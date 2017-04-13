Этномузыкальный фестиваль Bambooq

13.04.2017 18:33, Музыка: анонсы



Эдуард

Абрамов

Музыка бывает разная - и вот 22 апреля в культурном центру Come-In на Таганской пройдет фестиваль музыки необычной - этнической и околоэтнической.

Например, среди представленных артистов будут самба-карнавальные батареи. И бразильские перкусионные коллективы. Помимо этого у зрителей фестиваля появится прекрасная возможность послушать качественныйй лаунж в исполнении ханга и дафа. Или лайт-джаз с кахоном.



Ну и да - помимо музыки будет возможность попробовать свои силы на мастер-классах по всем известным этническим инструментам - дарбуке, джембе, кахону, диджериду и тд. Плюс большой маркет необычной одежды, а также вкусная еда и кальян.



Фестиваль пройдет в Культурном Центре Come-In - Новоспасский переулок, 7а с4. 22 апреля - с 12 до 00 часов.

Билеты можно купить в день мероприятия за 1500 рублей на входе, или предварительно со скидкой - за 1200.

Сайт фестиваля - bambooq.su