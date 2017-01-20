27/01 Карелия (Камерный оркестр) в клубе ЛЕС
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Акустические концерты Карелии (Камерного оркестра) большая редкость. 27го января в московском клубе ЛЕС вы сможете услышать композиции, что не исполняются на электрических, больших концертах. Что звучат интимно и неповторимо вновь и вновь.
Вечер качественного акустического саунда. Чистого голоса, вкусной гитары, прозрачности. Лучшие песни вы сможете услышать в самом легком исполнении, что кружится как снег, растворяется, не долетая до земли.
Начало в 20:00
Стоимость билета: 400 рублей