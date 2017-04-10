Непростые музыканты

10.04.2017 20:32, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 10 апреля



Федоров / Волков

14 апреля, 20:30

кафе Март

Дуэт блестящих музыкантов с традиционным концертом в привычном зале. У них всё естественно - они играют рок без барабанов и психодел, не усложняя музыку. Одна из замечательных черт этих концертов - то, что они каждый раз другие, новые.

Приведём и блестящий рекламный слоган к этому вечеру: «Концерт в апреле, билеты в Марте. Зима в апреле, весна в марте. Главное ничего не перепутать. Все предупреждены!»

Да!





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