Внезапный реюньон московских звёзд прогрессива, великий японский шум и Коммунизм - в Лесу!

16.04.2017 22:20, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 17 апреля



Uphill Work

19 апреля, 21:00

Китайский летчик Джао Да

Объявившие некоторое время назаж о бессрочном перерыве в деятельности - тайные звёзды московской прогрессив-поп-сцены - группа во главе с Львом Ганкиным сыграет единственный концерт, вспомнит старые хиты, и, возможно, даже удивит публику новинкой. Публика готова удивляться! Музыкантов же ансамбля специально для этого концерта собирали со всех концов Старого Света.





Otomo Yoshihide (Япония)\19 апреля, 20:00Культурный центр ДОМЕсть очень мало людей, обладающих талантом приковывать вниание и душу аудитории авангардными звуками и не отпускать её ни на секунду. Отомо Йошихиде – из тех, чьё имя произносится только тихо и с восхищенной улыбкой, но его музыка описывается другими эпитетами – она шумна и эмоциональна. После обязательной программы гитарных экспериментов маэстро устроит дискотеку. Хе-хе.«Дочь Монро и Кеннеди» - Электричество22 апреля, 19:00Д/К «Турбоэра»Традиции феста БАБ-РОК продолжены. На площадке с названием, напомирающем о чем-то ностальгическом и милом, типа «Вратаря Республики», выступит ДМиК. Группа давно не показывалась публике как трио – лидер команды Светлана Чапурина оттачивала композиции на сольных концертах. Теперь продолжит этот процесс – с группой серьёзных мужчин.«Коммунизм»Клуб «Лес»22 апреля, 19:55Легендарный проект КОММУНИЗМ, возникший в недрах «ГрОб-рекордс» более 25 лет назад, до осени 2010 года существовал только в студийных записях. Можно будет услышать легендарные песни вживую и видеть живых легенд, участников мощнейших проектов Сибирского Андеграунда. Состав - Манагер | Кузя УО | Сан Сан | Джеф| Дима. Ура, товарищи!Alai Oli - программа «REGGAE SKA ДИСКОТЕКA»23 апреля, 20:00Москва, Клуб RED1 мая, 20:00Санкт-Петербург Клуб Aurora Concert HallОльга Маркес с друзъями выступят в сопровождении духового оркестра с новой концертной программой в духе Карибов. Ориентирами выбраны Madness, Bad Manners, The Specials – поддерживаем. Сет-лист концертов будет состоять в основном из песен с первых альбомов «Да, Бро?» (2007) и «Снежная Барселона» (2008). «Я скучаю по корням!» - говорит вокалистка Alai Oli.Саша Самойленко & Tomas Band Презентация виниловой пластинки «Джем»23 апреля, 17.00ММ ДМВокалист и гитарист Саша Самойленко и художник по звуку Сергей Письмеров пригласили в группу музыкантов групп «Аквариум» и Nautilus Pompilius - Алексея Могилевского и Олега Сакмарова. За основу репертуара взяли песни из творческого наследия группы «Томас», которые будут сделаны в стилях future pop, new wave и chanson. Новое определение стиля звучит как indie pop+.Оформление виниловой пластинки «Джем» будет необычным: в лицевую сторону каждого конверта вставлен натуральный гербарий - засушенный кленовый лист. Таким образом, каждый из трёхсот экземпляров ограниченной серии абсолютно уникален. Дизайнер Александр Коротич считает, что это первый в истории случай массового использования природных объектов в упаковке музыкальных носителей.На Культурнике ожидаются специальные гости. Первый, кто подтвердил своё участие - Вис Виталис.