Неделя умного джаза, фолка и рока

27.03.2017 09:42, Музыка: анонсы



Концерты с 27 марта

Фестиваль «Триумф джаза»

Программа:

Москва

27 марта, 19:00

Детский Триумф Джаза

ММДМ, Светлановский зал



28 марта, 19:00

Chris Potter Quartet (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Mike Rodriguez (труба) (США) и Трио Олега Бутмана

ММДМ, Светлановский зал



28 марта, 20:30

Christian McBride's New Jawn (США)

Клуб Игоря Бутмана на Таганке



29 марта, 19:00

Christian McBride's New Jawn (США), John Beasley (рояль) (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алина Ростоцкая (вокал) и группа JazzMobile

ММДМ, Светлановский зал



29 марта, 20:30

Chris Potter Quartet (США)

Клуб Игоря Бутмана на Таганке



Санкт-Петербург

30 марта, 19:00

Christian McBride's New Jawn (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, John Beasley (рояль) (США), Youn Sun Nah (вокал) (Южная Корея), Chris Potter Quartet (США)

ДК имени Горького



Москва

Алина Ростоцкая (вокал) & Jazz Mobile

30 марта, 20:30

Клуб Игоря Бутмана на Таганке,



31 марта, 20:30

John Beasley (рояль) (США)

Клуб Игоря Бутмана на Таганке



Mike Rodriguez (труба)/США и трио Олега Бутмана

1 апреля, 20:30

Клуб Игоря Бутмана на Таганке

Традиционный фестиваль один из самых серьёзных брендов отечественной джазовой сцены. В этом году концерты феста пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 27 по 31 марта, хэдлайнерами станут пятикратный обладатель премии Grammy Крисчен Макбрайд, нью-йоркский саксофонист Крис Поттер, южнокорейская джазовая дива Юн Сон На и номинант на премию Grammy этого года, пианист и композитор Джон Бизли. Россию на фестивале представляют - со своими составами каждый - Игорь, Олег Бутманы и вокалистка Алина Ростоцкая.





Фестиваль «Свояси» - «Gusli Battles»30 мартаКлуб «Рок-хаус»Фестиваль русского этнопрога СВОЯСИ открывает серию STICK TAP BATTLES и приглашает желающих показать своё искусство во владении тэппингом на мультиструнных тач-гитарных инструментах Stick, Warr, Megatar и подобных. Будут выступать Борис Базуров, Сергей Старостин, Максим Анухин (ака Гудимир), Дмитрий Парамонов, Роман Ломов, Артемий Воробьёв.АукцЫон31 марта, 20:00YOTASPACE«АукцЫон» двигается через череду юбилеев, только добавляя жару и драйва. Уже состоялись четвертьвековой юбилей альбома «Как я стал предателем», 20-летие «Птицы», был ДР и у «Жопы» и у «Бодуна», все эти альбомы переизданы лейблом ГЕОМЕТРИЯ, а вершиной этого процесса стал выход первой за пять лет новой пластинки «На солнце». Настал черед отметить и легендарный альбом «Девушки поют», в записи которого участвовали блестящие зарубежные музыканты, в том числе Джон Медески и Марк Рибо. Ы играет без американцев, но станвится всё круче.Fred Frith / Lotte Anker Duo (США – Дания)1 апреля, 20:00КЦ ДОМВторой в истории, после более чем десятилетнего перерыва, визит в Россию американского гитариста и композитора Фреда Фрита. Он выступит с выдающейся датской саксофонисткой Лотте Анкер - дуэт прославлен на международных фестивалях музыки фри. Ожидаем фейерверк свободной импровизации от звёздного дуэта.«Вежливый отказ» - Концерт в день рождения1 Апрель, 19:00ММДМ, Театральный залБольшой концерт, приуроченный к дню рождения «Вежливого отказа», по словам лидера, автора, вокалиста и гитариста группы Романа Суслова, пройдет в «полном и даже переполненном» составе. Ожидаем свежий материал, вполне возможны сюрпризы и даже премьеры.Vespero/Disen Gage2 апреля, 20:00Клуб «Лес»Концерт звёзд прога. Психодел/спейс-прогрессив группа Vespero (Астрахань) сыграет при поддержке столичных прогеров – команды Disen Gage. Астраханцы представят несколько новых вещей, но костяк программы составят композиции с последних двух альбомов. Disen Gage сыграют классическим составом, с участием гитариста Сергея Багина, и исполнят «золотые хиты» и презентуют новый альбом «Snapshots», выпущенный лейблом ArtBeat Music.

СЕВЕРО-ВОСТОК «Акустический концерт»

2 апреля, 17.00

ММ ДК

СЕВЕРО-ВОСТОК – параллельный проект основателя и бессменного лидера московской группы IN FOLIO гитариста Сергея Седых. Стиль группы СЕВЕРО-ВОСТОК определяют как сочетание фолк-рока и арт-рока. СЕВЕРО-ВОСТОК принимал участие в фестивалях:

«Нашествие» с 2005 года, с 2006-го - «Пустые Холмы», с 2008 года фестивальный тур группы захватывает петрозаводский «Воздух» и «Дикую Мяту». Сергей Седых - автор учебников из серии «Рок-соло», самого издаваемого отечественного учебного пособия по электрогитаре.