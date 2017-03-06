Такая разная свободная музыка

06.03.2017 14:02, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 7 марта



Оркестр «Круглый Бенд» и Аркадий Шилклопер - презентация альбома Юрия Маркина «Крупный масштаб» к 75-летнему юбилею мэтра

7 марта, 20:00

КЦ ДОМ

Двойной альбом «On a Large Scale», изданный московский лейблом Fancymusic, представляет музыку мэтра отечественного джаза Юрия Маркина и приурочен к его 75-летию. Инициатор и лидер происходящего - Алексей Круглов (основатель «Круглого Бенда», саксофонист, композитор, организатор фестиваля Leo Records). Юрий Иванович Маркин – один из ведущих отечественных композиторов и джазовых пианистов. Хорошо известны его джазовые оперы (например, по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова, «Преследователю» Хулио Кортасара и др.) и программы по произведениям классиков – Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе и других.

В программе:

- Концерт для трубы, посвящение Евгению Савину, солисты - Салман Абуев и Рост Кочетов

- Симфония № 2 памяти Юрия Саульского

- Концертино для валоторны, посвящение Аркадий Шиклоперу, солист - Аркадий Шиклопер

- Концертя для тенор саксофона памяти Станислава Григорьева, солист - Олег Грымов

- Концерт для рояля, посвящение Алексею Наджарову, солист - Алексей Наджаров





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