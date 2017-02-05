Португальский фри, «Брат Исайя» на виниле, трибьют Злыдню

05.02.2017 23:27, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 6 февраля



Вова Терех & Стеклотара / Меры Доверия

7 Февраля, 20:00

China-Town-Cafe

Вокально-инструментальный ансамбль «Стеклотара» - это вокалист и бас-гитарист Вова Терех (Ривущие Струны), гитарист Игорь «Джефф» Жевтун (Гражданская Оборона), клавишник Павел Хотин (Звуки Му) и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет не изображает супергруппу, а исполняет сатирические куплеты с элементами джаза, психоделического рока, буги-вуги и городского фольклора советских аморалов.

«Меры Доверия» - группа, образованная в конце 80-х выходцами с экономического факультета МГУ. Достаточно консервативный по музыкальным взглядам коллектив, придерживающийся традиций «новой волны» и пост-панка.





Rodrigo Amado Motion Trio10 февраля 2017 г. в 20:00Культурный центр ДОМНабирает обороты сезон гастролей фри-музыкантов – в столице таких концертов бывало немало и их география завидна. На этот раз в ДОМ приезжает трио Родригу Амаду (тенор-саксофон), Мигель Мира (виолончель), Габриэль Феррандини (ударные) – представители португальской «новоджазовой» сцены. Саксофонист Родригу Амаду - главный герой этой сцены и Motion Trio - его главный проект. Фундаментальный подход Амаду сотоварищи характеризуется тотальной спонтанностью; они никогда не обсуждают, что и как будут играть на концерте.Светлана Чапурина (ДМиК) - Акустический концерт-диалог11 февраля, 18:00Легендарный Московский Музыкальный Клуб ВермельСет лидера культовой группы в непривычном формате. Светлана обещает удивлять первым исполнением новых песен и забытыми хитами, которые не исполняются в электричестве. Можно будет задать исполнительнице интересующие вопросы.Ансамбль Средиземноморской Деконструкции и Алина Ростоцкая11 февраля, 19:00Еврейский культурный центрКонцерт проекта, который соединяет старинное пение евреев-сефардов и современную ново-джазовую импровизацию. Лидер ансамбля – пианист Григорий Сандомирский, а вокалистка – Алина Ростоцкая, выпустившая в прошлом году на лейбле Butman Music альбом «Flow», про который наш портал уже писал.БГ «ВЫХОД» - «Брат Исайя»Легендарный Московский Музыкальный Клуб Вермель11 февраля в 20:00«При жизни! Не прошло и 35 лет!» – радуется Силя. Повод есть - это выход и презентация винилового варианта альбома Бессмертной группы «Выход» (Санкт-Петербург) - «Брат Исайя». Альбом вошёл в «100 магнитоальбомов советского рока».«Странные Игры»11 февраля, 21:00Рюмочная в ЗюЗиНоПионеры ска-панка в СССР входили в число лучших команд ленинградского Рок-клуба, но сейчас про это надо уже напоминать. Её участники образовали ещё ряд известнейших коллективов, таких как АВИА, Игры, Deadушки, а также влились в состав НОМ, песни звучали на эпохальном штатовском сборнике «Red Wave» вместе с «Аквариумом», «Алисой» и «Кино». «Странные Игры», возобновив выступления после большого перерыва, играют также – диковато, драйвово и кайфово.ЗЛЫДЕНЬ-ФЕСТ. Фестиваль памяти Евгения Латышева «20 лет без Злыдня»12 февраля, 17.00ММДКЖеня Латышев, рок-поэт и музыкант, более известный в андеграундной рок-тусовке как Злыдень, ушел от нас в 1997 г. - в 28 лет. Издательство «Отделение «Выход» выпустило двойной (более 40 песен) CD-трибьют Жене. Участники фестиваля памяти Злыдня: «ТРЕСТ», Ростислав «Рост-н-Ролл» Звездин, Максим Ляшко, Влада Рукавишникова, Оля Земляника, Оксана Чушь, Умка, Митяй Уранхай.