Неделя свободной музыки. Теуникова в Лётчике, Hermes'Brothers - в ММ ДК

12.02.2017 21:53, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 13 февраля



Мини-фестиваль «Диверсии в Чекасина», посвещенный 70-летию Владимира Чекасина

14, 15 февраля, 20:00

КЦ ДОМ

В прошлом году Владимир Николаевич Чекасин, после восьмилетнего перерыва, приехал в Москву с новыми идеями и проектами. Теперь ожидается фестиваль, посвященный 70-летию легендарного музыканта. Поздравить Мастера синтетического действа и оперативной композиции соберутся сливки московского артистического мира, коллеги и единомышленники, последователи и ученики. Будет создано четыре своеобразных перформанса «по мотивам» 50-летнего творчества Чекасина.

Мероприятие приурочено к вручению легендарному ТРИО ГТЧ (Ганелин-Тарасов-Чекасин) Национальной Премии Литвы в области культуры и искусства. Так же в рамках фестиваля пройдет перформанс-презентация альбома «Голоса» арт-проекта «Шёпот», изданного лэйблом Леонида Фёдорова Ulitka records.

План дня: 14 февраля

Дань первая. «Музыка» - состав, вдохновленный темами композитора: Андрей Разин, Юрий Яремчук, Анна Чекасина, Алексей Наджаров, Ираклий Санадирадзе

Дань вторая. «Объект, слово и звук» - состав, действующий по законам автора: Александр Марченко, Нина Климовская, Ольга Лапшина, Алексей Наджаров, Ираклий Санадирадзе, Анна Чекасина

План дня: 15 февраля

Дань третья. «Оперативная композиция» - состав, оглядывающийся на постановки режиссера: Сергей Старостин, Алексей Круглов, Григорий Сандомирский, Петр Талалай, Анна Чекасина

Дань четвертая. «Отцу» - состав, воспитанный на проектах юбиляра: Анна Чекасина, Анатолий Рясов (перформанс-презентация диска «Голоса»)





Фестиваль «Неопознанное Движение»15 февраля, 18:30Электротеатр СтаниславскийЛегендарный фест свободной музыки, родившийся в Волгограде, приходит в Москву. Программа:- режиссёр Иван Верховых и труппа Академия Театральных Художеств с коллапшем «Пригов и К*;- импро-квартет Юрия Яремчука в составе: Алексей Сысоев (электроника), Владимир Горлинский (гитара, электроника), Ираклий Санадирадзе (ударные), Юрий Яремчук (духовые);- Ансамбль Московских Композиторов трубача Андрея Соловьёва;- Эдуард Сивков - бас саксофон, бас кларнет и прочее - участник многочисленных международных проектов и арт-фестивалей от Лондона до Красноярска;- композитор и исполнитель Сергей Загний;- экспериментальный музыкально-поэтический дуэт Андрей Сен-Сеньков (поэт, переводчик) - Кирилл Широков ( композитор-импровизатор);- актёр Андрей Емельянов со стихами незабываемого московского поэта Андрея Туркина;- дуэт авангардно-джаз-роковой импровизации Der Finger: Антон Ефимов (гитара, бас, эффекты) - Евгения Сивкова (саксофоны, барабаны, кларнеты, труба, голос, эффекты);- Художники Валерий и Наталья Черкашины с экспозицией «Назад в светлое будущее»;- Сергей Карсаев – краткое неутомительное повествование об истории авант-андерграундового фестиваля «Неопознанное движение» и показ некоторых «НД» видео: Фил Минтон, Виктор Коваль, Линдсей Купер, Альфред Харт.Urge Trio (Erb/Reid/Jackson)16 февраля, 20.00КЦ ДОМThe Urge Trio (Швейцария - США) – в составе: Кристоф Эрб / Christoph Erb - саксофоны, бас-кларнет Томика Рид / Tomeka Reid – виолончель Киф Джексон / Keefe Jackson - бас-кларнет, саксофоны. Приезд трио в Россию состоится в рамках большого европейского тура в поддержку альбома «Live at the Hungry Brain». В России трио также играет в Ярославле 17-го февраля в Арт-галерее «Тепло» и в Санкт-Петербурге 18-го февраля в Мастерской АникушинаАнна Бутурлина. «Джаз в двух действиях»17 февраля 20:00ЦДХПервый большой концерт Анны Бутурлиной после долгого перерыва, связанного с рождением второй дочери. Будет представлена новая программа «Джаз в двух действиях». На сцену вместе с Анной поднимутся: Алексей Беккер (рояль, клавиши), Макар Новиков (контрабас, бас-гитара), Александр Зингер (барабаны). Специальный гость программы - народный артист РФ Даниил Крамер (рояль).Теуникова & КоМПОзит презентует «Russian Сказки»17 февраля, 20:00Китайский Лётчик Джао ДаНа новом альбоме собраны в основном сатирические композиции-пьесы, написанные от лица целого ряда разных персонажей. Остросоциальная проблематика, балансирование на грани провокации и фола, нарочито простые аранжировки, игра со стандартами и даже откровенный поп-трэш. Перед публикой предстанет такая Теуникова, которую никто не слышал и не ждал. Программа концерта не будет полностью пересекаться с альбомом, и непременно состоится второе отделение, включающее знакомые хиты.Анатолий Кролл представляет! Фестиваль «ОЧАРОВАНИЕ ДЖАЗА»19 Февраль, 19:00ММДМ, Светлановский залТрадиционный фестиваль, который проводит продюсер, народный артист, бэндлидер и композитор Анатолий Кролл, даёт возможность услышать наиболее талантливых и прекрасных исполнительниц, представляющих «лицо» российской джазовой сцены. Участвуют: Наталья Смирнова-Бутман, вокал/рояль и ее ансамбль, Алевтина Полякова, вокал/тромбон и ее группа, Дарья Эйбушитц, скрипка и ее квартет, Юлиана Рогачева, вокал и квартет Алексея Чернакова, Ольга Синяева, вокал и AllSeeBand, Виктория Каунова, вокал и ее ансамбль, Анна Бутурлина, вокал и ее ансамбль, Анастасия Лютова, вокал и ее квинтет. Специальный гость – хор Jazz Friends. Художественный руководитель – Владимир Сидоркович.Hermes'Brothers - Презентация сингла «В женщинах что-то есть...»19 февраля, 17.00ММ ДКПервое сольное выступление оркестра Hermes’Brothers. Музыканты исполнят специальную программу, а также представят дебютный сингл и видеоклип «О! Дева…» на стихи Лорда Байрона. Композиция «О! Дева…» – первый из релизов, предшествующих альбому «В женщинах что-то есть…». Переговоры о его издании на CD ведутся с лейблом «ГЕОМЕТРИЯ». Песни группы написаны на стихи Пабло Неруды, Веры Полозковой, Лорда Байрона, Николая Гумилёва, Федерико Гарсии Лорки, Иосифа Бродского.