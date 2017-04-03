Бурятия и Босния, Питер и Москва

03.04.2017 17:46, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 3 апреля



Bigateque - День рождения Бига

7 апреля, 21:00

Китайский Лётчик Джао Да



Трлече

8 апреля, 20:00

Чайных Дел Мастерская



Традиционный апрельский концерт проекта Bigateque в честь дня рождения лидера коллектива Владимира БИГА Глушко. В этот день группа выйдет в своем самом сильном составе, так же планируется участие гостей. Костяк Bigateque помимо ударника и перкуссиониста Владимира Глушко (EXIT project, «Буготак», Jason Webley, «Даха Браха», Folkbeat, «Лакоча» и др.) составляют трубач и кинокомпозитор Антон Силаев (BlockBASSter), авангардный пианист Александр Соколов («До-мажор») и басист Владимир Кисляков (Re-Stoned, ex-Рада и Терновник), флейтистка Елена Фольк («Северо-Восток»).



Также приурочен к празднованию дня рождения Владимира Глушко концерт группы «Трлече» - нового проекта музыкантов группы «Лакоча» - интерпретаторов балканской, еврейской, греческой музыки. Ядро репертуара «Трлече» - традиционная музыка северной Греции. В этот вечер играют: Илья Сайтанов – флейты, Александра Скворцова – скрипка, Софья Кибрик – скрипка, Владимир Глушко – перкуссия. Вход 500 рублей (чаепитие включено).





Светлана Чапурина8 апреля, 20:00Гарцующий ДредноутПродолжаются сольные гастроли лидера группы «Дочь Монро и Кеннеди» по московским клубам. Фолк-панк-хиты ДМиК – и легендарные, и новые, ещё не выпущенные на носителях, звучат под аккомпанемент уникальной электрической домры с особыми юмором, лиричностью и чувственностью.ХвосТен&Ко8 апреля, 20:30Проект «МАРТТретий концерт нового проекта Ани - дочери легендарного барда Алексея Хвостенко - и Алисы Тен. Фамилия Хвостенко - светлый миф, бренд, она и сама звучит, как музыка – острая, свежая и ироничная. В названии «Хвост Тен & Ко»: «Хвост» – Аня Хвостенко, «Тен» - Алиса Тен, а «Ко» это Ваня Жук - гитара, Дима Шумилов («Вежливый отказ») - гитара и бас, Данила Ленц - барабаны. Сложился прекрасный, уникальный, многообещающий коллектив. Каждое выступление - радость огромная и счастье детское.Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина)9 апреля, 19.00Glastonberry PubИменно так, по заверениям BBC и журнала Time, звучит «подлинный голос боснийского народа» и настоящая балканская музыка. Творчество группы объединяет разные стили, начиная от регги и даба, а заканчивая рокоми с политической лирикой. Группа приняла участие, в качестве одного из хедлайнеров, на легендарном фестивале Glastonbury Festival. Летом 2017 года Dubioza Kolektiv ждут на сцене Sziget Festival-2017.Амарсана Улзытуев - Презентация аудиосборника стихов «Анафоры»9 апреля, 17:00ММ ДКБурятский поэт Амарсана Улзытуев окончил Литературный институт имени А.М.Горького, публиковался в толстых журналах, выпускал поэтические сборники, участвовал в поэтических фестивалях.В 2009 году в своей статье «Конечное и бесконечное в русской поэзии» теоретически обосновал и начал практическое использование новой модели русского стихосложения, а именно «анафору и переднюю рифму как систему, предполагая на этой основе рождение новой формы большого стиля, приходящего на смену рифме…».«Амарсана рычит, как слон, за всю огромную молчаливую территорию. Силы у него на десятерых. Но больше всего поражается слушатель, когда разбирает за этим рыком вменяемый текст». (Умка)