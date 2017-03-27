Неделя умного джаза, фолка и рока

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• ЦИТАТА »

Есть известная телега (на хиппистском жаргоне - рассказ, история) про то, как некто Хари ездил на поезде черного машиниста к началу времен. Как они сели с герлой (девушка, женщина) в первый вагон последнего поезда, ехали, смеялись... Мне пришлось знать этого Хари, дважды лично допрашивал в семьдесят девятом году. Могу заявить, что это был так называемый олдовый, то есть авторитетный хиппи. Подобные экземпляры, действительно всегда садились в первый вагон, но никогда не смеялись, а напротив, вели себя замкнуто, отчужденно. На основании уже одного этого факта мне как специалисту по данной системе распространения и потребления наркотических веществ совершенно очевидно, что телега про черного машиниста является чистым вымыслом и легендой. Мне, ветерану органов, обидно и даже отчасти горько, что формирующийся миф метро основан на сведениях, полученных из не заслуживающих доверия источников в полукриминальной среде. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1981. Скончался Боб Хайт - музыкант, участник "Canned heat" (США).

  1952. Родился Удо Диркшнайдер - музыкант, участник групп "Accept" и "U.D.O." (Германия).

  1965. Родился Блэк Фрэнсис - музыкант, участник "Pixies" (США).

  1973. Родился Игорь Бычков - контрабасист, участник "Алоэ" (Московская обл., г. Королёв).

  1888. Родился Ганс Рихтер - художник (Германия).

  1973. Родился Джо Мэшин - художник (Великобритания).

  1915. Родился Тадеуш Кантор - художник (Польша).

• ЗАВТРА »

  1947. Родился Флориан Шнайдер - музыкант, участник "Kraftwerk" (Германия).

  1994. Скончалcя Ли Бриё - музыкант, участник "Dr Feelgood" (Великобритания).

  1976. Родился Константин Кудряшов - музыкант, участник "Наркомат" (Москва).

  1941. Родился Филипп Крамм - композитор, участник "Fluxus" (США).

  1987. Родилась Елена Горшкова - поэтесса (Рязань).

  1968. Родился Вольф Ховард - художник (Великобритания).

  1879. Родился Арденго Соффици - писатель, художник-футурист (Италия).

  1883. Родился Джино Северини - художник-футурист (Италия).

  1925. Родился Юрий Васильев - художник (Москва).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  1947. Родился Стив Хоу - музыкант групп "Tommorow" и "Yes" (Великобритания).

  2010. Скончался Мальколм Макларен - музыкант, продюсер (Великобритания).

  1952. Родился Питер Перрет - музыкант, участник "Only Ones" (Великобритания).

  2011. Скончалась Гедда Штерн - художник (Румыния).

  2007. Скончался Сол Ле Вит - художник (США).













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Неделя умного джаза, фолка и рока

27.03.2017 09:42, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 27 марта

Фестиваль «Триумф джаза»
Программа:
Москва
27 марта, 19:00
Детский Триумф Джаза
ММДМ, Светлановский зал

28 марта, 19:00
Chris Potter Quartet (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Mike Rodriguez (труба) (США) и Трио Олега Бутмана
ММДМ, Светлановский зал

28 марта, 20:30
Christian McBride's New Jawn (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке

29 марта, 19:00
Christian McBride's New Jawn (США), John Beasley (рояль) (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алина Ростоцкая (вокал) и группа JazzMobile
ММДМ, Светлановский зал

29 марта, 20:30
Chris Potter Quartet (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке

Санкт-Петербург
30 марта, 19:00
Christian McBride's New Jawn (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, John Beasley (рояль) (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Chris Potter Quartet  (США)
ДК имени Горького

Москва
Алина Ростоцкая (вокал) & Jazz Mobile
30 марта, 20:30
Клуб Игоря Бутмана на Таганке,

