Корневой блюз – из Питера, современные мотеты – из Москвы, джаз – в Ярославле, Ложкин – в Рюмочной

19.03.2017 22:14, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 21 марта



Фестиваль «Джаз над Волгой – 2017»

21 – 27 марта

Ярославль Центр

С 21 по 27 марта в Ярославле в 17-й раз пройдет Международный фестиваль «Джаз над Волгой» - старейший подобный фестиваль в России. В нём примут участие музыканты и ансамбли из Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, Эстонии и России, выступят такие звезды, как Крис Поттер, Ари Хёниг, Игорь Бутман, Александр Сипягин, Яак Соояар и Алексей Круглов.

Площадками фестиваля станут Ярославская государственная филармония имени Собинова, дворец культуры имени Добрынина, концертно-зрелищный центр «Миллениум», городской джазовый центр. Заключительный концерт «Джаза над Волгой» пройдет в селе Вятском. Кроме того, на нескольких площадках Ярославля и области пройдут концерты сателлитной программы фестиваля.

Программа: https://www.facebook.com/events/1295360937196024/permalink/1337699159628868/?ref=1&action_history=null

Главный организатор фестиваля - Ярославский Джазовый Центр и его бессменный руководитель Игорь Гаврилов.





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