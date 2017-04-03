Бурятия и Босния, Питер и Москва

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В младших классах советских школ мальчикам не разрешали какать, а вместо этого читали вслух роман Как закалялась сталь. Девочкам запрещали какать в школе только с седьмого класса, но это были уже не дети, а девушки. Так что в воспитании присутствовала не только разумная твердость, но и человечная гуманность. Андрей Налин

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  1981. Скончался Боб Хайт - музыкант, участник "Canned heat" (США).

  1952. Родился Удо Диркшнайдер - музыкант, участник групп "Accept" и "U.D.O." (Германия).

  1965. Родился Блэк Фрэнсис - музыкант, участник "Pixies" (США).

  1973. Родился Игорь Бычков - контрабасист, участник "Алоэ" (Московская обл., г. Королёв).

  1888. Родился Ганс Рихтер - художник (Германия).

  1973. Родился Джо Мэшин - художник (Великобритания).

  1915. Родился Тадеуш Кантор - художник (Польша).

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  1947. Родился Флориан Шнайдер - музыкант, участник "Kraftwerk" (Германия).

  1994. Скончалcя Ли Бриё - музыкант, участник "Dr Feelgood" (Великобритания).

  1976. Родился Константин Кудряшов - музыкант, участник "Наркомат" (Москва).

  1941. Родился Филипп Крамм - композитор, участник "Fluxus" (США).

  1987. Родилась Елена Горшкова - поэтесса (Рязань).

  1968. Родился Вольф Ховард - художник (Великобритания).

  1879. Родился Арденго Соффици - писатель, художник-футурист (Италия).

  1883. Родился Джино Северини - художник-футурист (Италия).

  1925. Родился Юрий Васильев - художник (Москва).

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  1947. Родился Стив Хоу - музыкант групп "Tommorow" и "Yes" (Великобритания).

  2010. Скончался Мальколм Макларен - музыкант, продюсер (Великобритания).

  1952. Родился Питер Перрет - музыкант, участник "Only Ones" (Великобритания).

  2011. Скончалась Гедда Штерн - художник (Румыния).

  2007. Скончался Сол Ле Вит - художник (США).













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Бурятия и Босния, Питер и Москва

03.04.2017 17:46, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 3 апреля


Bigateque - День рождения Бига
7 апреля, 21:00
Китайский Лётчик Джао Да

Трлече
8 апреля, 20:00
Чайных Дел Мастерская

Традиционный апрельский концерт проекта Bigateque в честь дня рождения лидера коллектива Владимира БИГА Глушко. В этот день группа выйдет в своем самом сильном составе, так же планируется участие гостей. Костяк Bigateque помимо ударника и перкуссиониста Владимира Глушко (EXIT project, «Буготак», Jason Webley, «Даха Браха», Folkbeat, «Лакоча» и др.) составляют трубач и кинокомпозитор Антон Силаев (BlockBASSter), авангардный пианист Александр Соколов («До-мажор») и басист Владимир Кисляков (Re-Stoned, ex-Рада и Терновник), флейтистка Елена Фольк («Северо-Восток»).

Также приурочен к празднованию дня рождения Владимира Глушко концерт группы «Трлече» - нового проекта музыкантов группы «Лакоча» - интерпретаторов балканской, еврейской, греческой музыки. Ядро репертуара «Трлече» - традиционная музыка северной Греции.  В этот вечер играют: Илья Сайтанов – флейты, Александра Скворцова – скрипка, Софья Кибрик – скрипка, Владимир Глушко – перкуссия. Вход 500 рублей (чаепитие включено).



Светлана Чапурина
8 апреля, 20:00
Гарцующий Дредноут
Продолжаются сольные гастроли лидера группы «Дочь Монро и Кеннеди» по московским клубам. Фолк-панк-хиты ДМиК – и легендарные, и новые, ещё не выпущенные на носителях, звучат под аккомпанемент уникальной электрической домры с особыми юмором, лиричностью и чувственностью.



ХвосТен&Ко
8 апреля, 20:30
Проект «МАРТ
Третий концерт нового проекта Ани - дочери легендарного барда Алексея Хвостенко - и Алисы Тен. Фамилия Хвостенко - светлый миф, бренд, она и сама звучит, как музыка – острая, свежая и ироничная. В названии «Хвост Тен & Ко»: «Хвост» – Аня Хвостенко, «Тен» - Алиса Тен, а «Ко» это Ваня Жук - гитара, Дима Шумилов («Вежливый отказ») - гитара и бас, Данила Ленц - барабаны. Сложился прекрасный, уникальный, многообещающий коллектив. Каждое выступление  - радость огромная и счастье детское.



Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина)
9 апреля, 19.00
Glastonberry Pub
Именно так, по заверениям BBC и журнала Time, звучит «подлинный голос боснийского народа» и настоящая балканская музыка. Творчество группы объединяет разные стили, начиная от регги и даба, а заканчивая рокоми с политической лирикой. Группа приняла участие, в качестве одного из хедлайнеров, на легендарном фестивале Glastonbury Festival. Летом 2017 года Dubioza Kolektiv ждут на сцене Sziget Festival-2017.



Амарсана Улзытуев - Презентация аудиосборника стихов «Анафоры»
9 апреля, 17:00
ММ ДК
Бурятский поэт Амарсана Улзытуев окончил Литературный институт имени А.М.Горького, публиковался в толстых журналах, выпускал поэтические сборники, участвовал в поэтических фестивалях.
В 2009 году в своей статье «Конечное и бесконечное в русской поэзии» теоретически обосновал и начал практическое использование новой модели русского стихосложения, а именно «анафору и переднюю рифму как систему, предполагая на этой основе рождение новой формы большого стиля, приходящего на смену рифме…».
«Амарсана рычит, как слон, за всю огромную молчаливую территорию. Силы у него на десятерых. Но больше всего поражается слушатель, когда разбирает за этим рыком вменяемый текст». (Умка)




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