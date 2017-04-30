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  1963. Родился Гордон Гано - музыкант, участник "Violent Femmes" (США).

  1977. Родилась Екатерина Симонова - поэтесса, публицист (Свердловская обл., г. Нижний Тагил).

  1966. Скончался Ганс Арп - скульптор, художник (Германия).

  1980. Скончался Филипп Гастон - художник (США).

  1937. Родился Ред Грумс - художник (США).

  1924. Родился Владимир Вейсберг - художник (Москва).

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  1943. Родился Пенни Рембо - музыкант, участник "Crass" (Великобритания).

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  1916. Родился Ричард Пусетт-Дарт - художник (США).

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  1996. Скончался Берт Ширбеек - писатель (Нидерланды).

  2012. Скончался Пол Дженкинз - художник (США).

  2014. Скончался Ким Хён Су - художник (Корея).

  2011. Скончался Макбул Фида Хусейн - художник, кинорежиссёр (Индия).













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Американский Поцелуй, московские кельты, хиты на украинском

30.04.2017 22:50, Музыка: анонсы


Александр
В.
Волков

Концерты с 1 мая

Kiss
01 мая 19:00
СК Олимпийский
Мы не часто пишем про западных гастролёров – про них есть, кому писать, но тут молчать нет сил. Супер-шоу знаменитой глэм-группы состоятся в России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии и Голландии, но именно Москве отдана честь открывать Европейское турне группы. Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singerи Tommy Thayer приедут и представят один из самых ярких образов в истории рока – дурацкий, драйвовый и дразнящий одноврменно. Место Kiss - на Олимпе, вернее, у них свой Олимп, окружённый пытающимися залезть на него жгучими брюнетками. Впрочем, эстетика команды хорошо известна всем желающим.



Алексей Давлетшин Project
4 мая 2017 г. в 21:00
JAM Club. Джаз-клуб Андрея Макаревича
Гитарный Саммит с Алексеем Давлетшиным продолжает гостевые – выездные концерты. Группа сыграет в составе - Алексей Давлетшин - гитара, Андрей Панкратов - барабаны, Паата Чакаберия - бас, Асия Шакирова - клавишные, Овер Серрано - перкуссия. Специальный гость - Зиёд Ишанходжаев (солист и гитарист группы "Уч-Кудук"). Программа выдкржана в стиле альбома «Romantic Man», вышедшего в издательстве ArtBeat Music - blues-jazz-rock.



Telenn Gwad
4 мая, 20:00  
Клуб Вермель
Легенда фолк-сцены, московские кельты, мастера бретонской, шотландской и ирландской народной музыки выступают как дуэт: Олег Бойко — вокал, гитара, лютня, Константин Ефимов — флейта/



«Усэ Гаразд» - Концерт в честь Дня радио
7 мая, 17.00
ММ ДК
Группа «Усэ Гаразд» создана в 2012 году московскими музыкантами Сергеем Поздняковым и Константином Басиловым. Музыкальное направление – колхозный ритм энд блюз с примесью  сельхоз рока, основная часть песен – каверы классики рок-н-ролла, джаза, блюза, исполняемые на украинском) языке. В июне 2015 г. к группе присоединился известный  российский гитарист Александр Костарев, который стал играть на губной гармошке.




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