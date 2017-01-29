Неделя контрастов: высокий джаз и настоящий андеграунд

29.01.2017 23:46, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 30 января



Вадим Эйленкриг «Презентация нового проекта «Eilenkrig Orchestra»

30 января, 19:00

Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал

Популярный трубач представляет концертный вариант программы своего большого оркестра. В составе бэнда - такие джазовые звёзды, как Иван Фармаковский, фортепиано и Дмитрий Мосьпан, тенор-саксофон.

Пока что всё, что делал Эйленкриг, было и позитивно, и профессионально. Его новый сольный проект можно было услышать в программе «Танцы со звездами» и в казанском проекте «Ветер перемен». В репертуар обновленного состава войдут главные хиты «Eilenkrig Crew», яркие номера из танцевального шоу, а также вокальные произведения в исполнении участников «Ветра перемен». Планируется премьера композиций, написанных Вадимом.





Олег Аккуратов - Большой сольный концерт с участием Игоря Бутмана и специальных гостей1 февраля, 19:00Московский Международный Дом Музыки, Светлановский залОткрытие джазовой сцены - феноменально одарённый пианист и вокалист Олег Аккуратов даёт первый большой сольный концерт в Москве. Аккуратов выступал вместе в квартетом Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра в Канаде, Китае, Израиле, Индии, Латвии, США, играл перед сотнями миллионов телезрителей - в марте 2014 года его выступление завершало церемонию закрытия Паралимпийских Игр в Сочи. В апреле 2016 года вышел дебютный альбом пианиста «Golden Sunray».На сцене Дома Музыки Олег продемонстрирует всю многогранность своего таланта. В первом отделении концерта примут участие Александр Князев (виолончель) и Екатерина Асташова (скрипка) - прозвучат произведения Шуберта и Бетховена. Во втором отделении Олег выступит как сольно, так и в составе джазового квинтета.Сантим («Банда Четырёх») + «Ожог» в «Садах»3 февраля, 19:00САДЫ БабилонаСантим - фронтмен анархопанкового «Гуляй-Поля», группы-символа экзистенаиального андеграунда начала 90-х «Резервация Здесь» и радикально-хулиганской «Банды Четырёх» - играет большой концерт! В качестве специальных гостей тоже весьма крутые андеграундные рокеры – группа «Ожог».«10 лет без Ильи» - Серия акций, посвященных 10-летию ухода Ильи Кормильцева2 февраля: 19.30 - ЦДА3 февраля, 19.00 - ЦДК4 февраля, 18.00 - Клуб «Шаги»Серия акций «Десять лет без Ильи», посвященная памяти философа, поэта, издателя и переводчика Ильи Валерьевича Кормильцева - автора текстов многих композиций групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», Насти Полевой и других звезд уральского рока.2 февраля в Центральном доме актера вдова поэта – певица, композитор и педагог Алеся Маньковская - сыграет моно-спектакль «Тюремный психолог».3 февраля в Центре документального кино журналист, автор серии книг о музыке Александр Кушнир прочтет лекцию о Кормильцеве, куда войдут малоизвестные факты о свердловском периоде деятельности поэта в 80-х, о его участии в продюсировании «Наутилуса» 90-х годов, о создании радикального книжного издательства «Ультра.Культура» и о последних месяцах жизни в Лондоне.4 февраля состоится концерт в клубе «Шаги», в котором примут участие соратники Ильи – Алексей Могилевский, Олег Сакмаров и «Сакмаров-бэнд», Саша Самойленко & TOMAS band, Настя Полева, Вис Виталис, группа «Чужие», поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, а также группы, в репертуаре которых - композиции на стихи Кормильцева – Shoo и Hermes’Brothers. Кроме того, ожидается выступление музыкантов легендарной группы «Урфин Джюс».Дмитрий Легут. Граммофон-блюз. Специальный гость Андрей Олейников5 февраля, 17.00ММ ДКДмитрий Легут входит в творческое объединение Акустическая Ассоциация (АкАссо), участники которого неоднократно выступали в ДОМе КУЛЬТУРЫ. Представление в значительной степени будет являться подобием мероприятий, проводимых блюз-энтузиастами в 60-е - 70-е годы. Легут и специальный гость Андрей Олейников опираются в творчестве на классическую блюзовую форму. Кроме собственных сочинений, участники представят ряд классических номеров в стилистике кантри-блюза, регтайма, олдтайма. Прозвучат и лирические, балладные песни и даже романс. Будут продемонстрированы пластинки на 78 оборотов в минуту из фонотек Дмитрия и Андрея - современницы раннего граммофонного блюза.