Неделя умного джаза, фолка и рока
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Концерты с 27 марта
Фестиваль «Триумф джаза»
Программа:
Москва
27 марта, 19:00
Детский Триумф Джаза
ММДМ, Светлановский зал
28 марта, 19:00
Chris Potter Quartet (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Mike Rodriguez (труба) (США) и Трио Олега Бутмана
ММДМ, Светлановский зал
28 марта, 20:30
Christian McBride's New Jawn (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
29 марта, 19:00
Christian McBride's New Jawn (США), John Beasley (рояль) (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алина Ростоцкая (вокал) и группа JazzMobile
ММДМ, Светлановский зал
29 марта, 20:30
Chris Potter Quartet (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Санкт-Петербург
30 марта, 19:00
Christian McBride's New Jawn (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, John Beasley (рояль) (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Chris Potter Quartet (США)
ДК имени Горького
Москва
Алина Ростоцкая (вокал) & Jazz Mobile
30 марта, 20:30
Клуб Игоря Бутмана на Таганке,
31 марта, 20:30
John Beasley (рояль) (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Mike Rodriguez (труба)/США и трио Олега Бутмана
1 апреля, 20:30
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Традиционный фестиваль один из самых серьёзных брендов отечественной джазовой сцены. В этом году концерты феста пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 27 по 31 марта, хэдлайнерами станут пятикратный обладатель премии Grammy Крисчен Макбрайд, нью-йоркский саксофонист Крис Поттер, южнокорейская джазовая дива Юн Сон На и номинант на премию Grammy этого года, пианист и композитор Джон Бизли. Россию на фестивале представляют - со своими составами каждый - Игорь, Олег Бутманы и вокалистка Алина Ростоцкая.
Фестиваль «Свояси» - «Gusli Battles»
30 марта
Клуб «Рок-хаус»
Фестиваль русского этнопрога СВОЯСИ открывает серию STICK TAP BATTLES и приглашает желающих показать своё искусство во владении тэппингом на мультиструнных тач-гитарных инструментах Stick, Warr, Megatar и подобных. Будут выступать Борис Базуров, Сергей Старостин, Максим Анухин (ака Гудимир), Дмитрий Парамонов, Роман Ломов, Артемий Воробьёв.
АукцЫон
31 марта, 20:00
YOTASPACE
«АукцЫон» двигается через череду юбилеев, только добавляя жару и драйва. Уже состоялись четвертьвековой юбилей альбома «Как я стал предателем», 20-летие «Птицы», был ДР и у «Жопы» и у «Бодуна», все эти альбомы переизданы лейблом ГЕОМЕТРИЯ, а вершиной этого процесса стал выход первой за пять лет новой пластинки «На солнце». Настал черед отметить и легендарный альбом «Девушки поют», в записи которого участвовали блестящие зарубежные музыканты, в том числе Джон Медески и Марк Рибо. Ы играет без американцев, но станвится всё круче.
Fred Frith / Lotte Anker Duo (США – Дания)
1 апреля, 20:00
КЦ ДОМ
Второй в истории, после более чем десятилетнего перерыва, визит в Россию американского гитариста и композитора Фреда Фрита. Он выступит с выдающейся датской саксофонисткой Лотте Анкер - дуэт прославлен на международных фестивалях музыки фри. Ожидаем фейерверк свободной импровизации от звёздного дуэта.
«Вежливый отказ» - Концерт в день рождения
1 Апрель, 19:00
ММДМ, Театральный зал
Большой концерт, приуроченный к дню рождения «Вежливого отказа», по словам лидера, автора, вокалиста и гитариста группы Романа Суслова, пройдет в «полном и даже переполненном» составе. Ожидаем свежий материал, вполне возможны сюрпризы и даже премьеры.
Vespero/Disen Gage
2 апреля, 20:00
Клуб «Лес»
Концерт звёзд прога. Психодел/спейс-прогрессив группа Vespero (Астрахань) сыграет при поддержке столичных прогеров – команды Disen Gage. Астраханцы представят несколько новых вещей, но костяк программы составят композиции с последних двух альбомов. Disen Gage сыграют классическим составом, с участием гитариста Сергея Багина, и исполнят «золотые хиты» и презентуют новый альбом «Snapshots», выпущенный лейблом ArtBeat Music.
СЕВЕРО-ВОСТОК «Акустический концерт»
2 апреля, 17.00
ММ ДК
СЕВЕРО-ВОСТОК – параллельный проект основателя и бессменного лидера московской группы IN FOLIO гитариста Сергея Седых. Стиль группы СЕВЕРО-ВОСТОК определяют как сочетание фолк-рока и арт-рока. СЕВЕРО-ВОСТОК принимал участие в фестивалях:
«Нашествие» с 2005 года, с 2006-го - «Пустые Холмы», с 2008 года фестивальный тур группы захватывает петрозаводский «Воздух» и «Дикую Мяту». Сергей Седых - автор учебников из серии «Рок-соло», самого издаваемого отечественного учебного пособия по электрогитаре.