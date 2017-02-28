Много рока из Питера. Драйв и интеллект

28.02.2017 08:25, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 3 марта



Леонид Фёдоров («АукцЫон») в Рюмочной зЮзИнО

3 марта, 20:00

Рюмочная в ЗюЗиНо

Лидер группы «АукцЫон» делает тонкое и серьёзное рок-искусство, мастерски балансирует на гранях инстинктов, работает с подсознанием и создаёт мистическую глубину. Но среди вещей у него есть и такие, которые можно будет исполнить хором - под звон стаканов.





Бенефис знаменитого Андрея Тропилло3 марта, 19.00Санкт-Петербург, Ленинградский Рок-Клуб (Рубинштейна, 13)Легендарный звукорежиссёр; первый в России музыкальный продюсер; создатель феномена питерской школы рока; крестный отец магнитоиздата; устроитель концертов и фестивалей; предприниматель; издатель; рок-артист; ментор молодых исполнителей, посол доброй воли, философ - в одном лице.Знакомьтесь: Андрей Тропилло.Участвуют: Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Александр Кутиков, Алексей Никонов, Александр Чернецкий, «Zooпарк», Свами Кравец, «Три тостяка», Всеволод Гаккель, Александр Липницкий, Уна, Владимир Леви, Алексей Вишня, Владимир Рекшан, Дмитрий Шагин, музыканты «Странных игр», «Дочь Монро и Кеннеди», «Югославия».Машнинбэнд4 марта, 20:00клуб Лес«Машнинбэнд» представит обновлённую программу. Кондиции – интеллект, дикость и драйв - группа сохранила, несмотря на долгий перерыв в выступлениях. В «Машнинбэнде» в разное время играли Евгений Федоров («Объект насмешек», Tequilajazzz, Zorge), Григорий Сологуб («Странные игры», «Игры»); Егор Летов записал кавер-версию песни «P.S. Сам (Айя)» и включил ее в альбом «Долгая счастливая жизнь». Команда из Питера, возможно, вообще лучшее, что создано в России в жанре тяжёлой и интенсивной рок-альтернативы последних десятилетий.Концерт к ДР Сили в Африке1 марта, 19.30Санкт-Петербург, Арт-кафе «Африка» (Восточная)БГ «ВЫХОД». Поздравляем Силю с рождением !4 марта в 19:00Москва, Гарцующий Дредноут2 марта у Сергея (СиЛи) Селюнина, вокалиста и бессменного лидера бессмертной группы «ВЫХОД» случится День Рождения! Товарищи, Ура.Перед этим, 1 марта - легендарный музыкант сыграет сольный, «африканский» концерт, приуроченный к Дням Рождения таких выдающихся монстров Рока, как Джон Бон Джо́ви, Лу Рид и собственно Сергея «Сили» Селюнина!И сразу, уже 4 марта, практически из-за праздничного стола – питерская рок-звезда выйдет на сцену и в столичном «Гарцующем Дредноуте». О планах на этот день Бон Джови пока не сообщается ничего. Но известно, что все собранные средства пойдут – нашему имениннику.ДДТ «История звука». Избранные песни5 марта, 19:00Москва, СК «Олимпийский»11 марта, 19:00Санкт-Петербург, СККЮрий Шевчук и группа ДДТ представляют программу «История Звука», в которую войдут лучшие песни коллектива с момента основания до наших дней. Шевчук всегда исполняет свои хиты, но специально делает программу «лучшего» впервые. Эта программа состоит из трех частей, в соответствии с тремя эпохами творчества ДДТ - от ритм-энд-блюза и русского рока до индастриала. В сетлист вошли песни «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция» и многие другие.Теуникова & Soundrussia. Презентация CD «Russian сказки»5 марта, 17.00

ММ ДК

«Russian Сказки» — новый диск Юлии Теуниковой. В новый альбом вошли 14 сатирических, остросоциальных композиций. Звучание альбома - намеренно анахроничное, с прямой отсылкой к саунду 90-х годов. Soundrussia –проект, выросший из одноимённого сайта о русской музыке, где Теуникова выступает в качестве автора.

Альбомы яркой и умной, объединяющей в творчестве социальность и философию вокалистки выходят редко. Официальная дискография Юлии насчитывает два диска «Таймер» (2009, Выргород) и «Очарованный странник» (2011, Выргород). Любители вспомнят кассету «Live» с группой «Волшебные мужики» или сингл «Чистый спирт» с проектом «Макондо». Выходили два полувиртуальных релиза: сингл «Гагарин жив»/»Беженцы» и EP «Летний квадрингл». Продолжение следует.

На презентации обещано балансирование на грани провокации и фола, нарочито простые аранжировки, игра со стандартами и даже откровенный поп-трэш.



