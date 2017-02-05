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Португальский фри, «Брат Исайя» на виниле, трибьют Злыдню

05.02.2017 23:27, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 6 февраля


Вова Терех & Стеклотара / Меры Доверия
7 Февраля, 20:00
China-Town-Cafe
Вокально-инструментальный ансамбль «Стеклотара» - это вокалист и бас-гитарист Вова Терех (Ривущие Струны), гитарист Игорь «Джефф» Жевтун (Гражданская Оборона), клавишник Павел Хотин (Звуки Му) и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет не изображает супергруппу, а исполняет сатирические куплеты с элементами джаза, психоделического рока, буги-вуги и городского фольклора советских аморалов.
«Меры Доверия» - группа, образованная в конце 80-х выходцами с экономического факультета МГУ. Достаточно консервативный по музыкальным взглядам коллектив, придерживающийся традиций «новой волны» и пост-панка.



Rodrigo Amado Motion Trio
10 февраля 2017 г. в 20:00
Культурный центр ДОМ
Набирает обороты сезон гастролей фри-музыкантов – в столице таких концертов бывало немало и их география завидна. На этот раз в ДОМ приезжает трио Родригу Амаду (тенор-саксофон), Мигель Мира (виолончель), Габриэль Феррандини (ударные) – представители португальской «новоджазовой» сцены. Саксофонист Родригу Амаду - главный герой этой сцены и Motion Trio - его главный проект. Фундаментальный подход Амаду сотоварищи характеризуется тотальной спонтанностью; они никогда не обсуждают, что и как будут играть на концерте.



Светлана Чапурина (ДМиК) - Акустический концерт-диалог
11 февраля, 18:00
Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель
Сет лидера культовой группы в непривычном  формате. Светлана обещает удивлять первым исполнением новых песен и забытыми хитами, которые не исполняются в электричестве. Можно будет задать исполнительнице интересующие вопросы.



Ансамбль Средиземноморской Деконструкции и Алина Ростоцкая
11 февраля, 19:00
Еврейский культурный центр
Концерт проекта, который соединяет старинное пение евреев-сефардов и современную ново-джазовую импровизацию. Лидер ансамбля – пианист Григорий Сандомирский, а вокалистка – Алина Ростоцкая, выпустившая в прошлом году на лейбле Butman Music альбом «Flow», про который наш портал уже писал.



БГ «ВЫХОД» - «Брат Исайя»
Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель
11 февраля в 20:00
«При жизни! Не прошло и 35 лет!» – радуется Силя. Повод есть  - это выход и презентация винилового варианта альбома Бессмертной группы «Выход» (Санкт-Петербург) - «Брат Исайя». Альбом вошёл в «100 магнитоальбомов советского рока».



«Странные Игры»
11 февраля, 21:00
Рюмочная в ЗюЗиНо
Пионеры ска-панка в СССР входили в число лучших команд ленинградского Рок-клуба, но сейчас про это надо уже напоминать.  Её участники образовали ещё ряд известнейших коллективов, таких как АВИА, Игры, Deadушки, а также влились в состав НОМ, песни звучали на эпохальном штатовском сборнике «Red Wave» вместе с «Аквариумом», «Алисой» и «Кино». «Странные Игры», возобновив выступления после большого перерыва, играют также – диковато, драйвово и кайфово.



ЗЛЫДЕНЬ-ФЕСТ. Фестиваль памяти Евгения Латышева «20 лет без Злыдня»
12 февраля, 17.00
ММДК
Женя Латышев, рок-поэт и музыкант, более известный в андеграундной рок-тусовке как Злыдень, ушел от нас в 1997 г. - в 28 лет. Издательство «Отделение «Выход» выпустило двойной (более 40 песен) CD-трибьют Жене. Участники фестиваля памяти Злыдня: «ТРЕСТ», Ростислав «Рост-н-Ролл» Звездин, Максим Ляшко, Влада Рукавишникова, Оля Земляника, Оксана Чушь, Умка, Митяй Уранхай.




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