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• ЦИТАТА »

Со мной в метро произошел редкий случай. Я впрыгивал в вагон, у меня сбило дверью сумку с плеча, и она осталась на платформе. Ключи, паспорт, кредитные карточки, мои записи, мобильник, кодекс Хагакурэ… Весь список промелькнул у меня перед глазами. Все, что меня связывает с моей жизнью. Неужели свободен? Свободен?Но какой-то юноша подставил ногу, помог растянуть двери и подал мне мою сумку. Я сказал: Спасибо. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1954. Родился Кэптн Сенсибл - музыкант, участник "Damned" (Великобритания).

  1904. Родился Виллем Де Кунинг - художник (Нидерланды).

  1976. Скончался Марк Тоби - художник (США).

  1910. Родился Фуллер Поттер - художник (США).

• ЗАВТРА »

  1933. Родился Фредди Гэррити - музыкант, участник "Freddie and the Dreamers" (Великобритания).

  2011. Скончалась Поли Стайрин - музыкант, участник "X Ray Spex" (Великобритания).

  1933. Родился Джерри Либер - поэт, автор песен (США).

  1921. Родился Карел Аппел - художник, скульптор, поэт (Нидерланды).

  2008. Скончался Энрико Донати - художник (США).

  1928. Родился Сай Твомбли - художник (США).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  1984. Скончался Каунт Бэйси - музыкант (США).

  1922. Родился Поль Бюри - скульптор (Бельгия).

  1957. Родился Бедри Байкам - художник (Турция).













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Непростые музыканты

10.04.2017 20:32, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 10 апреля


Федоров / Волков
14 апреля, 20:30
кафе Март
Дуэт блестящих музыкантов с традиционным концертом в привычном зале. У них всё естественно - они играют рок без барабанов и психодел, не усложняя музыку. Одна из замечательных черт этих концертов - то, что они каждый раз другие, новые.
Приведём и блестящий рекламный слоган к этому вечеру: «Концерт в апреле, билеты в Марте. Зима в апреле, весна в марте. Главное ничего не перепутать. Все предупреждены!»
Да!



Adam Lane Trio (США)
14 апреля, 20:00
Культурный центр ДОМ
Знаменитый нью-йоркской контрабасист Адам Лейн свои первые гастроли в России проведёт с  саксофонистом Ником Лайонсом и барабанщиком Виджаем Андерсоном. В стиле Лейна свинг внезапно перемежается с модерн-джазом – с неизменными виртуозностью и незабываемым эффектом.



Moscow Psychedelic Pop Fest, vers.4
15 апреля 2017, 20.00
Клуб Китайский Лётчик Джао Да
Умная музыка продолжает искать пути и к серцам. В фесте участвуют Blue F Strings, Inna Pivars & The Histriones, Haiti Slumber, Veeta Vesna. Обещаны захватывающие и нескучные атмосфера и обстановка.



НОМ. 30 лет группе. Расширенный состав
15 апреля в 20:00
клуб "ТеатрЪ"
Юбилейный концерт знаменитого коллектива, причём – с известными и неожиданными гостями и друзьями. Повод - 30-лет творчества, настроение – драйв и юмор, хватающие за всё живое, мысль - проникающая в самую душу, стиль – рок, который притворяется чем-то совсем иным. Мы помним, как всё начиналось?




«Роктябрята» - Презентация CD «Позвони в С.С.С.Р.»
16 апреля, 17.00
ММ ДК
Группа РОКТЯБРЯТА, основанная в 2005 году Владимиром Соломиным, исполняет ностальгический рок. Стиль не уникальный, но всё больше соответствующий настроениям. Кроме того крайне важна его подача, которая должна быть прочувствованной и рокенрольной.




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