31 марта, 20:30
John Beasley (рояль) (США)
Клуб Игоря Бутмана на Таганке

Mike Rodriguez (труба)/США и трио Олега Бутмана
1 апреля, 20:30
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Традиционный фестиваль один из самых серьёзных брендов отечественной джазовой сцены. В этом году концерты феста пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 27 по 31 марта, хэдлайнерами станут пятикратный обладатель премии Grammy Крисчен Макбрайд, нью-йоркский саксофонист Крис Поттер, южнокорейская джазовая дива Юн Сон На и номинант на премию Grammy этого года, пианист и композитор Джон Бизли. Россию на фестивале представляют - со своими составами каждый - Игорь, Олег Бутманы и вокалистка Алина Ростоцкая.



Фестиваль «Свояси» - «Gusli Battles»
30 марта
Клуб «Рок-хаус»
Фестиваль русского этнопрога СВОЯСИ открывает серию STICK TAP BATTLES и приглашает желающих показать своё искусство во владении тэппингом на мультиструнных тач-гитарных инструментах Stick, Warr, Megatar и подобных. Будут выступать Борис Базуров, Сергей Старостин, Максим Анухин (ака Гудимир), Дмитрий Парамонов, Роман Ломов, Артемий Воробьёв.



АукцЫон
31 марта, 20:00
YOTASPACE
«АукцЫон» двигается через череду юбилеев, только добавляя жару и драйва. Уже состоялись четвертьвековой юбилей альбома «Как я стал предателем», 20-летие «Птицы», был ДР и у «Жопы»  и у «Бодуна», все эти альбомы переизданы лейблом ГЕОМЕТРИЯ, а вершиной этого процесса стал выход первой за пять лет новой пластинки «На солнце». Настал черед отметить и легендарный альбом «Девушки поют», в записи которого участвовали блестящие зарубежные музыканты, в том числе Джон Медески и Марк Рибо. Ы играет без американцев, но станвится всё круче.





Fred Frith / Lotte Anker Duo (США – Дания)
1 апреля, 20:00
КЦ ДОМ
Второй в истории, после более чем десятилетнего перерыва, визит в Россию американского гитариста и композитора Фреда Фрита. Он выступит с выдающейся датской саксофонисткой Лотте Анкер - дуэт прославлен на международных фестивалях музыки фри. Ожидаем фейерверк свободной импровизации от звёздного дуэта.



«Вежливый отказ» - Концерт в день рождения
1 Апрель, 19:00
ММДМ, Театральный зал
Большой концерт, приуроченный к дню рождения «Вежливого отказа», по словам лидера, автора, вокалиста и гитариста группы Романа Суслова, пройдет в «полном и даже переполненном» составе. Ожидаем свежий материал, вполне возможны сюрпризы и даже премьеры.



Vespero/Disen Gage
2 апреля, 20:00
Клуб «Лес»
Концерт звёзд прога. Психодел/спейс-прогрессив группа Vespero (Астрахань) сыграет при поддержке столичных прогеров – команды Disen Gage. Астраханцы представят несколько новых вещей, но костяк программы составят композиции с последних двух альбомов. Disen Gage сыграют классическим составом, с участием гитариста Сергея Багина, и исполнят «золотые хиты» и презентуют новый альбом «Snapshots», выпущенный лейблом ArtBeat Music.

 

СЕВЕРО-ВОСТОК «Акустический концерт»
2 апреля, 17.00
ММ ДК
СЕВЕРО-ВОСТОК – параллельный проект основателя и бессменного лидера московской группы IN FOLIO гитариста Сергея Седых. Стиль группы СЕВЕРО-ВОСТОК определяют как сочетание фолк-рока и арт-рока. СЕВЕРО-ВОСТОК принимал участие в фестивалях:
«Нашествие» с 2005 года, с 2006-го - «Пустые Холмы», с 2008 года фестивальный тур группы захватывает петрозаводский «Воздух» и «Дикую Мяту». Сергей Седых - автор учебников из серии «Рок-соло», самого издаваемого отечественного учебного пособия по электрогитаре.




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