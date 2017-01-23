Рада и Намгар исполняют акустику, Терентьева, Краснопевцева, Котова поют «Женские песни», «Оргия праведников» в ДК - вообще не поёт

23.01.2017 11:36, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 23 января



Полина Терентьева, Таисия Краснопевцева, Варвара Котова. Программа «Женские песни»

25 января, 20.00

КЦ ДОМ

Три волшебные девушки, отличные исполнительницы, гордость и краса нашей фолк-сцены, делают концептуальную программу. Тема незатейлива и очевидна, вечна и глубока - «Женские песни». Ожидается не просто концерт, а живое действо, в песнях будет сквозное действие, разговор о женской доле - от рождения девочки до рождения ею собственного ребёнка – открытие микрокосмоса девичьей души в её перерождениях.





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«Рада и Терновник» - «условная акустика»25 январяChina-Town-CafeРада открывает сезон и даёт Первый концерт года. Группа предстанет в составе: Рада - голос и Fender; Анчевский – Fender; Джон Кукарямба - заклинания и джембе; Кирилл Паренчук - табла и сопрано-саксофон; Миша Коровин - колесная лира. Акустика «условная», потому как гитары у музыкантов будут вполне электрические. Ожидаются импровизации, живая энергия и несколько совсем новых песен. Многодетным матерям и Татьянам (по случаю Татьяниного дня) - свободный вход!Концерт памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Художественный руководитель и главный дирижёр – Лев Конторович. Анна Аглатова, сопрано, Василий Ладюк, баритон26 января, 19.00ММДМ, Светлановский залВ этот день - 26 января 2017 года - в Светлановском зале должен был состояться концерт ансамбля Александрова. Руководством Дома музыки и лично Владимиром Спиваковым было принято решение не отменять мероприятие, а пригласить артистов – друзей ММДМ и ансамбля – почтить память погибших в авиакатастрофе ТУ-154. Московский международный Дом музыки тесно сотрудничал с легендарным коллективом, который являлся гордостью России и был любим зрителями. В программе концерта: русская духовная музыка; русские народные песни.Намгар. Акустика27 января, 19:30Чайный клуб «Дом Белого Журавля»Группа «Намгар» из Бурятии часто находится в международных гастролях, но в этот день использует возможность дать душевный акустический концерт в уютном пространстве Чайной. Группа сыграет в составе: Намгар Лхасаранова: вокал, ятага, хомус; Евгений Золотарёв: чанза, хомус, вокал. Можно будет услышать песни Южной Сибири и Забайкалья: старинные степные протяжные, задорные плясовые и песни-сказания.ХI фестиваль «Cinema Jazz Awards»27 января, 20:30Клуб Игоря Бутмана на Таганке«Cinema Jazz Awards» - ежегодная киномузыкальная премия, ставшая визитной карточкой Клуба Игоря Бутмана. Конкурс был придуман тележурналистом Михаилом Довженко и промоутером Романом Христюком в 2009 году. Номинантами премии станут четыре джазовых коллектива, которые представят на суд жюри оригинальные саундтреки к шедеврам немого кино и поборются за звание «Лучшего тапёра страны».Участники: Даниил Никитин (саксофон) и его группа, Ivanov Vibe Band, Этно-проект Григория Сандомирского, Квартет Асии Шакировой. Ведущий: Михаил Довженко.ХЗ «Поём Вместе 17»28 января 20:00Клуб «Чайна таун»Новая серия концертов «Поём Вместе»! Там будет, что петь – с ХЗ и так весь зал поёт хором, но тут всё будет строго - желающие принять участие в концерте и спеть вместе с группой должны прислать свою любимую песню - заявку на почтус пометкой «Поём вместе». Предпочтение отдается желающим с группами поддержки из друзей и родственников.«Ночной проспект» в «Садах»28 января / двери: 19-30САДЫ Бабилона«Ночной проспект» — музыкальный проект, созданный в 1985 году Алексеем Борисовым и Иваном Соколовским. Проект работает в жанрах от танцевальных мелодий до индустриальной музыки. «Ночной проспект» считается одним из первых индустриальных проектов в России (СССР). Настояшая и очень серьёзная легенда московского авангардного рока.«Оргия Праведников». Творческая встреча с группой.Открытие второй половины Культурного сезона 2016/201729 января, 17.00ММ ДКМузыканты культовой московской рок-группы «Оргия Праведников» предстанут перед публикой в необычном формате - музыки в этот вечер не будет! Планируется общение с поклонниками и рассказывание удивительных историй. Посетители шоу команды знают, что лидер группы Сергей Калугин общаться любит и умеет, но на концертах времени не всегда хватает, вот в ДК дефицит общения и будет восполнен.