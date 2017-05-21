Гастроли, презентации и фестивали

21.05.2017 22:03, Музыка: анонсы



Александр

В.

Волков

Концерты с 22 мая



Matthew Shipp / Ivo Perelman Duo

22 мая, 20:00

Культурный центр ДОМ

День рождения КЦ «Дом» отмечается концертом звёздного новоджазового дуэта – играют американский пианист-виртуоз Мэтью Шипп и, впервые приезжающий в Россию , саксофонист Иво Перельман (Бразилия / США). Главным для музыкантов сейчас являюется студийный альбом «Corpo» для обложки которого они сфотографировались без одежды и, вышедщий месяц назад на Leo Records, семидисковый(!) бокс новых записей дуэта «The Art of Perelman – Shipp». В честь этого события музыканты отправились в европейское турне, частью которого станет и московский концерт.





Лейбл ТОПОТ представляет25 мая, 20:00Культурный центр ДОМЛейбл ТОПОТ презентует сразу два новых релиза – студийный «Baritone Domination», записанный трио барабанщика Петра Отоцкого, баритон-саксофонистов Александра Сереченко и Сергея Храмцевича, а также бутлег дебютного выступления дуэта гитариста Гурама Мачавариани и барабанщицы Оксаны Григорьевой.Вова Терех & Стеклотара + Ихнабтб + Скрежет Люк25 Мая, 20:00Клуб САДЫПоследний концерт сезона даёт вокально-инструментальный ансамбль «Стеклотара» – супер-бэнд в составе: вокалист и бас-гитарист Вова Терех, гитарист Игорь «Джефф» Жевтун, клавишник Павел Хотин и барабанщик Рафкат Бадретдинов. Квартет состоит из участников групп «Ривущие Струны», «Гражданская Оборона», «Звуки Му».Второй Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «Big Sky 2017»26 мая и 1 июня, 19:00Центральный Дом кино, Большой ЗалФинальные концерты Второго Международного конкурса молодых джазовых исполнителей «Big Sky 2017», созданного саксофонистом Алексеем Колосовым. В жюри конкурса войдут дважды обладатели премии «Грэмми» - гитарист Ли Ритенаур и саксофонист Эрик Мариенталь. Будущие звёзды джаза будут соревноваться в номинациях «Лучший инструменталист», «Лучший джазовый ансамбль», «Лучший вокалист» и «Лучший композитор». Финальная программа гала-концерта - 1 июня будет тематически связана с кинематографом. В работе жюри в этот день примут участие актеры, занятые в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза», также приедет Глава польского фестиваля имени Кшиштофа Камеды Лешек Кулаковски.«Дочь Монро и Кеннеди»: презентация видео. Электричество26 мая, 19:00Д/К «Турбоэра»Концерт уникального трио домра+бас+барабаны под предводительством Светланы Чапуриной будет украшен презентацией нового видео группы. К определению стиля ДМиК - фолккор всё чаще добавляют слово «постпанк» - группа играет всё свежее и мощнее.50 лет Колосову! Юбилейный угарный рок-фест27 мая, 19:00Легендарный Московский Музыкальный Клуб ВермельДень рождения отмечает основатель и бессменный лидер группы «ТРЕСТ» Владимир Колосов. В юбилейной шоу-программе примут участие друзья-музыканты: группы «Дисфория», «Уши Ван Гога», «Я и Ду и Чемоданчик Денег», Оля Земляника и сам «ТРЕСТ». Поэтическое сопровождение вечера обеспечит Александр Маклаков.Сергей Старостин и Владимир Волков28 мая, 20:00Культурный центр ДОМДуэт светлейших умов российской сцены. Их стиль описывается ёмким термином-»авангард», их выступления – праздник фантазии, мастерсва и харизмы.«Ночной Проспект» - Презентация CD «Полиуретан»28 мая, 17.00ММ ДКЛейбл Frozen Light представляет новый альбом легендарной группы «Ночной Проспект» - первый с 1993 года. Альбом «Полиуретан» - это смесь нью-вейва, рок-н-рола и индастриала на стихи московского поэта Сергея Сидорова. Саунд-дизайном альбома занимался Евгений Вороновский (Cisfinitum). Помимо Алексея Борисова в записи участвовали мульти-инструменталистка Ольга Носова и ветеран «Ночного Проспекта», скрипач Дмитрий Кутергин. В программе: квартет Алексей Борисов, Дмитрий Кутергин, Сергей Сидоров и Евгений Вороновский с композициями альбома «Полиуретан» + акустический сет от Алексея Борисова, Дмитрия Маценова и Петра Соколовского.https://frozenlightlabel.bandcamp.com/album/polyurythane