любителям андеграунда музыканты выступят в не совсем обычных качествах. Инструментальный дуэт-трансформер «Третьим Будешь?», в этот раз в составе клавишника Павла Хотина (Звуки Му) и гитариста Игоря Жевтуна (Гражданская Оборона), исполнит несколько авторских произведений в стиле буги-вуги. Егор Никонов - автор многих хитов и участник золотого состава панк группы «Ва Банк» выступит в роли сонграйтера с акустической гитарой. Лидер культовых панков «Лисичкин Хлеб» Борис Покидько держит планы в тайне, но организаторы подозревают, что он и сам пока не знает, что будет делать... В финале - легендарные и бескомпромиссные «КооперативништяК», не отсупая от канонов оккультного метала и хард-кора, исполнят свои песни в новых аранжировках.





БРОМ
19 января, 20:00
КЦ ДОМ
Московское ноу-джаз трио БРОМ презентует свой новый альбом «Рафинад» и даёт большой концерт в двух отделениях. В первом отделении «Рафинад» прозвучит от начала до конца живьём в акустическом составе, во втором – трио представит своё новое электрическое звучание. Релиз издан при поддержке лейбла ТОПОТ на виниле и CD.
За последнее время трио примеряло на себе множество различных образов: оно играло и громкий джаз-кор, и становилось «блюзовым» дуэтом. Год назад к БРОМу присоединился барабанщик Ярослав Курило.



S.P.O.R.T.
19 января, 20:00
China Town Café
Группа S.P.O.R.T. презентует новый сингл «Великолепна». Группу помнят по рефрену «Зима, весна, веселые каникулы», хиту «Рыбалка» и уверенному концертному драйву.



Даниил Крамер «Игры В Джаз»
19 января, 20.00
Клуб «ДуровЪ»
Народный артист России, Лауреат Европейской премии им. Густава Малера, Почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба пианист Даниил Крамер и специальные гости в рамках проекте «Jazz in Motion» сыграют специальнкю программу. Крамер уже несколько лет приглашает коллег по джазовому цеху к совместному музицированию – на «Игры в джаз». Музыкант говорит: «Я ведь не джазмен, а человек из разных миров — играю классику, джаз, рок, фанк, немножко блюз, чистым джазом все это назвать нельзя!»



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