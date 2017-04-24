Юрий Наумов – Юбилей! «Порт июля» - презентация альбома!

24.04.2017 09:22, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 24 апреля



Юрий Наумов - Юбилейный концерт в Москве!

25 апреля, 20:00

Московский театр «Эрмитаж»

Праздник Звука и души в театре «Эрмитаж» - в позиционировании праздничного концерта Юрия Наумова «Блюз как будто Рок», приуроченногок 55-летнему юбилею Маэстрою преувеличения нет. Наумов не только одинг из немногих российских музыкантов, c 90-х продолжающих сольную карьеру в Штатах. Его виртуозная уникальная техника игры на 9-струнном инструменте и 26 авторских гитарных строев сделали Наумова легендой русского блюза. Журналы «Guitar World» и «The New York Magazine» назвали его «группой из одного человека, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно».





Теуникова & КоМПОзит26 апреля 2017 г. в 20:00Клуб и караоке «Алиби»Теуникова & КоМПОзит полным составом даёт последний концерт в сезоне, подводит итоги и играет любимые вещи по заказу почтеннейшей публики! Будут песни с нового альбома «Russian Сказки», но ожидаются и премьеры.Asketics - Весенний концерт27 апреля в 20:00клуб ВермельУдивительный экспериментальный инструментальный электроакустический проект из Карелии - снова в Москве. Asketics, чей недавний альбом "ДА.БРО" реализован на московском независимом лейбле Sketis Music, совмещают в творчестве различные современные стили и направления мировой музыки. Состав трио: Алексей Деревлев - гитара, эффекты, голос; Сергей Шеляпин — электрина; Аркадий Соколов — ударные, духовые, электроника, голос.«Порт Июля» - Презентация альбома «Где Было Море»27 апреля, 20:00China-town CafeПОРТ ИЮЛЯ – группа, собравшаяся вокруг одной из самых талантливых исполнительниц независимой рок-музыки - Юлии Тузовой. Она известна - в арт-рок андеграундной среде с начала нулевых (альбомы «Видимость», «Улыбаюсь», «Подлежащее» с участием Ивана Марковского, Дениса Маринкина, Петра Акимова, участие в трибьюте «Гражданской Обороны», в фестивалях) – индивидуальной интонацией и глубоким поэтическим ощущением реальности.https://m.soundcloud.com/portjuly/sets/ne8btagwte0m/s-EJBzaФёдор Чистяков. «Весенний концерт. Лучшее»29 апреля, 19:00GlastonberryДядя Фёдор продолжает радовать концертами. Он – легендарный питерский рокер, собственно последний, про кого можно сказать – «легендарный питерский». После дяди Фёдора пришли другие времена и другие рокеры, а его личная «революция» на сломе эпох вошла в историю жанра. Сейчас он играет «просто» гиперэнергетические и «настоящие русские» рок-концерты в которых есть радость наперекор жизни, доля марша пополпм с плясовой и специфичекий привкус таланта и личности.«Вова Терех & Стеклотара» в Рюмочной (Зюзино)29 апреля 2017 г. в 21:00Рюмочная в ЗюЗиНоВова Терех & Стеклотара» - коллектив составленный из участников групп «Звуки Му», «Гражданская Оборона» и «Ривущие Струны». Это самое крутое, что есть в российском гаражном роке. Пересказывать их музыку – то же самое, что и (как сказал один человек по похожему поводу») – «танцевать про архитектуру.NINA project - Презентация сингла «Опиум»30 апреля, 17.00ММ ДКNINA project представляет электронно-акустическая музыку в стилях dream-pop, indie, pop-rock. Создатель и идейный вдохновитель проекта Нина Якименко – певица, гитаристка, поэт и композитор; лауреат Международных и Всероссийских конкурсов; член Российского Союза Писателей, обладатель Государственной премии для поддержки талантливой молодёжи.«Эта музыка для романтиков мегаполисов, думающих людей, верящих в себя, способных мечтать и превращать мечты в реальность, - говорит постоянный клипмейкер проекта Анастасия Рулёва. – Это песни, погружающие в другие миры, где нет места быту и серости повседневности».