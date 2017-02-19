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Американцы вынуждены улыбаться: а вдруг встречный ковбой быстрее выхватывает свой кольт? У нас никто не улыбается, потому что кольты запрещены. Андрей Налин

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  1967. Родился Курт Кобэйн - музыкант, участник "Nirvana" (США).

  1964. Родился Роберто Ганьян Охеа - музыкант, участник "Ska-P" (Испания).

  2008. Скончался Гельмут Штурм - художник (Германия).

  2007. Скончался Карл-Хеннинг Педерсен - художник (Дания).

  1999. Скончался Лотти ван дер Гааг - художник (Нидерланды).

  1915. Родился Эдвард Дугмор - художник (США).

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  1933. Родилась Нина Симон - музыкант, активистка (США).

  1949. Родился Джерри Харрисон - музыкант, участник "Talking Heads" (США).

  1952. Родилcя Жан-Жак Бёрнелл - музыкант, участник "Stranglers" (Великобритания).

  1958. Родился Джейк Бёрнс - музыкант, участник "Stiff Little Fingers" (Северная Ирландия).

  1932. Родился Гельмут Штурм - художник (Германия).

  1912. Родился Макс Вальтер Сванберг - художник (Швеция).

  1947. Родился Рышард Васько - художник (Польша).

  1951. Родилась Римма Герловина - художник (Москва).

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  1950. Родился Дженезис Пи-Орридж - музыкант, участник групп "Throbbing Gristle" и "Phsychic TV" (Великобритания).

  1886. Родился Хьюго Балль - поэт, перфомансист (Германия).

  2003. Скончался Артур Мойз - художник-анархист (Великобритания).

  1987. Скончался Энди Уорхол - художник, кинорежиссёр (США).













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В ДК - лидер ДМиК, в Чайна Тауне - лидер Хронопа, в RED - лидер Ноля

19.02.2017 22:00, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 21 февраля

Творческий вечер Юрия Маркина
21 февраля, 19:00
Дом композиторов
Юрий Иванович Маркин – российский джазмен, композитор, педагог, музыкант, член Московского союза композиторов отмечает юбилей - концерт приурочен к 75-летию ученика Родиона Щедрина, автора джазовых опер, соединяющего в своих произведениях джаз и классику. В его музыке можно услышать влияние эпохи барокко, импрессионизма, музыки «третьего течения» и русских композиторов XIX века, традиционный и модальный джаз.
Музыку автора исполняют: Александр Хургин и струнный оркестр «Кантус Фирмус» с соло Елена Жукова (рояль), Владимир Круглов (рояль, голос), Алексей Круглов (саксофон) и оркестр «Круглый Бенд», Одиссей Богусевич (клавишные) и Павел Лукоянов (гусли звончатые), Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза, «Академ-квартет» Анна Яновская (скрипка), Екатерина Горелова (скрипка), Василий Данилец (альт), Михаил Лебедев (виолончель), Галина Можаева (рояль), Юрий Баловнев (ударные), Владимир Мосунов (контрабас), Надежда Востокова (орган) и другие.  Ведущий вечера: Александр Эйдельман.



Alex Carlin Band (USA) | ТРЕСТ (Россия)
23 февраля, 20:00
TRAVEL CAFE
Алекс Карлин играл в легендарных группах Psycotic Pineapple, Dead Kennedys, выступал дуэтом с Стивеном Тайлером (Aerosmith). Он играет более 150 концертов в год в Америке и Европе со своими группами Rut Host, The Henchmen и Alex Carlin Band. В 2009 году Карлин был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за «Самый продолжительный сольный концерт» – 32 часа непрерывного классического рок-н-ролла.
Созданный в конце 1988 года «ТРЕСТ» заметная величина в отечественном рок-андерграунде. В середине 90-х группа во главе со своим бессменным фронтменом Владимиром Колосовым дала серию концертов в Северной Америке, включая сет на знаменитом фестивале Lollapalooza. Компанию отцу-основателю «ТРЕСТа» на сцене составляют его подросшие дети – Александр Колосов (гитары) и Любовь Колосова (бэк-вокал). На барабанах – Андрей «Танцор» Мартыненков.
Программа московского концерта 23 февраля разделена на 3 части. 1-й сет отыграет Алекс Карлин, второй – ТРЕСТ, 3-й сет– снова Алекс, но здесь, по его словам, «всех нас ждут приятные сюрпризы».
Всемъ дико ломиться например!! – так рекламируют концерт организаторы.



Фёдор Чистяков и группа «Ноль» - «Человек и кошка – 25 лет»
24 февраля, 20:00
RED
Большой праздничный концерт в честь 25-летия легендарного хита группы «Ноль» - «Человек и кошка»! По словам лидера бэнда Фёдора Чистякова, композиция «Человек и кошка» не случайно была выделена из числа других. Новую версию песни исполнила Татьяна Буланова для альбома «НОЛЬ + 30», видеоролик, отснятый в студии во время записи, собрал за три недели около 150 тысяч просмотров.
Особенную актуальность концерту придают картины Васи Ложкина, изображающие любимых интернет-сообществом котиков. Ложкин оформил обложку альбома «НОЛЬ + 30». В рамках грядущего концерта сотрудничество Фёдора и Васи будет продолжено – при помощи анимации «оживут» несколько картин Ложкина. Также будет представлен расширенный состав группы, усиленный бэк-вокалистками Аней и Машей, перкуссией Олега Шара (экс-»Аквариум»), а также Алексеем «Николсом» Николаевым, участником «золотого» состава группы «Ноль».





Вадим Демидов  - Традиционный акустический рок-утренник
25 февраля, 16.00
China Town Cafe
Лидер легендарной группы «Хроноп» - героев фестиваля «Подольск-87» Вадим Демидов изобрёл новый формат для своих столичных концертов. Он играет их днём, называя действо «утренником». Что же, четыре часа дня для рок-богемы, пожалуй, и правда - утро. Для прочих концерт интересен песнями Вадима – возможно, самым тонким и иронично-умным, из того, что создало наше рок-пространство. Ввиду раннего времени начала присоединимся к грозному предупреждениею –
Концерт начнётся вовремя!



Фестиваль Работ Владимира Мартынова №16. «Те же и Ксенакис»
23-26 февраля, 20.00
Культурный центр ДОМ
Программа ежегодного смотра творчества знаменитого композитора:
--23 февраля: Леонид Федоров - гитара, вокал, Владимир Мартынов – фортепиано;
- 24 февраля: Татьяна Гринденко и Ансамбль «Opus Posth»;
--25 февраля: Владимир Мартынов – фортепиано, Алексей Айги – скрипка, Аркадий Марто - фортепиано, электроника;
--26 февраля: Владимир Мартынов – фортепиано, Максим Трефан – фортепиано.



Светлана Чапурина (Дочь Монро и Кеннеди)
26 февраля, 17:00
ММ ДК
Лидер легендарной группы «Дочь Монро и Кеннеди» (Санкт-Петербург/Москва) соло исполняет и собственныеактуальные хиты, и подзабытые старые «жестокие считалочки», и блестящие кавера. В том числе - хит Пахмутовой-Добронравова «Нежность», версию песни «Аквариума» «Прекрасный дилетант», композицию «Гражданской обороны» «Наваждение» («Сон наоборот»). ДМиК фактически единственная в мире группа, солистка которой поёт и играет на уникальном инструменте - электрической домре.




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