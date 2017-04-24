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За последние десять-пятнадцать лет мне понравились два голливудских фильма. Не так уж и мало. Называть их не буду, чтобы не рекламировать. Да и не так уж они и понравились, просто в одном каждые десять минут на экране появлялась цитата из Хагакурэ, а в другом вообще не было ничего хорошего: один менеджер сбрендил и все. В общем, не понравились мне оба этих разрекламированных фильма. Ни Пес-призрак, ни Бойцовский клуб. Андрей Налин

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  1933. Родился Фредди Гэррити - музыкант, участник "Freddie and the Dreamers" (Великобритания).

  2011. Скончалась Поли Стайрин - музыкант, участник "X Ray Spex" (Великобритания).

  1933. Родился Джерри Либер - поэт, автор песен (США).

  1921. Родился Карел Аппел - художник, скульптор, поэт (Нидерланды).

  2008. Скончался Энрико Донати - художник (США).

  1928. Родился Сай Твомбли - художник (США).

• ЗАВТРА »

  1984. Скончался Каунт Бэйси - музыкант (США).

  1922. Родился Поль Бюри - скульптор (Бельгия).

  1957. Родился Бедри Байкам - художник (Турция).

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  1956. Родился Дуглас Пирс - музыкант, участник "Crisis" (Великобритания).

  1981. Родился Даниил Козьяков (Джонсон) - музыкант, участник "Keep Silence Band" (Москва).

  1981. Родился Илья Прозоров - музыкант, участник "Небослов" (Москва).

  1977. Скончался Чарлз Олстон - художник (США).













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Юрий Наумов – Юбилей! «Порт июля» - презентация альбома!

24.04.2017 09:22, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 24 апреля


Юрий Наумов - Юбилейный концерт в Москве!
25 апреля, 20:00
Московский театр «Эрмитаж»
Праздник Звука и души в театре «Эрмитаж» - в позиционировании праздничного концерта Юрия Наумова «Блюз как будто Рок», приуроченногок 55-летнему юбилею Маэстрою преувеличения нет. Наумов не только одинг из немногих российских музыкантов, c 90-х продолжающих сольную карьеру в Штатах. Его виртуозная уникальная техника игры на 9-струнном инструменте и 26 авторских гитарных строев сделали Наумова легендой русского блюза. Журналы «Guitar World» и «The New York Magazine» назвали его «группой из одного человека, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно».



Теуникова & КоМПОзит
26 апреля 2017 г. в 20:00
Клуб и караоке «Алиби»
Теуникова & КоМПОзит полным составом даёт последний концерт в сезоне, подводит итоги и играет любимые вещи по заказу почтеннейшей публики! Будут песни с нового альбома «Russian Сказки», но ожидаются и премьеры.



Asketics - Весенний концерт
27 апреля в 20:00
клуб Вермель
Удивительный экспериментальный инструментальный электроакустический проект из Карелии - снова в Москве. Asketics, чей недавний альбом "ДА.БРО" реализован на московском независимом лейбле Sketis Music,  совмещают в творчестве различные современные стили и направления мировой музыки. Состав трио: Алексей Деревлев - гитара, эффекты, голос; Сергей Шеляпин — электрина; Аркадий Соколов — ударные, духовые, электроника, голос.



«Порт Июля» - Презентация альбома «Где Было Море»
27 апреля, 20:00
China-town Cafe
ПОРТ ИЮЛЯ – группа, собравшаяся вокруг одной из самых талантливых исполнительниц независимой рок-музыки - Юлии Тузовой. Она известна - в арт-рок андеграундной среде с начала нулевых (альбомы «Видимость», «Улыбаюсь», «Подлежащее» с участием Ивана Марковского, Дениса Маринкина, Петра Акимова, участие в трибьюте «Гражданской Обороны», в фестивалях) – индивидуальной интонацией и глубоким поэтическим ощущением реальности.
https://m.soundcloud.com/portjuly/sets/ne8btagwte0m/s-EJBza



Фёдор Чистяков. «Весенний концерт. Лучшее»
29 апреля, 19:00
Glastonberry
Дядя Фёдор продолжает радовать концертами. Он – легендарный питерский рокер, собственно последний, про кого можно сказать – «легендарный питерский». После дяди Фёдора пришли другие времена и другие рокеры, а его личная «революция» на сломе эпох вошла в историю жанра. Сейчас он играет «просто» гиперэнергетические и «настоящие русские» рок-концерты в которых есть радость наперекор жизни, доля марша пополпм с плясовой и специфичекий привкус таланта и личности.



«Вова Терех & Стеклотара» в Рюмочной (Зюзино)
29 апреля 2017 г. в 21:00
Рюмочная в ЗюЗиНо
Вова Терех & Стеклотара» - коллектив составленный из участников групп «Звуки Му», «Гражданская Оборона» и «Ривущие Струны». Это самое крутое, что есть в российском гаражном роке. Пересказывать их музыку – то же самое, что и (как сказал один человек по похожему поводу») – «танцевать про архитектуру.



NINA project - Презентация сингла «Опиум»
30 апреля, 17.00
ММ ДК
NINA project представляет электронно-акустическая музыку в стилях dream-pop, indie, pop-rock. Создатель и идейный вдохновитель проекта Нина Якименко – певица, гитаристка, поэт и композитор; лауреат Международных и Всероссийских конкурсов; член Российского Союза Писателей, обладатель Государственной премии для поддержки талантливой молодёжи.
«Эта музыка для романтиков мегаполисов, думающих людей, верящих в себя, способных мечтать и превращать мечты в реальность, - говорит постоянный клипмейкер проекта Анастасия Рулёва. – Это песни, погружающие в другие миры, где нет места быту и серости повседневности».




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