Новый проект Инны Желанной, АкАссо закрывает сезон, новый альбом "Второго приближения", легенды харьковсого андеграунда - в ММ ДК

15.05.2017 22:11, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 15 мая



The Second Approach trio – Live in Life

Презентация нового CD «Rezi Vár»

18 мая, 20:00

ЕКЦ на Никитской

Джаз-гостиная Михаила Митропольского представляет в серии «Импровизация нового века» выступление блестящего трио импровизаторов «Второе приближение»: Андрей Разин (фортепиано, лидер), Татьяна Комова (вокал), Игорь Иванушкин (контрабас). Релизы трио выходят на таких лейблах, как Leo Records и ArtBeat Music, музыканты были знакомы с самим Дейвом Брубеком. Их новый альбом и новая программа проникнуты особой атмосферой венгерского городка Рези, раскинувшегося на холмах неподалеку от озера Балатон.





НОМ: презентация винила, пресс-конференция и автографсессия!18 мая, 20:00Рюмочная в ЗюЗиНоSoyuz Music & Ryumochnaya Zuzino (всегда будем так писать!!) представляют! Уже скоро - презентация долгожданного юбилейного альбома группы НОМ «Билет в страну рок-музыка»! Там же - пресс-конференция и автограф-сессия Андрея Владимировича Кагадеева! Тогда же - продажа первых экземпляров по ценам от производителя! В обязательную программу мероприятия входят дискотека и алкоголь!18 мая 20:00Бром / СтеклотараChina Town CafeСамая горячая коллаборация сезона!Вокально-инструментальный ансамбль «Стеклотара» - это вокалист и бас-гитарист Вова Терех, гитарист Игорь «Джефф» Жевтун, клавишник Павел Хотин и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет состоит из участников групп «Ривущие Струны», «Гражданская Оборона» и «Звуки Му», но при этом не изображает супер-бэнд с серьёзными лицами, исполняя сатирические куплеты с элементами джаза, психоделического рока, буги-вуги и городского фольклора советских аморалов.БРОМ: трио в составе басиста Дмитрия Лапшина, саксофониста Антона Пономарёва и барабанщика Ярослава Курило недавно презентовало альбом «Рафинад». Ансамбль играет хлёсткий нойз-джаз, уходящий корнями и в математический рок, и в оголтелую свободную импровизацию.Концерт АкАссо - закрытие сезона 2016/201719 мая, 19:00Doolin HouseВ концерте участвуют - Марина Барешенкова, Алексей Воронин и «Воскресный Клуб», Сергей Гурьев, Дмитрий Легут, Александр Репьёв, Ник. Подорольский, Виктор Кудряков. В подарок всем, кто заглянет на огонек «Дулина» - любой из трех альбомов Алексея Воронина с автографом: «Перезагрузка», «Дети музыки Beatles», «Джим и Келли» (носитель – CD!)Инна Желанная18 мая, 20.00Клуб Гластонберри, Большой залИнна Желанная представляет новый музыкально-театральный проект «ВИЛЫ». Это – новаторское синтетическое представление, соединившее фолк, электронную музыку и театр. В нём соединяются несколько жанров и стилей: народное ансамблевое пение, электронные ритмы, танец и, по словам Инны Желанной, «до некоторой степени театр, но не хореография и не театр в прямом смысле. И ничего общего с настоящими народными танцами или обрядами!»Внимание! Попасть на мероприятие можно, только поддержав проект на Planeta.ru, в открытую продажу билеты не поступят.Ярослав Куликов (ELZA, Харьков) Концерт «Как в старые времена»21 мая, 17.00ММ ДКУже второе в этом году выступление Ярослава Куликова в столице. Первое без рекламной шумихи, но с большим успехом, прошло в ДОМе КУЛЬТУРЫ в январе. Ярослав был в составе легендарных групп ELZA и «Товарищ» (обе - Харьков). В ДК будет сыграно что-нибудь из их наследия. Вместе с Куликовым (гитара, голос) в этот вечер выступят Сергей Умнов (баян), Анатолий Беляков (ситар), Анастасия Балыкова (голос) и Сергей Семёнов (перкуссия).