Phurpa в Новом пространстве

26.03.2017 17:42, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

Культовая группа Phurpa 31 марта выступит в рамках блока #NEWSPACEMUSIC.





Ее основатель, музыкант Алексей Тегин прошел путь от авангардного джаза до индастриала. Проект Phurpa берет свое начало с середины 90-х годов, когда коллектив художников и музыкантов под руководством Алексея Тегина начал исследования в области ритуальной традиционной музыки, постепенно выходя за привычные рамки современной электроакустической и индустриальной музыки в сторону архаичных звучаний Древнего Египта, Ирана и Тибета. Сейчас группа сфокусировалась на музыке тибетской традиции Бон и тантрического горлового пения тибетских монастырей Гьюто и Гьюмэ.



Phurpa принимала участие в ряде театральных постановок, среди которых «Макбет. Bloody Pit Of Horror» Владимира Епифанцева и «Человеческое использование человеческих существ» Ромео Кастеллуччи.



«Раньше мы использовали листы железа, пьезодатчики… Все, что могло звучать. Сейчас в основном голоса, каждый день тренируемся. Ну, еще также дунчены, разные барабаны, дамару, кости — стандартный набор. Мы не используем электронных примочек, не люблю синтетический звук. Если ты бьешь — рука должна быть в крови, если играешь на барабанах — с тебя должен литься пот. Усилия человека должны быть адекватны тем звукам, которые он извлекает», — комментирует Алексей Тегин журналу Rolling Stone.



Каждый концерт Phurpa – совершенное погружение в далекую от нас традицию. Как поясняет Тегин в интервью Colta.ru: «Само слово «бон» выдумано посторонними людьми, как и слово «Тибет» — тибетцы называют себя «пёба». Древнее название бон — «гер», одновременно это же бардо, и одновременно так же названо пение. Система заклинаний — вот основой метод бон-по. Намерение, интенция проявляются через звук, и таким образом осуществляются многочисленные практики — изменения, гадания, привлечение добра, успокоение бытия, разрушения… Всего таких знаний 12, и каждое из них практикует отдельный специалист — шен. То есть все это — не культурная доктрина изменения сознания и не фитнес-йога какая-то, а настоящая, прикладная магия».

БИЛЕТЫ: http://www.theatreofnations.ru/events/1255

адрес: Страстной бульвар 12/2 | Новое Пространство Театра Наций

31 марта, 19:30





фото shakal.Today