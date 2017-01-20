27/01 Карелия (Камерный оркестр) в клубе ЛЕС

20.01.2017 15:43, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

Акустические концерты Карелии (Камерного оркестра) большая редкость. 27го января в московском клубе ЛЕС вы сможете услышать композиции, что не исполняются на электрических, больших концертах. Что звучат интимно и неповторимо вновь и вновь.

Вечер качественного акустического саунда. Чистого голоса, вкусной гитары, прозрачности. Лучшие песни вы сможете услышать в самом легком исполнении, что кружится как снег, растворяется, не долетая до земли.

Начало в 20:00

Стоимость билета: 400 рублей