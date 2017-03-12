Ник Рок-н-ролл – от Израиля до Москвы, альтернатива – от акустики до фри-джаза

12.03.2017 21:26, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 13 марта



Лолита & Free Jazz Dolls - Программа «Different Colours Made Of Tears» / ERRARE HUMANUM EST

13 Марта, 20:00

Клуб «Вермель»

Смотр крутейших андеграундных сил страны - в программе HAPPY MONDAY.

Легендарная «Лолита» выступит с новой программой и с «новыми» музыкантами, Free Jazz Dolls – «олл-старз» свободной музыки: Сергей Летов – саксофон, Антон Пономарёв – саксофон, Константин Сухан - труба. Постоянные участники группы Алексей «Плюха» Плюснин и Константин «Жаба» Гурьянов – представят свой вариант свободы и рок'н'ролла. Особо отмечаем афишу мероприятия, вспоминающую про Genesis, она - претендент на звание лучшей в сезоне.

Также в концерте сыграет дуэт ERRARE HUMANUM EST, участники которого, гитарист группы «Среднерусская Возвышенность» Николай Овчинников и бас-гитарист групп «Ривущие Струны», «Стеклотара» и др. Вова Терех в качестве музыкальных инструментов используют приборы с кнопками. Комбинация инструментального беспредела и физиологической радости гарантирована.





Мартовский Концерт АкАссо в ДулинеDoolin House16 марта, 19:30Спецгость Мартовского концерта АкАссо - группа Игоря Белого под монументально-пролетарским названием «Звукоукладочная артель». Игорь Белый известен как автор и исполнитель, бессменный руководитель культового московского книжного магазина «Гиперион» и издательства Memories. О музыкальных новостях, произошедших в мире и в России, в коротеньком докладе расскажет Витя Кудряков. И конечно, выступят с новыми и старыми песнями Александр Репьёв, Марина Барешенкова, Дмитрий Легут, Сергей Гурьев, Алексей Воронин и бит_бэнд «Воскресный Клуб».Lumen - Презентация нового альбома группы Lumen «Хроника бешеных дней»18 марта, 20:00Клуб StadiumГруппа занимает уникальную позицию – в её искренностии и крутости нет сомнений, у неё жесткие социальные тексты, перегруженные гитары и зашкаливающий драйв. И, в тоже время, песни «Голоса мира» и «Истина» стали хитами на «Нашем радио». Клип на песню «Истина» попал в Топ-5 российского сегмента Youtube в категории «Музыка». Сразу же после выхода, альбом возглавил российские чарты двух ведущих цифровых платформ - iTunes и Google Play. Предположим, что такие группы как Lumen, оправдывают существование всех этих медийных штуковин.Оптимальный Вариант+Липницкий Д!Р18 марта, 20:00МТ-БАРМосковская группа «Оптимальный Вариант», изданная более чем на 30-ти альбомах разных форматов– от виниловой пластинки «Эй, Мельник!» (фирма «Мелодия»,1991) до CD-сборника в серии «Легенды Русского Рока» («МOROZ Records») даёт Большой Весенний Концерт. Он станет частью торжеств в честь Дня рождения Электрической Бритвы (начало массового выпуска – 18 марта 1931 года) и Дня рождения бас-гитариста группы Саши Липницкого (который уже 35 лет принципиально не пользуется ни электрической бритвой, ни её механическими предшественниками).В программе:– дионисийские песни из записанного «Греческого Альбома»;– экслюзивные архивные истории-вслух;– сюрпризы для битло-ориентированных граждан и гражданок;– классические оптимальные роки, блюзы, баллады и рок-н-роллы.Ник Рок-н-Ролл&AzZzA - Презентация новой программы «Облачный артист»17 марта в 19:00 - Travel Cafe, г.Москва - при участии групп «Дисфория» и «Anenerbe Music Club»18 марта, , 20:00 - Клуб Banka Soundbar, г.Санкт-Петербург - при участии группы «Западный Фронт»19 марта, 17.00 - ММ ДК, г.Москва23 марта, 21:30 - ART CLUB, г.Тель-Авив (Израиль)8 апреля , 20:00 - Клуб «Бочка Патрика», г.Симферополь - «Дело №666»Весенний российско-израильский тур великого русского рок-н-ролл-артиста включает и традиционный концерт в ДОМ КУЛЬТУРЫ. Ник попадает к нам проезом – из Питера – в Севастополь и далее – везде. Рок-н-ролл также едет в Крым - спустя 30 лет после резонансной статьи в газете «Крымский комсомолец», которая называлась «За ширмой фирмы» и была напечатана 26 сентября 1987 года за авторством Вячеслава Савченко. Этот материал стал самым рейтинговым за всю историю крымской журналистики.Программа «Облачный Артист» названа в честь одноимённой композиции, вошедшей в компиляцию «СОЮЗ Rock 3». Недавно Ник также отметился на трибьюте «20 лет без Злыдня», посвящённом памяти недооцененного Поэта и скомороха арбатской тусовки 90-х Евгения Латышева. Выступления Ника Рок-н-Ролла – явление уникальное, и каждое из них неповторимо.