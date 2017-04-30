Американский Поцелуй, московские кельты, хиты на украинском

30.04.2017 22:50, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 1 мая

Kiss

01 мая 19:00

СК Олимпийский

Мы не часто пишем про западных гастролёров – про них есть, кому писать, но тут молчать нет сил. Супер-шоу знаменитой глэм-группы состоятся в России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии и Голландии, но именно Москве отдана честь открывать Европейское турне группы. Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singerи Tommy Thayer приедут и представят один из самых ярких образов в истории рока – дурацкий, драйвовый и дразнящий одноврменно. Место Kiss - на Олимпе, вернее, у них свой Олимп, окружённый пытающимися залезть на него жгучими брюнетками. Впрочем, эстетика команды хорошо известна всем желающим.





Алексей Давлетшин Project4 мая 2017 г. в 21:00JAM Club. Джаз-клуб Андрея МакаревичаГитарный Саммит с Алексеем Давлетшиным продолжает гостевые – выездные концерты. Группа сыграет в составе - Алексей Давлетшин - гитара, Андрей Панкратов - барабаны, Паата Чакаберия - бас, Асия Шакирова - клавишные, Овер Серрано - перкуссия. Специальный гость - Зиёд Ишанходжаев (солист и гитарист группы "Уч-Кудук"). Программа выдкржана в стиле альбома «Romantic Man», вышедшего в издательстве ArtBeat Music - blues-jazz-rock.Telenn Gwad4 мая, 20:00Клуб ВермельЛегенда фолк-сцены, московские кельты, мастера бретонской, шотландской и ирландской народной музыки выступают как дуэт: Олег Бойко — вокал, гитара, лютня, Константин Ефимов — флейта/«Усэ Гаразд» - Концерт в честь Дня радио7 мая, 17.00ММ ДКГруппа «Усэ Гаразд» создана в 2012 году московскими музыкантами Сергеем Поздняковым и Константином Басиловым. Музыкальное направление – колхозный ритм энд блюз с примесью сельхоз рока, основная часть песен – каверы классики рок-н-ролла, джаза, блюза, исполняемые на украинском) языке. В июне 2015 г. к группе присоединился известный российский гитарист Александр Костарев, который стал играть на губной гармошке.