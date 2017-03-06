Светлана Чапурина дала старт параду звёзд андеграунда

06.03.2017 16:35, Музыка: анонсы



Александр

Томанов

«Так, а народ-то сегодня будет?» - хмуро спросила Чапурина, быстро настроив свою уникальную электричечскую рок-домру. Но три видеокамеры, расположившиеся по периметру небольшого зала ММ ДК, и постоянно подходившие зрители развеяли сомнения лидера группы «Дочь Монро и Кеннеди» и она дала блестящий сольный концерт.



Песни похудевшей и перебравшейся жить из Питера в Москву культовой фолк-панк-исполнительницы звучали очень точно и уместно - от «Такси на Луну» до «Чёрта». Это была какая-то Другая, раньше неизвестная Чапурина. Нет-нет – вокалистка, репертуар, манеры и хиты были известные по альбомам и по концертам с группой с 90-х. Но в этот вечер у неё была какая-то неожиданная причёска, напоминавшая The Beatles времен «Rubber Soul» и давно не виданная энергетика, создававшая позитивный ураган эмоций, который превысил и стандарты, и ожидания.





Казалось бы, что такого – просто акустический концерт. Артистка чувствовала себя не идеально, она словно прорывалась через песни, чеерз зал, через вечер и в сердцах отбрасывала очки в сторону. Всё было далеко не воздушно и нелегко, концерт казался постоянной борьбой солистки с собой и с инструментом – даже когда песня была коротка, как выдох – и это ощущалась почти физически. И вместе с ней к сути, кажется, прорывалась и публика. Песни звучали на редкость светло и ДК также - на редкость бурно и долго аплодировал певице.Чапурина отважно старалась воспроизвести полноценное, ансамблевое звучание композиций, имитировала элементы аранжировок группы, играла соло и проигрыши. Иногда что-то звучало даже неожиданно, например, «Никогда». В целом же лучше проявлялась – нет-нет, не агрессия, а скажем - экспрессия. Это трудно описать или объяснить, но народ слушал «Чёрта», «Нежность» и «Розы» (последние, причём, прозвучали как-то очень женственно) словно в первый раз, словно это были не те вещи, которые сопровождают Свету с самого начала её карьеры, а впервые звучащие внезапные и свежие хиты.Бесконечные бисы не давали артистке закончить программу – Светлана не была настроена на очень-то долгий концерт, но планы пришлость менять. Больше часа Чапурина пела, несморя на нелучшее самочувствие и сорванную в хрде концерта – по-рокенрольному – кожу на пальцах. Она показывала снова и снова, что она редкий большой рок-поэт и оригинальный исполнитель - эдакое это уже забываемое сочетание. В завершение занудно заявим, что концерт очень хорош целиком – это важно.Всё это, в сумме, напомнило 90-е, когда, оказавшись в яме между уничтоженными эстетиками, нереализованными умениями, накопленными предыдущими поколениями, и осклабившейся бизнес-реальностью, новые рок-артисты в массе своей заиграли акустику – ничего нового и настоящего продать на реальном рынке было нельзя. Исчезавшее тогда, и, увы, продолжающееся исчезать сейчас искусство передавать свою боль одним движением интонации, одним лёгким жестом, простой мимикой - потерянное рок-артистами настоящего - со Светой остались. 90-е были трагедией поколения – и далеко не только в рок-н-ролле, но и в бизнесе, и в любви – остались ли с нами лучшие? Судя по Чапуриной – да, они тут и они сохранили и дух, и букву времени.Концерт, кстати, открыл парад звёзд андеграунда в ММ ДК – в этом зале скоро сыграют и другие лучшие независимые исполнители экзистенциальной альтернативы, уже была, в частности, Юлия Теуникова, а скоро будет Ник Рок-н-ролл.