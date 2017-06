Презентация книги Ивана Масалова, возрождение Клуба Алексея Козлова, психоделические группы искривят пространство и время

Концерты с 8 мая



Вадим Курылёв: электроакустика

9 мая 2017 г. в 20:00

Д/К «Турбоэра»

Вадим Курылёв - один из самых востребованных и интересных, креативных и ярких рок-музыкантов. Он - экс-гитарист ДДТ (86-04), фронтмен «Электрических партизан», басист «Разных людей», гитарист «Адаптации». Даже стало интересно, что будет, если собрать вместе всех этих музыкантов. Но пока что можно (и нужно) познакомиться с сольным творчеством Вадима.





Inna Pivars | WINDSHIP12 мая, 20:00Клуб «Сухой Закон»Музыканты двух психоделических групп - INNA PIVARS & the Histriones (surrealistic (pop, psychedelic pop, baroque-pop) и WINDSHIP (psy folk rock, psychedelic pop, dream pop) обещают посетителям концерта многое. В частности - «искривить пространство и время, превратить лёд в пламя, а любовь - в ток, призвать параллельные галактики в свидетели рок-н-ролльного сияния». Как это соотносится с названием клуба – пока что неизвестно.Dam’nco — «From Paris With Love»ЦДХ12 мая, 20:00«From Paris With Love» – самая популярная композиция французской поп-фьюжн группы Dam’nco. Говорят, что это новое лицо францзского джаза. Мы послушали, показалось, что это хорошо известная физиономия европейского фьюжн – то есть музыка грамотная, динамичная и умная.Особый интерес у любителей жанра должен вызывать то, что представлять Dam’nco московской публике будет Дэмиен Шмитт - барабанщик, выступавший в составах знаменитых Yannick Noah, Hadrien Feraud, Alain Caron и великого Jean-Luc Ponty. Шмитт прекрасно известен российской публике как участник виртуозного российско-французского проекта Impact Fuze с Федором Досумовым и Антоном Давидянцем. Давидянц также выйдет на сцену ЦДХ вместе с французами.Концерт 12 мая станет уникальным событием в истории дружбы и взаимопомощи музыкальных площадок Москвы. Со сцены ЦДХ будет впервые анонсировано уже близкое по дате возрождение Клуба Алексея Козлова!ArtBeat Project в Bubo Tutor Club & Gastropub14 мая, 21:00BUBO Tutor Club & GastropubArtBeat Project снова с нами! В составе группы звёзд отечественного джаза – Феликс Лахути (электроскрипка, вокал), Анна Королёва (саксофон,вокал), Дмитрий Илугдин (клавишные), Антон Горбунов (бас-гитара), Пётр Ившин (ударные).Презентация книги стихов Ивана МАСАЛОВА «Вечная жажда»14 мая, 17:00ММ ДКИван Масалов - московский поэт, автор песен, дважды студент Литературного института имени Горького. Иван трагически погиб 3 февраля 2017 года в возрасте 36 лет, оставив после себя более восьмисот стихотворений и несколько поэм. Посмертно был принят в Союз Российских писателей. «Вечная Жажда» – первый поэтический сборник Ивана Масалова, вышедший ограниченным тиражом в издательстве «Академика».В презентации участвуют: Юлия Теуникова, Юлия Тузова, Андрей Белов, Юрий Gordon, Ната Котовская, Анастасия Лукомская, Александр Гусев, Тимур Хидиров и др. Все - друзья автора, поэты и музыканты московского андеграунда. Они будут читать его стихи и поделятся своим творчеством.